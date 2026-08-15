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Hyundai एक के बाद एक कई Hybrid गाड़ियां करेगी लॉन्च, जानें नाम
Hyundai Hybrid Cars: हुंडई की इन कारों की लॉन्चिंग के साथ ही आने वाले समय में भारतीय ग्राहकों के पास पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक चारों तरह के ऑप्शन पहले से ज्यादा मौजूद होंगे.
भारतीय बाजार में लगातार बढ़ती हाइब्रिड कारों की मांग को देखते हुए Hyundai अब अपनी रणनीति बदल रही है. कंपनी आने वाले कुछ सालों में भारत में 5 नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.
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Published at : 15 Aug 2026 04:17 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion