कम कीमत में 5-सीटर का मजा, ये कारें हैं खास

जानकारी के लिए बता दें कि, इन किफायती 5-सीटर कारों की सबसे बड़ी खासियत इनकी बेमिसाल फ्यूल एफिशिएंसी मानी जाती है. यह गाड़ियां नॉर्मल कंडीशन में भी आसानी से 20 से 22 किमी प्रति लीटर तक का तगड़ा माइलेज निकाल देती हैं. पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए यह गाड़ियां रोजमर्रा के काम, ऑफिस आने-जाने और वीकेंड ट्रिप्स के लिए आपकी जेब पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने देती हैं.