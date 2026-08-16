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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोElectric Car Price: BE 6 SPORTEQ vs Creta Electric vs Curvv EV... 20 लाख में कौन सी EV दमदार?

Electric Car Price: BE 6 SPORTEQ vs Creta Electric vs Curvv EV... 20 लाख में कौन सी EV दमदार?

Electric Car Price: 20 लाख रुपये के बजट में BE 6 SPORTEQ, Creta Electric और Curvv EV में कीमत, बैटरी, रेंज, फीचर्स और चार्जिंग के आधार पर तुलना करें.

Written By : संजना सिंह  | Updated at : 16 Aug 2026 09:32 PM (IST)
Electric Car Price: 20 लाख रुपये के बजट में BE 6 SPORTEQ, Creta Electric और Curvv EV में कीमत, बैटरी, रेंज, फीचर्स और चार्जिंग के आधार पर तुलना करें.

इलेक्ट्रिक एसयूवी की तुलना

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कीमत की बात करें तो Tata Curvv EV की कीमत 16.99 लाख से 19.49 लाख रुपये के बीच है, यानी यह पूरी तरह 20 लाख के बजट में आ जाती है. Hyundai Creta Electric की कीमत 18.03 लाख से शुरू होकर 24.70 लाख तक जाती है, तो इसका बेस मॉडल ही 20 लाख के अंदर फिट बैठता है.  वहीं Mahindra BE 6 SPORTEQ की बात करें तो BaaS मॉडल में इसकी कीमत 11.45 लाख से शुरू होती है, लेकिन बैटरी सहित पूरी गाड़ी लेने पर कीमत 19.45 लाख से शुरू होती है. 
कीमत की बात करें तो Tata Curvv EV की कीमत 16.99 लाख से 19.49 लाख रुपये के बीच है, यानी यह पूरी तरह 20 लाख के बजट में आ जाती है. Hyundai Creta Electric की कीमत 18.03 लाख से शुरू होकर 24.70 लाख तक जाती है, तो इसका बेस मॉडल ही 20 लाख के अंदर फिट बैठता है.  वहीं Mahindra BE 6 SPORTEQ की बात करें तो BaaS मॉडल में इसकी कीमत 11.45 लाख से शुरू होती है, लेकिन बैटरी सहित पूरी गाड़ी लेने पर कीमत 19.45 लाख से शुरू होती है. 
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बैटरी और रेंज के मामले में तीनों गाड़ियां अलग-अलग विकल्प देती हैं. BE 6 SPORTEQ में 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh जैसे तीन बैटरी विकल्प मिलते हैं. Creta Electric में 42 kWh बैटरी के साथ करीब 420 किलोमीटर और 51.4 kWh बैटरी के साथ करीब 510 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. वहीं Curvv EV में 55 kWh की एक ही बैटरी दी गई है, जिसकी दावा की गई रेंज 502 किलोमीटर तक है. 
बैटरी और रेंज के मामले में तीनों गाड़ियां अलग-अलग विकल्प देती हैं. BE 6 SPORTEQ में 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh जैसे तीन बैटरी विकल्प मिलते हैं. Creta Electric में 42 kWh बैटरी के साथ करीब 420 किलोमीटर और 51.4 kWh बैटरी के साथ करीब 510 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है. वहीं Curvv EV में 55 kWh की एक ही बैटरी दी गई है, जिसकी दावा की गई रेंज 502 किलोमीटर तक है. 
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खास बात यह है कि BE 6 SPORTEQ और Creta Electric, दोनों में ही Battery as a Service यानी BaaS का विकल्प मिलता है. BE 6 SPORTEQ में बैटरी किराया 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि Creta Electric में यह 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर है. यानी अगर आप शुरुआत में कम पैसे लगाकर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो BE 6 SPORTEQ का BaaS मॉडल थोड़ा सस्ता पड़ता है.
