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हिंदी न्यूज़ऑटोLamborghini की नई सुपरकार तैयार, 2.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

Lamborghini की नई सुपरकार तैयार, 2.4 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

Lamborghini Revuelto SV: लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई रेव्यूएल्टो SV सुपरकार का ग्लोबल डेब्यू कर दिया है.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Aug 2026 04:44 PM (IST)
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Lamborghini Revuelto SV: आज के जमाने में युवा के साथ सभी जनरेशन रेसिंग कार चलाना पसंद करते हैं और जब भी बेहद ही लग्जरी और रफ्तार कार का नाम लिया जाता है तो लैम्बोर्गिनी का नाम सबसे पहले आता है. इस बीच कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए एक और धमाका कर दिया है. कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप V12 हाइब्रिड कार का सबसे खतरनाक और रेस-ट्रैक-ओरिएंटेड वर्जन रेव्यूएल्टो एसवी दुनिया के सामने पेश कर दिया है. जानकारी दें दे कि लैम्बोर्गिनी की गाड़ियों में SV का मतलब सुपर वेलोच होता है जिसका मतलब होता है बेहद तेज और पावरफुल.

वहीं, इस नई सुपरकार में न सिर्फ पुरानी कारों के मुकाबले कहीं ज्यादा पावर दी गई है बल्कि इसके एरोडायनामिक्स और वजन को भी बहुत बारीकी से ट्यून किया गया है. कंपनी ने इस कार का निर्माण अपने शुरुआती साल 1963 की याद में किया जिसके चलते मार्केट में केवल 1,963 यूनिट्स ही बनाई गईं हैं. चलिए अब विस्तार से जानतें हैं इस सुपरकार के बारें में.

1065 एचपी पावर और तूफानी रफ्तार

आपको बता दें कि, अगर इस नई लैम्बोर्गिनी रेव्यूएल्टो एसवी के इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 6.5-लीटर का दमदार नेचुरल एस्पिरेटेड V12 पेट्रोल इंजन लगा है. जिसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई हैं. यह हाइब्रिड सेटअप कुल मिलाकर 1065 एचपी की जबरदस्त पावर और 1,425 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

आप इसके रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह सुपरकार महज 2.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है. वहीं, इसे 200 किमी/घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में सिर्फ 6.7 सेकंड का समय लगता है. जबकि कार की टॉप स्पीड 345 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रखी गई है जो इसे सड़कों पर उड़ने वाला जेट बना देती है.


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कार का घटाया गया वजन

वहीं, इस कार को ट्रैक पर ज्यादा से ज्यादा स्टेबल और हल्का बनाए रखने के लिए कंपनी के इंजीनियरों ने इसमें फोर्ज्ड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया है. गाड़ी के बॉडी पैनल्स, रियर डिफ्यूजर और केबिन के अंदर कई जगहों पर कार्बन फाइबर दिया गया है. जिससे इसका वजन सामान्य मॉडल के मुकाबले काफी कम हो गया है.

वहीं, इसके साथ ही कार के पिछले हिस्से में एक नया फिक्स्ड विंग दिया गया है जो तेज रफ्तार में हवा के दबाव को सही रखकर गाड़ी को 80 फीसदी ज्यादा डाउनफोर्स देता है. बेहतर कूलिंग और ब्रेकिंग के लिए इसमें नए एयर वेंट्स और बड़े रेस-ग्रेड कार्बन सिरामिक ब्रेक भी लगाए गए हैं.

रेस-ट्रैक के लिए खास सस्पेंशन

आपको बता दें कि, रेव्यूएल्टो एसवी को सिर्फ सीधी सड़कों पर भगाने के लिए ही नहीं बल्कि मोड़ों और रेस-ट्रैक पर गजब की ग्रिप देने के लिए तैयार किया गया है. इसमें कंपनी की GT3 रेसिंग कारों से लिया गया सस्पेंशन सेटअप और नए एडैप्टिव डैम्पर्स दिए गए हैं. कार में एक नया पायलट ड्राइविंग मोड भी जोड़ा गया है.

यह स्पेशल ड्राइविंग मोड रेस-ट्रैक के हिसाब से कार की ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर डिलीवरी और चारों पहियों के ग्रिप लेवल को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर लेता है. इससे ड्राइवर को हर मोड़ पर कार पर पूरा कंट्रोल मिलता है और बहुत ही आक्रामक ड्राइविंग एक्सपीरियंस महसूस होता है.


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भारत में कब होगी लॉन्च?

बता दें कि, लैम्बोर्गिनी ने अभी तक रेव्यूएल्टो एसवी की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है लेकिन यह साफ है कि यह अपने स्टैंडर्ड मॉडल से कहीं ज्यादा महंगी होगी. भारत में इसके स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत करीब 8.89 करोड़ रुपये है. ऐसे में जब यह सुपरकार भारत में कदम रखेगी तो इसकी कीमत आसानी से 10 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकती है. 

वहीं, दुनिया भर में केवल 1,963 यूनिट्स ही बेचे जाने की वजह से यह बेहद एक्सक्लूसिव रहने वाली है और इसे केवल चुनिंदा ग्राहक और कलेक्टर्स ही खरीद पाएंगे. यदि आप भारत की सड़कों पर इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Aug 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Lamborghini Revuelto SV New Lamborghini Supercar Debut Revuelto SV Top Speed Lamborghini V12 Hybrid Supercar
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