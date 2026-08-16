कीमत की बात करें तो Tata Curvv EV की कीमत 16.99 लाख से 19.49 लाख रुपये के बीच है, यानी यह पूरी तरह 20 लाख के बजट में आ जाती है. Hyundai Creta Electric की कीमत 18.03 लाख से शुरू होकर 24.70 लाख तक जाती है, तो इसका बेस मॉडल ही 20 लाख के अंदर फिट बैठता है. वहीं Mahindra BE 6 SPORTEQ की बात करें तो BaaS मॉडल में इसकी कीमत 11.45 लाख से शुरू होती है, लेकिन बैटरी सहित पूरी गाड़ी लेने पर कीमत 19.45 लाख से शुरू होती है.