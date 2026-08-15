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पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आजादी, ये बाइक्स देंगी 70+ माइलेज

Best Mileage Bikes: महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? जानिए 2026 की टॉप 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स के बारे में जो 70 KMPL से भी ज्यादा का एवरेज देती हैं और बजट में बिल्कुल फिट बैठती हैं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 15 Aug 2026 02:55 PM (IST)
Best Mileage Bikes: महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? जानिए 2026 की टॉप 5 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स के बारे में जो 70 KMPL से भी ज्यादा का एवरेज देती हैं और बजट में बिल्कुल फिट बैठती हैं.

पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने आज आम आदमी का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है. रोजमर्रा के काम और ऑफिस आने-जाने में जेब पर भारी बोझ पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी फ्यूल के बढ़ते खर्च से तंग आ चुके हैं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मार्केट में कई ऐसी शानदार बाइक्स हैं जो 70+ का माइलेज देती हैं.

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बता दें कि, कम्यूटर सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर प्लस सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका 97.2cc का भरोसेमंद इंजन माइलेज के मामले में एकदम बेजोड़ माना जाता है. लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली यह बाइक शहर के ट्रैफिक में चलाने में आसान है.
बता दें कि, कम्यूटर सेगमेंट में हीरो स्प्लेंडर प्लस सालों से भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका 97.2cc का भरोसेमंद इंजन माइलेज के मामले में एकदम बेजोड़ माना जाता है. लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली यह बाइक शहर के ट्रैफिक में चलाने में आसान है.
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आपको बता दें कि, बजाज प्लेटिना 110 भी इस रेस में पीछे नहीं है और किफायती राइडिंग का दूसरा नाम बन चुकी है. कंपनी ने इसमें कंफर्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. जिससे खराब रास्तों पर भी झटके कम महसूस होते हैं. 70 से 75 किमी प्रति लीटर का धांसू माइलेज देने वाली यह बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं.
आपको बता दें कि, बजाज प्लेटिना 110 भी इस रेस में पीछे नहीं है और किफायती राइडिंग का दूसरा नाम बन चुकी है. कंपनी ने इसमें कंफर्टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. जिससे खराब रास्तों पर भी झटके कम महसूस होते हैं. 70 से 75 किमी प्रति लीटर का धांसू माइलेज देने वाली यह बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं.
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वहीं, टीवीएस स्पोर्ट भी अपने नाम के मुताबिक स्पोर्टी लुक के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज देने के लिए जानी जाती है. इसका 109.7cc का इंजन बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. एक्स्ट्रा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के दम पर इस बाइक ने मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. अगर आपको बजट में बढ़िया लुक चाहिए तो यह ऑप्शन एकदम मुफीद है.
वहीं, टीवीएस स्पोर्ट भी अपने नाम के मुताबिक स्पोर्टी लुक के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज देने के लिए जानी जाती है. इसका 109.7cc का इंजन बहुत ही स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है. एक्स्ट्रा माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट के दम पर इस बाइक ने मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. अगर आपको बजट में बढ़िया लुक चाहिए तो यह ऑप्शन एकदम मुफीद है.
