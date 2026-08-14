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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCNG, Hybrid या EV... कार का कौन-सा Variant ज्यादा किफायती?

CNG, Hybrid या EV... कार का कौन-सा Variant ज्यादा किफायती?

CNG vs Hybrid vs EV : किसी के लिए CNG ज्यादा बचत वाली हो सकती है, तो किसी के लिए Hybrid या EV बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 Aug 2026 11:14 PM (IST)
CNG vs Hybrid vs EV : किसी के लिए CNG ज्यादा बचत वाली हो सकती है, तो किसी के लिए Hybrid या EV बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.

कार खरीदना अब सिर्फ लुक, स्पीड या डिजाइन पसंद करने तक सीमित नहीं रह गया है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च के बीच लोग यह भी देख रहे हैं कि रोजाना कार चलाने में जेब पर कितना बोझ पड़ेगा. इसी वजह से CNG, Hybrid और Electric यानी EV कारों की मांग और चर्चा बढ़ी है. तीनों ऑप्शनों की अपनी खूबियां और कुछ कमियां हैं. किसी के लिए CNG ज्यादा बचत वाली हो सकती है, तो किसी के लिए Hybrid या EV बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि CNG, Hybrid या EV कौन-सा Variant ज्यादा किफायती है.

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CNG कारें पेट्रोल और डीजल वाली कारों के मुकाबले कम खर्च में चल सकती हैं. करीब 70-80 रुपये प्रति किलो CNG की कीमत और लगभग 20-25 किलोमीटर प्रति किलो माइलेज के हिसाब से 1 किलोमीटर चलाने का खर्च करीब 3-4 रुपये आता है. इनमें CNG के साथ पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है. हालांकि, हर शहर में CNG स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं और टैंक भरने में पेट्रोल-डीजल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.
CNG कारें पेट्रोल और डीजल वाली कारों के मुकाबले कम खर्च में चल सकती हैं. करीब 70-80 रुपये प्रति किलो CNG की कीमत और लगभग 20-25 किलोमीटर प्रति किलो माइलेज के हिसाब से 1 किलोमीटर चलाने का खर्च करीब 3-4 रुपये आता है. इनमें CNG के साथ पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है. हालांकि, हर शहर में CNG स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं और टैंक भरने में पेट्रोल-डीजल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.
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Hybrid कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं. कम स्पीड पर कार इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि ज्यादा स्पीड पर पेट्रोल इंजन काम करता है. ऐसी कारों का माइलेज करीब 20-25 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है और पेट्रोल की कीमत के हिसाब से 1 किलोमीटर चलाने का खर्च करीब 5-6 रुपये हो सकता है. यह शहर और लंबी दूरी दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए उपयोगी हो सकती है.
Hybrid कार में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं. कम स्पीड पर कार इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि ज्यादा स्पीड पर पेट्रोल इंजन काम करता है. ऐसी कारों का माइलेज करीब 20-25 किलोमीटर प्रति लीटर बताया गया है और पेट्रोल की कीमत के हिसाब से 1 किलोमीटर चलाने का खर्च करीब 5-6 रुपये हो सकता है. यह शहर और लंबी दूरी दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए उपयोगी हो सकती है.
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Electric कार पूरी तरह बैटरी से चलती है और इसमें पेट्रोल, डीजल या CNG की जरूरत नहीं होती है. करीब 7-8 रुपये की एक यूनिट बिजली के खर्च पर फुल चार्ज करने से कार लगभग 250-300 किलोमीटर तक चल सकती है. इस हिसाब से 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट करीब 1-2 रुपये बैठती है. इसलिए रोजाना शहर में चलाने वालों के लिए EV काफी किफायती ऑप्शन हो सकती है.
Electric कार पूरी तरह बैटरी से चलती है और इसमें पेट्रोल, डीजल या CNG की जरूरत नहीं होती है. करीब 7-8 रुपये की एक यूनिट बिजली के खर्च पर फुल चार्ज करने से कार लगभग 250-300 किलोमीटर तक चल सकती है. इस हिसाब से 1 किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट करीब 1-2 रुपये बैठती है. इसलिए रोजाना शहर में चलाने वालों के लिए EV काफी किफायती ऑप्शन हो सकती है.
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CNG की सबसे बड़ी खासियत इसका कम रनिंग खर्च और अच्छा माइलेज है. यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण भी करती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी CNG स्टेशनों की सीमित उपलब्धता है. लंबी दूरी तय करने वालों के लिए, खासकर जहां CNG स्टेशन आसानी से मिलते हों, यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
CNG की सबसे बड़ी खासियत इसका कम रनिंग खर्च और अच्छा माइलेज है. यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण भी करती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी परेशानी CNG स्टेशनों की सीमित उपलब्धता है. लंबी दूरी तय करने वालों के लिए, खासकर जहां CNG स्टेशन आसानी से मिलते हों, यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है.
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Hybrid कारों की कीमत पेट्रोल या डीजल कारों से ज्यादा हो सकती है और इनमें दो तरह के सिस्टम होने के कारण मेंटेनेंस भी महंगा पड़ सकता है. वहीं EV से प्रदूषण बहुत कम होता है और इसकी चार्जिंग लागत कम है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में समय लगता है और समय के साथ उसकी क्षमता कम होने पर उसे बदलने का खर्च भी ज्यादा हो सकता है.
Hybrid कारों की कीमत पेट्रोल या डीजल कारों से ज्यादा हो सकती है और इनमें दो तरह के सिस्टम होने के कारण मेंटेनेंस भी महंगा पड़ सकता है. वहीं EV से प्रदूषण बहुत कम होता है और इसकी चार्जिंग लागत कम है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में समय लगता है और समय के साथ उसकी क्षमता कम होने पर उसे बदलने का खर्च भी ज्यादा हो सकता है.
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अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं और आसपास CNG स्टेशन है, तो CNG कार किफायती ऑप्शन हो सकती है. अगर आपको शहर और हाईवे दोनों जगह कार चलानी है और पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का फायदा चाहिए, तो Hybrid बेहतर ऑप्शन हो सकती है. वहीं, अगर आपका ज्यादातर सफर शहर के अंदर और कम दूरी का है साथ ही चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो EV की रनिंग कॉस्ट सबसे कम पड़ सकती है.
अगर आप रोज लंबी दूरी तय करते हैं और आसपास CNG स्टेशन है, तो CNG कार किफायती ऑप्शन हो सकती है. अगर आपको शहर और हाईवे दोनों जगह कार चलानी है और पेट्रोल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का फायदा चाहिए, तो Hybrid बेहतर ऑप्शन हो सकती है. वहीं, अगर आपका ज्यादातर सफर शहर के अंदर और कम दूरी का है साथ ही चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो EV की रनिंग कॉस्ट सबसे कम पड़ सकती है.
Published at : 14 Aug 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
Electric Car CNG Car Hybrid Car Best Mileage Car Fuel-efficient Car Fuel Efficient Car

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