खास बात यह है कि BE 6 SPORTEQ और Creta Electric, दोनों में ही Battery as a Service यानी BaaS का विकल्प मिलता है. BE 6 SPORTEQ में बैटरी किराया 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि Creta Electric में यह 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर है. यानी अगर आप शुरुआत में कम पैसे लगाकर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो BE 6 SPORTEQ का BaaS मॉडल थोड़ा सस्ता पड़ता है.
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फीचर्स की बात करें तो BE 6 SPORTEQ में तीन स्क्रीन वाला कॉकपिट, गूगल जेमिनी के साथ आवाज से काम करने वाले फीचर और नई TEQ Suite तकनीक दी गई है. Creta Electric में दो 10.25 इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल 2 ADAS जैसे सुरक्षा फीचर मिलते हैं. Curvv EV में भी 12.3 इंच की टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर दिए गए हैं.
फीचर्स की बात करें तो BE 6 SPORTEQ में तीन स्क्रीन वाला कॉकपिट, गूगल जेमिनी के साथ आवाज से काम करने वाले फीचर और नई TEQ Suite तकनीक दी गई है. Creta Electric में दो 10.25 इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल 2 ADAS जैसे सुरक्षा फीचर मिलते हैं. Curvv EV में भी 12.3 इंच की टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीटें और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर दिए गए हैं.
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चार्जिंग स्पीड भी एक अहम पहलू है. Creta Electric में डीसी फास्ट चार्जर से बैटरी 10 से 80 प्रतिशत तक करीब 40 से 58 मिनट में चार्ज हो जाती है, यह समय बैटरी के आकार पर निर्भर करता है. Curvv EV में 70 kW के फास्ट चार्जर से 10 से 80 प्रतिशत चार्जिंग करीब 40 मिनट में हो जाती है. BE 6 SPORTEQ में भी सभी बैटरी विकल्पों में 20 से 80 प्रतिशत चार्जिंग करीब 20 मिनट में पूरी हो जाती है, जो तीनों में सबसे तेज मानी जा सकती है.
चार्जिंग स्पीड भी एक अहम पहलू है. Creta Electric में डीसी फास्ट चार्जर से बैटरी 10 से 80 प्रतिशत तक करीब 40 से 58 मिनट में चार्ज हो जाती है, यह समय बैटरी के आकार पर निर्भर करता है. Curvv EV में 70 kW के फास्ट चार्जर से 10 से 80 प्रतिशत चार्जिंग करीब 40 मिनट में हो जाती है. BE 6 SPORTEQ में भी सभी बैटरी विकल्पों में 20 से 80 प्रतिशत चार्जिंग करीब 20 मिनट में पूरी हो जाती है, जो तीनों में सबसे तेज मानी जा सकती है.
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अगर आपको कम बजट में ज्यादा तकनीक और तेज चार्जिंग चाहिए, तो BE 6 SPORTEQ का BaaS मॉडल अच्छा विकल्प है. अगर आपको भरोसेमंद ब्रांड और लंबी रेंज के साथ ज्यादा सुरक्षा फीचर चाहिए, तो Creta Electric बेहतर रहेगी.  वहीं अगर आपको स्टाइलिश कूपे डिजाइन के साथ एक ही झटके में पूरी गाड़ी खरीदनी है, बिना बाद में बैटरी किराए की चिंता किए, तो Curvv EV सही रहेगी. 
अगर आपको कम बजट में ज्यादा तकनीक और तेज चार्जिंग चाहिए, तो BE 6 SPORTEQ का BaaS मॉडल अच्छा विकल्प है. अगर आपको भरोसेमंद ब्रांड और लंबी रेंज के साथ ज्यादा सुरक्षा फीचर चाहिए, तो Creta Electric बेहतर रहेगी.  वहीं अगर आपको स्टाइलिश कूपे डिजाइन के साथ एक ही झटके में पूरी गाड़ी खरीदनी है, बिना बाद में बैटरी किराए की चिंता किए, तो Curvv EV सही रहेगी. 
Published at : 16 Aug 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Auto News Tata Curvv EV Hyundai Creta Electric Mahindra BE 6 SPORTEQ Electric Car Price

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