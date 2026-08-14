एक्सप्लोरर
CNG, Hybrid या EV... कार का कौन-सा Variant ज्यादा किफायती?
CNG vs Hybrid vs EV : किसी के लिए CNG ज्यादा बचत वाली हो सकती है, तो किसी के लिए Hybrid या EV बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.
कार खरीदना अब सिर्फ लुक, स्पीड या डिजाइन पसंद करने तक सीमित नहीं रह गया है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च के बीच लोग यह भी देख रहे हैं कि रोजाना कार चलाने में जेब पर कितना बोझ पड़ेगा. इसी वजह से CNG, Hybrid और Electric यानी EV कारों की मांग और चर्चा बढ़ी है. तीनों ऑप्शनों की अपनी खूबियां और कुछ कमियां हैं. किसी के लिए CNG ज्यादा बचत वाली हो सकती है, तो किसी के लिए Hybrid या EV बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि CNG, Hybrid या EV कौन-सा Variant ज्यादा किफायती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 14 Aug 2026 11:14 PM (IST)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऑटो
Alloy Wheel और Steel Wheel में कौन बेहतर? जानें एक-एक डिटेल
ऑटो
देश में बनीं, दुनिया में छाईं, इन गाड़ियों ने बढ़ाया भारत का मान
ऑटो
Venue-Brezza को टक्कर देने आ रही Volkswagen की नई SUV, कीमत भी होगी कम
ऑटो
कार में Coolant खत्म हो जाए तो क्या करें, इसकी कमी से क्या होता है नुकसान?
Advertisement
Hirdesh Kumar Singh
Opinion