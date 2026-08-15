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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोHyundai एक के बाद एक कई Hybrid गाड़ियां करेगी लॉन्च, जानें नाम

Hyundai एक के बाद एक कई Hybrid गाड़ियां करेगी लॉन्च, जानें नाम

Hyundai Hybrid Cars: हुंडई की इन कारों की लॉन्चिंग के साथ ही आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक चारों तरह के ऑप्शन पहले से ज्यादा मौजूद होंगे.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 15 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Hyundai Hybrid Cars: हुंडई की इन कारों की लॉन्चिंग के साथ ही आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक चारों तरह के ऑप्शन पहले से ज्यादा मौजूद होंगे.

भारतीय बाजार में लगातार बढ़ती हाइब्रिड कारों की मांग को देखते हुए Hyundai अब अपनी रणनीति बदल रही है. कंपनी आने वाले कुछ सालों में भारत में 5 नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

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कंपनी का इन हाइब्रिड कारों को लाने का मकसद सिर्फ सेल बढ़ाना नहीं है बल्कि उन ग्राहकों को भी आकर्षित करना है जो पेट्रोल कार की सुविधा के साथ बेहतर माइलेज चाहते हैं.
कंपनी का इन हाइब्रिड कारों को लाने का मकसद सिर्फ सेल बढ़ाना नहीं है बल्कि उन ग्राहकों को भी आकर्षित करना है जो पेट्रोल कार की सुविधा के साथ बेहतर माइलेज चाहते हैं.
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जानकारी के मुताबिक, Hyundai अपने मौजूदा और नए SUV मॉडल्स में हाइब्रिड तकनीक जोड़कर Toyota और Maruti जैसी कंपनियों को चुनौती देना चाहती है.
जानकारी के मुताबिक, Hyundai अपने मौजूदा और नए SUV मॉडल्स में हाइब्रिड तकनीक जोड़कर Toyota और Maruti जैसी कंपनियों को चुनौती देना चाहती है.
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कंपनी नई जनरेशन Creta को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश कर सकती है.इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है. बेहतर माइलेज और कम फ्यूल खर्च मिलने की उम्मीद है.
कंपनी नई जनरेशन Creta को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ पेश कर सकती है.इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है. बेहतर माइलेज और कम फ्यूल खर्च मिलने की उम्मीद है.
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इसके अलावा Hyundai एक नई 3-रो SUV पर भी काम कर रही है, जिसे फिलहाल Ni1i कोडनेम से जाना जा रहा है.यह SUV Alcazar और Tucson के बीच की पोजिशन में आ सकती है.इसमें भी हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है.
इसके अलावा Hyundai एक नई 3-रो SUV पर भी काम कर रही है, जिसे फिलहाल Ni1i कोडनेम से जाना जा रहा है.यह SUV Alcazar और Tucson के बीच की पोजिशन में आ सकती है.इसमें भी हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है.
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Hyundai Alcazar का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी हाइब्रिड तकनीक के साथ आ सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Bayon SUV को भी भारत में लाने की चर्चा है और यह मॉडल भी हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जा सकता है.
Hyundai Alcazar का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भी हाइब्रिड तकनीक के साथ आ सकता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकने वाली Bayon SUV को भी भारत में लाने की चर्चा है और यह मॉडल भी हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जा सकता है.
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Hyundai का मानना है कि भारत में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है.देश में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इसलिए हाइब्रिड गाड़ियां ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन रही हैं. यही वजह है कि कंपनी EV के साथ-साथ हाइब्रिड मॉडल्स पर भी जोर दे रही है.
Hyundai का मानना है कि भारत में हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है.देश में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है, इसलिए हाइब्रिड गाड़ियां ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन रही हैं. यही वजह है कि कंपनी EV के साथ-साथ हाइब्रिड मॉडल्स पर भी जोर दे रही है.
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अगर Hyundai की यह योजना सफल रहती है तो आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक चारों तरह के ऑप्शन पहले से ज्यादा मौजूद होंगे.
अगर Hyundai की यह योजना सफल रहती है तो आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक चारों तरह के ऑप्शन पहले से ज्यादा मौजूद होंगे.
Published at : 15 Aug 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Auto News Hyundai Alcazar Hyundai Bayon Hyundai Hybrid Cars

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