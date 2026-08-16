अगर आपकी कार की बैटरी बार-बार डाउन हो रही है, तो ऊपर बताई गई सभी चीजों को एक-एक करके जरूर चेक करवाएं. टर्मिनल की सफाई, अल्टरनेटर की जांच, गाड़ी में कोई भी लाइट या डिवाइस ऑन तो नहीं है यह देखना, बैटरी की उम्र का ध्यान रखना और लंबी दूरी की ड्राइविंग करते रहना इन सब बातों का ख्याल रखने से आप इस परेशानी से बच सकते हैं. अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो बिना देर किए किसी अच्छे मैकेनिक से गाड़ी की पूरी जांच जरूर करवाएं, ताकि आगे चलकर कोई बड़ी दिक्कत न आए.