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जबकि हीरो की ही HF डीलक्स भी लो-बजट और हाई-माइलेज चाहने वालों के बीच काफी पॉपुलर है. इसमें दिए गए i3S सिस्टम की वजह से रेड लाइट पर रुकते ही इंजन बंद हो जाता है. जिससे पेट्रोल की भारी बचत होती है. लगभग 70 किमी तक का माइलेज देने वाली यह बाइक गांव और शहर दोनों जगह जमकर दौड़ती है.
जबकि हीरो की ही HF डीलक्स भी लो-बजट और हाई-माइलेज चाहने वालों के बीच काफी पॉपुलर है. इसमें दिए गए i3S सिस्टम की वजह से रेड लाइट पर रुकते ही इंजन बंद हो जाता है. जिससे पेट्रोल की भारी बचत होती है. लगभग 70 किमी तक का माइलेज देने वाली यह बाइक गांव और शहर दोनों जगह जमकर दौड़ती है.
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होंडा शाइन 100 ने भी कम्यूटर सेगमेंट में एंट्री मारकर धूम मचा दी है. होंडा का भरोसेमंद इंजन, मक्खन जैसी स्मूथ राइडिंग और 65 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का तगड़ा माइलेज इसे एक परफेक्ट फैमिली बाइक बनाता है. इसकी सीट काफी कंफर्टेबल है और वजन हल्का होने के कारण इसे संकरी गलियों में भी आसानी से निकाला जा सकता है.
होंडा शाइन 100 ने भी कम्यूटर सेगमेंट में एंट्री मारकर धूम मचा दी है. होंडा का भरोसेमंद इंजन, मक्खन जैसी स्मूथ राइडिंग और 65 से 70 किलोमीटर प्रति लीटर का तगड़ा माइलेज इसे एक परफेक्ट फैमिली बाइक बनाता है. इसकी सीट काफी कंफर्टेबल है और वजन हल्का होने के कारण इसे संकरी गलियों में भी आसानी से निकाला जा सकता है.
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आपको बता दें कि, कम कीमत और ज्यादा माइलेज देने वाली इन बाइक्स का असली सीक्रेट इनकी एडवांस्ड फ्यूल-इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है. यह सिस्टम इंजन में जरूरत के हिसाब से ही पेट्रोल सप्लाई करता है. जिससे एक-एक बूंद का पूरा इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि पुरानी गाड़ियों के मुकाबले इन नई बाइक्स में माइलेज का आंकड़ा काफी तगड़ा और बेहतरीन निकलकर सामने आता है.
आपको बता दें कि, कम कीमत और ज्यादा माइलेज देने वाली इन बाइक्स का असली सीक्रेट इनकी एडवांस्ड फ्यूल-इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है. यह सिस्टम इंजन में जरूरत के हिसाब से ही पेट्रोल सप्लाई करता है. जिससे एक-एक बूंद का पूरा इस्तेमाल होता है. यही वजह है कि पुरानी गाड़ियों के मुकाबले इन नई बाइक्स में माइलेज का आंकड़ा काफी तगड़ा और बेहतरीन निकलकर सामने आता है.
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वहीं, ऐसी बाइक चुनते समय सिर्फ माइलेज के दावों पर ही न जाएं बल्कि अपनी रोज की रनिंग और कंफर्ट का भी ध्यान रखें. अगर आपका डेली का सफर 40 से 50 किलोमीटर का है तो ये बाइक्स हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकती हैं. इसके अलावा टाइम पर सर्विसिंग कराने से बाइक का माइलेज सालों-साल एकदम नया जैसा बना रहता है.
वहीं, ऐसी बाइक चुनते समय सिर्फ माइलेज के दावों पर ही न जाएं बल्कि अपनी रोज की रनिंग और कंफर्ट का भी ध्यान रखें. अगर आपका डेली का सफर 40 से 50 किलोमीटर का है तो ये बाइक्स हर महीने आपके हजारों रुपये बचा सकती हैं. इसके अलावा टाइम पर सर्विसिंग कराने से बाइक का माइलेज सालों-साल एकदम नया जैसा बना रहता है.
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अब कुल मिलाकर बात यह है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से आजादी पाने का यह सबसे सही और आसान तरीका है. हीरो, बजाज और टीवीएस की ये गाड़ियां न सिर्फ आपके सफर को आरामदायक बनाती हैं बल्कि आपकी कमाई को पानी की तरह बहने से भी रोकती हैं. अपनी पसंद के हिसाब से टेस्ट ड्राइव लें और आज ही फ्यूल बचाना शुरू करें.
अब कुल मिलाकर बात यह है कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से आजादी पाने का यह सबसे सही और आसान तरीका है. हीरो, बजाज और टीवीएस की ये गाड़ियां न सिर्फ आपके सफर को आरामदायक बनाती हैं बल्कि आपकी कमाई को पानी की तरह बहने से भी रोकती हैं. अपनी पसंद के हिसाब से टेस्ट ड्राइव लें और आज ही फ्यूल बचाना शुरू करें.
Published at : 15 Aug 2026 02:55 PM (IST)
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