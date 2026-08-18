Alto K10 से लेकर Baleno तक, महंगी हो गईं मारुति की कारें

अगर आप इस समय मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बजट पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ सकता है. दरअसल, एरिना डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है. नई कीमतों में 10 हजार रुपये तक का इजाफा किया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कार इतनी महंगी होगी.

मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमत बढ़ाने की राशि अलग-अलग रहेगी. इसके अलावा नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेची जाने वाली गाड़ियों में भी 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है. सबसे ज्यादा मारुति बलेनो की कीमत में 30 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है.

किन कारों की कीमत में बढ़ोतरी?

मारुति सुजुकी ओर से भारतीय बाजार में एरिना डीलरशिप के जरिए ऑफर की जाने वाली कारों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें ज्‍यादातर कारों की कीमत में बढ़ोतरी की गई है. इनमें Alto K10, S-Presso, Celerio, WagonR, Swift, Dzire, Brezza और Victoris जैसे मॉडल के नाम शामिल हैं.





कंपनी ने अभी हर मॉडल और उसके अलग-अलग वेरिएंट के लिए बढ़ी हुई कीमतों की पूरी जानकारी जारी नहीं की है. इस फैसले का असर मारुति की सबसे सस्ती कारों से लेकर लोकप्रिय SUV तक दिखाई देगा. Alto K10 खरीदने वाले ग्राहकों को नई कीमत चुकानी होगी.

इसी तरह S-Presso, Celerio और WagonR जैसे बजट और फैमिली कार मॉडल भी महंगे होंगे. वहीं Swift और Dzire जैसे पॉपुलर मॉडल और Brezza जैसी कॉम्पैक्ट SUV की कीमतों में भी बदलाव होगा.

अब कितने पैसे चुकाने होंगे?

मारुति की मौजूदा Arena रेंज में Alto K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 3.70 लाख, Celerio की 4.70 लाख, WagonR की 4.98 लाख, Swift की करीब 5.79 लाख और Brezza की करीब 7.40 लाख से शुरू होती है. ये कीमतें बढ़ोतरी से पहले की मौजूदा कीमतें हैं और वेरिएंट के हिसाब से बदलती हैं.

अब गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है. Alto K10, Celerio, S-Presso, WagonR की कीमत में 2500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा स्विफ्ट 5000 तो Dzire की कीमत 7500 रुपये महंगी हो गई है. मारुति ब्रेजा 5 हजार और अर्टिगा 7500 रुपये महंगी कर दी गई है. इसके साथ ही सबसे ज्यादा Victoris की कीमत में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं Fronx 7500 और Jimny 15 हजार रुपये तक महंगी हुई है.

कीमत बढ़ाने की क्या है वजह?

कीमत बढ़ाने की मुख्य वजह लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट हो सकती है. कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और दूसरी लागत में बढ़ोतरी से कंपनी के खर्च पर दबाव बढ़ रहा है. ऑटो इंडस्ट्री में महंगाई, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े खर्च भी बढ़े हुए हैं. ऐसे में कार कंपनियां अपनी लागत और मार्जिन को बैलेंस करने के लिए समय-समय पर कीमतों में बदलाव कर रही हैं.

कीमत में बढ़ोतरी का सीधा असर कार की एक्स-शोरूम कीमत पर पड़ेगा. इसके बाद ऑन-रोड कीमत भी बढ़ सकती है, क्योंकि ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और अन्य खर्च शामिल होते हैं. इसलिए अगर किसी कार की एक्स-शोरूम कीमत में कुछ हजार रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो कुल खरीद लागत भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है.

लोन पर कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए इसका असर डाउन पेमेंट और EMI पर भी पड़ सकता है. हालांकि, वास्तविक अंतर इस बात पर निर्भर करेगा कि ग्राहक कितना लोन लेता है, कितनी डाउन पेमेंट करता है और लोन टाइम और ब्याज दर क्या है.

कार खरीदने वालों के लिए क्या मायने रखता है?

अगर आप पहले से मारुति की कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको थोडे़ ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. हालांकि, बुकिंग और डिलीवरी के समय कीमत किस तरह लागू होगी, यह डीलर की शर्तों और कंपनी की उस समय की प्राइस पॉलिसी पर निर्भर कर सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले डीलर से बुकिंग प्राइस, डिलीवरी के समय लागू कीमत और मौजूदा डिस्काउंट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

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