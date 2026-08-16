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19 kmpl माइलेज के साथ 6 एयरबैग, फैमिली के लिए बेस्ट है ये सस्ती कार
Best Mileage Car: अगर आप किफायती कीमत पर एक अच्छी माइलेज देने वाली कार खरीदना चाहते हैं तो होंडा अमेज आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. आइए इस कार के बारे में डिटेल्स जानते हैं.
आज के समय में फैमिली के लिए कार खरीदते समय सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं है. ग्राहक ऐसी कार चाहते हैं जो बजट में आए, अच्छा माइलेज दे, परिवार के लिए पर्याप्त जगह दे और सेफ्टी के मामले में भी भरोसा दे. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, 6 एयरबैग और करीब 19 kmpl तक का दावा किया गया माइलेज मिलता है.
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Published at : 16 Aug 2026 03:56 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion