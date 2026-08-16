19 kmpl माइलेज के साथ 6 एयरबैग, फैमिली के लिए बेस्ट है ये सस्ती कार

Honda Amaze की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.65 लाख रुपये से शुरू होती है. कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है. मैनुअल गियरबॉक्स के साथ इसका माइलेज 18.65 kmpl और CVT ऑटोमैटिक के साथ 19.46 kmpl तक बताया गया है. हालांकि, रियल माइलेज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और सड़क की स्थिति के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है.