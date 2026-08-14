CNG, Hybrid या EV... कार का कौन-सा Variant ज्यादा किफायती?

Hybrid कारों की कीमत पेट्रोल या डीजल कारों से ज्यादा हो सकती है और इनमें दो तरह के सिस्टम होने के कारण मेंटेनेंस भी महंगा पड़ सकता है. वहीं EV से प्रदूषण बहुत कम होता है और इसकी चार्जिंग लागत कम है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हैं. बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में समय लगता है और समय के साथ उसकी क्षमता कम होने पर उसे बदलने का खर्च भी ज्यादा हो सकता है.