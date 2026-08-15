Hyundai एक के बाद एक कई Hybrid गाड़ियां करेगी लॉन्च, जानें नाम

Hyundai का मानना है कि भारत में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है.देश में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इसलिए हाइब्रिड गाड़ियां ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन रही हैं. यही वजह है कि कंपनी EV के साथ-साथ हाइब्रिड मॉडल्स पर भी जोर दे रही है.