पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आजादी, ये बाइक्स देंगी 70+ माइलेज

आपको बता दें कि, बजाज प्लेटिना 110 भी इस रेस में पीछे नहीं है और किफायती राइडिंग का दूसरा नाम बन चुकी है. कंपनी ने इसमें कंफर्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. जिससे खराब रास्तों पर भी झटके कम महसूस होते हैं. 70 से 75 किमी प्रति लीटर का धांसू माइलेज देने वाली यह बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं.