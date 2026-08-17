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हिंदी न्यूज़ऑटोकार का धुआं बता रहा है खतरे का संकेत? ऐसे पहचानें गड़बड़ी

कार का धुआं बता रहा है खतरे का संकेत? ऐसे पहचानें गड़बड़ी

Car Exhaust Smoke Color Meaning: क्या आपकी कार के साइलेंसर से सफेद, काला या नीला धुआं निकल रहा है? जानिए इसका पूरा मतलब और खर्च से बचने के टिप्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Aug 2026 06:07 PM (IST)
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Car Exhaust Smoke Color Meaning: आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग अपनी कार की बॉडी, सर्विसिंग और धुलाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन साइलेंसर से निकलने वाले धुएं को लगातार अनदेखा करते रहते हैं. अगर आपकी कार का इंजन बिल्कुल ठीक है तो साइलेंसर से निकलने वाली गैस लगभग पारदर्शी या बेहद हल्की नजर आती है. लेकिन जैसे ही कार के अंदर किसी पार्ट या फ्यूल सिस्टम में खराबी आने लगती है तो साइलेंसर अलग-अलग रंग का गाढ़ा धुआं छोड़ना शुरू कर देता है.

बता दें कि, यह धुआं वास्तव में आपकी गाड़ी का एक चेतावनी संकेत होता है जो इशारा करता है कि इंजन के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है. अगर आप समय रहते धुएं के रंग को देखकर समस्या को पहचान लें तो आप अपनी गाड़ी को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि साइलेंसर से निकलने वाले धुएं का अलग-अलग रंग आपके इंजन की सेहत के बारे में क्या कहता है.

सफेद धुआं का क्या मतलब?

बता दें कि, अगर आपकी कार के साइलेंसर से गाढ़ा और सफेद धुआं निकल रहा है तो यह खतरे की बड़ी घंटी हो सकती है. हालांकि सर्दी के मौसम में कार स्टार्ट करते समय शुरुआत में थोड़ा भाप या हल्का सफेद धुआं निकलना बेहद सामान्य बात है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है.

वहीं, अगर गाड़ी गर्म होने के बाद भी लगातार घना सफेद धुआं दे रही है तो इसका मतलब है कि कूलेंट इंजन के कंबशन चैंबर में घुसकर फ्यूल के साथ जल रहा है. ऐसा आमतौर पर सिलिंडर हेड गास्केट के फटने, क्रैक्ड इंजन ब्लॉक या क्रैक्ड सिलिंडर हेड की वजह से होता है. इसे तुरंत मैकेनिक को दिखाएं वरना इंजन पूरी तरह सीज हो सकता है.


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काला धुआं का मतलब?

वहीं, बता दें कि साइलेंसर से निकलने वाला गाढ़ा काला धुआं इस बात का साफ संकेत है कि इंजन जरूरत से ज्यादा फ्यूल जला रहा है. जब हवा और फ्यूल का मिश्रण सही अनुपात में नहीं बन पाता और हवा की तुलना में पेट्रोल या डीजल ज्यादा जलता है तो काला धुआं बनता है.

इसका सबसे बड़ा कारण गंदा या ब्लॉक हुआ एयर फ़िल्टर, खराब फ्यूल इंजेक्टर, या फिर ऑक्सीजन सेंसर में खराबी होना है. अगर आपकी कार काला धुआं छोड़ रही है तो समझ लीजिए कि गाड़ी का माइलेज बहुत तेजी से गिर रहा है और आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं. एयर फिल्टर को साफ करने या बदलने से अक्सर यह समस्या तुरंत खत्म हो जाती है.


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जल रहा है इंजन ऑयल

वहीं, अगर आपकी गाड़ी के पीछे से नीले या ग्रे रंग का धुआं निकलता हुआ दिखाई दे तो यह इंजन ऑयल के लीक होने की सीधी निशानी है. जब पिस्टन रिंग्स, वॉल्व सील या टर्बोचार्जर खराब या घिस जाते हैं तो इंजन ऑयल कंबशन चैंबर में पहुंच जाता है और फ्यूल के साथ जलने लगता है. 

जबकि इंजन ऑयल जलने से गाड़ी का ऑयल लेवल तेजी से कम होने लगता है जिससे अंदर के पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर खराब हो सकते हैं. अगर समय रहते इसे ठीक न कराया जाए तो आपको इंजन का पूरा ओवरहाल यानी भारी मरम्मत करानी पड़ सकती है.

तुरंत उठाएं ये कदम

बता दें कि, कार के धुएं में किसी भी तरह का बदलाव देखते ही सबसे पहला काम यह करें कि गाड़ी का डिपस्टिक निकालकर इंजन ऑयल और कूलेंट का लेवल चेक करें. यदि इनमें से कोई भी चीज कम लग रही है तो उसे तुरंत टॉप-अप करें और गाड़ी को जबरदस्ती ज्यादा न चलाएं.

वहीं, धुआं आने की स्थिति में अपनी मर्जी से कोई जुगाड़ करने के बजाय किसी सर्विस सेंटर या अनुभवी मैकेनिक के पास जाएं. समय पर कंप्यूटर डायग्नोस्टिक स्कैन कराकर फॉल्ट कोड का पता लगाएं. छोटी-मोटी लापरवाही आगे चलकर बड़े खर्चे का रूप ले लेती है इसलिए सही समय पर ध्यान देकर आप अपनी कार की उम्र और अपने पैसों दोनों को बचा सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Aug 2026 06:07 PM (IST)
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