कम कीमत में 5-सीटर का मजा, ये कारें हैं खास

Cheapest 5 Seater Cars in India: कम बजट में 5 सीटर कार ढूंढ रहे हैं? मारुति ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, रेनॉ क्विड और टाटा टियागो की कीमत, माइलेज व फीचर्स की पूरी जानकारी आसान हिंदी में पढ़ें.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 17 Aug 2026 12:18 PM (IST)
आज के समय में अपनी खुद की कार होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है. लेकिन जब बात पहली गाड़ी खरीदने की आती है तो सबसे बड़ा सवाल बजट का ही खड़ा होता है. अगर आपका बजट सीमित है और आप अपनी पूरी फैमिली के लिए एक कम्फर्टेबल 5-सीटर कार ढूंढ रहे हैं तो बाजार में कई धांसू ऑप्शंस मौजूद हैं. चलिए डालतें हैं उन सभी कारों पर एक नजर.
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बता दें कि, कम कीमत में 5-सीटर का असली मजा देने वाली गाड़ियों में मारुति ऑल्टो K10 नाम सबसे पहले आता है. यह गाड़ी सालों से मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद रही है. इसका पावरफुल 1.0-लीटर इंजन, बेहतरीन माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे हर किसी का फेवरेट बनाती है. छोटी फैमिली के लिए यह गाड़ी एक दम परफेक्ट और पैसा वसूल मानी जाती है.
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जबकि अगर आपको कम बजट में थोड़ा SUV जैसा स्पोर्टी लुक चाहिए तो मारुति एस-प्रेसो एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आती है. इसका ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और केबिन का अच्छा स्पेस इसे खास बनाता है. शहर के ट्रैफिक और गड्ढों भरे रास्तों पर यह आसानी से निकल जाती है. माइलेज के मामले में भी यह पॉकेट पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती.
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वहीं, अगर आप स्टाइलिश लुक और हाइटेक फीचर्स के शौकीनों हैं तो आपके लिए रेनॉ क्विड बहुत ही सही ऑप्शन है. इसका मस्कुलर डिज़ाइन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर इसे यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर बनाता है. कम बजट में यह कार आपको प्रीमियम फील देती है और 5 लोगों के बैठने के लिए इसमें ठीक-ठाक जगह भी मिल जाती है.
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अगर आप सेफ्टी से कोई समझौता नहीं करना चाहते तो टाटा टियागो इस सेगमेंट की सबसे सेफ और मजबूत 5-सीटर कार है. 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली यह हैचबैक मजबूत बिल्ड क्वालिटी, शानदार राइडिंग कम्फर्ट और बेहतरीन इंटीरियर ऑफर करती है. फैमिली के साथ हाईवे पर ट्रैवल करने के लिए यह कार सबसे ज्यादा भरोसा और सेफ्टी का अहसास देती है.
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बता दें कि, आजकल एंट्री-लेवल बजट सेगमेंट में भी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, क्विड और टियागो जैसी सभी गाड़ियों में कंपनियां ऑटोमैटिक का ऑप्शन दे रही हैं. शहर के बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने के झंझट से मुक्ति मिलने की वजह से लोग अब मैनुअल छोड़कर ऑटोमैटिक वेरिएंट चुनना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
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जानकारी के लिए बता दें कि, इन किफायती 5-सीटर कारों की सबसे बड़ी खासियत इनकी बेमिसाल फ्यूल एफिशिएंसी मानी जाती है. यह गाड़ियां नॉर्मल कंडीशन में भी आसानी से 20 से 22 किमी प्रति लीटर तक का तगड़ा माइलेज निकाल देती हैं. पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए यह गाड़ियां रोजमर्रा के काम, ऑफिस आने-जाने और वीकेंड ट्रिप्स के लिए आपकी जेब पर बिल्कुल असर नहीं पड़ने देती हैं.
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अगर आप भी पहली बार कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ शोरूम प्राइस न देखें बल्कि ऑन-रोड कीमत, इंश्योरेंस और आफ्टर-सेल्स सर्विस का भी पूरा ध्यान रखें. मारुति, रेनॉ और टाटा का सर्विस नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है जिससे आपको गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग कराने या स्पेयर पार्ट्स ढूंढने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी.
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अब कुल मिलाकर देखें तो सीमित बजट में भी अपनी फैमिली के लिए 5-सीटर कार का सपना पूरा करना बेहद आसान और प्रैक्टिकल हो चुका है. चाहे बात माइलेज की हो, सेफ्टी की हो या फिर मॉडर्न फीचर्स की, ये गाड़ियां हर मामले में एकदम खरी उतरती हैं. अपनी फैमिली की जरूरतों के हिसाब से नजदीकी शोरूम जाकर टेस्ट ड्राइव लें और सही गाड़ी चुनें.