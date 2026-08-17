आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर, काजल राघवानी ने तेज प्रताप संग रचाया 'रास'

जियो हॉटस्टार का शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों काफी बवाल मचा रहा है. शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ, काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, पवन सिंह और तेजप्रताप यादव हर दिन बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं. हर दिन सभी स्टार्स कोई ना कोई खुलासा करते तो कभी एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आते हैं. ऐसे में अब हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा हो गया, जो काफी मजेदार था. आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को शादी का ऑफर दिया तो मथुरा में काजल राघवानी, तेजप्रताप यादव के साथ रास रचाते हुए नजर आईं. चलिए बताते हैं क्या कुछ हुआ.

काजल ने खेसारी संग रिश्ते पर की बात

इस दौरान काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव के साथ एक बार फिर से अपने रिश्ते पर बात की और कहा कि उन्होंने खेसारी लाल के साथ रिश्ते में काफी कुछ सहा है. एक्ट्रेस कहती हैं, 'सुसाइड करने की कोशिश की. उस समय उन्होंने कहा मरना है तो मरो, ढोंग मत करो. मैं उनके साथ प्यार में नहीं थी लेकिन उन्होंने चीजें ऐसे क्रिएट की कि परिवार वाले नहीं चाहते तो मैं उनके करीब आ गई. कहा पत्नी से रिश्ता नहीं है कुत्ते के जैसे ट्रीट किया. बच्चों को पैसा चाहिए, बीवी को तलाक दे दूंगा और ऐसे 5 साल का रिश्ता रहा फिर खुद ही कहा कि धोखा दिया. इवेंट में जाती थी लोग पत्थर मारते थे इनके फैंस.'

वहीं, काजल ने खेसारी को लेकर एक बार फिर से खुलासा किया और कहा, 'उनके मोबाइल में लड़कियों के फोटोज थे. ऐसी-ऐसी स्थिति में वीडियो और फोटोज देखा तो उन्होंने कहा कि ये मेरा एंटरटेनमेंट है.'

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आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह को दिया शादी का ऑफर

इसके साथ ही आम्रपाली दुबे और पवन सिंह एक बार फिर से साथ में डिस्कशन करते हुए नजर आए. इसी बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं सोच रही हूं कि अकेला बच्चा पालना बड़ा मुश्किल होगा तो ऐसा करते हैं ना कि हम आप शादी कर लेते हैं फिर मिलकर बच्चे को पाल लेंगे.'

हालांकि, इस बात के बाद कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा पसर जाता है और फिर बाद में दोनों हंस पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने ये बात मजाक में कहा था. पवन सिंह उन्हें कहते हैं, 'बच्चा आएगा तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, जो काम करके यहां तक बढ़ी तो क्या काम कर पाओगी?' इस पर आम्रपाली ने कहा, 'इस तरह से तो काम नहीं कर पाऊंगी, चुनिंदा काम करूंगी.' पवन ने कहा, 'आप इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं तो आप जहां चाहेंगी शूटिंग वही हो जाएगी.'

पवन सिंह को खलता है अकेलापन

इतना ही नहीं, इस बातचीत में आम्रपाली दुबे, पवन सिंह से पूछती हैं कि आप इतने प्यारे इंसान हैं और अकेले रहते हैं किसी भी बच्चे को गोद में ले लेते हैं. किसी को जाने या ना जाने फिर भी उसकी एक फोन पर मदद करते हैं तो क्या आपको कभी जीवन में अकेलापन नहीं महसूस होता है?

आम्रपाली दुबे के सवाल पर पवन सिंह कहते हैं, 'हां मुझे कमी खलती है लेकिन मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है मेरी मां. क्योंकि वो भी चाहती हैं कि मेरी दुनिया भी बस जाए. ताकि मेरी जिंदगी से भी वो कमी खत्म हो जाए. मैं अकेला ना महसूस करूं. बाकी महादेव के ऊपर है.'

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तेजप्रताप यादव संग काजल राघवानी ने मथुरा रचाया रास!

इसके साथ ही तेजप्रताप यादव और काजल राघवानी के बीच मथुरा में अलग ही केमिस्ट्री देखने के लिए मिली. दोनों ने साथ में यमुना में नाव की सवारी की. साथ में काफी कुछ बातें भी की. इस दौरान तेजप्रताप ने काजल के लिए बांसुरी बजाई फिर उन्हें सिखाने की भी कोशिश की. दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री देखने के लिए मिली. तेजप्रताप ने तो उन्हें अपनी पार्टी से गुजरात में सदस्य भी चुना और उनके लिए प्रचार करने के लिए भी कहा. उन्हें अपना समर्थन भी दिया.

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इसी दौरान काजल ने तेजप्रताप से शादी को लेकर सवाल किया तो वो अपनी पहली पत्नी के साथ रिश्ते को लेकर कहा, 'शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं वृंदावन आता था तो घरवालों को लगा कि मैं साधू बन जाऊंगा फिर घरवालों की मर्जी से शादी की लेकिन जिससे मेरी शादी हुई उसे ये सब नहीं पसंद था. तो मैंने डिवोर्स फाइल किया और फिर वृंदावन भाग आया, अगर यहां नहीं आता तो वो लोग बांधकर रख लेते. लोगों को लगा कि वृंदावन क्यों जाता है लोगों को लगा कि वहां कोई राधा है इसलिए जाते हैं. हालांकि, बाद में घरवालों को समझ आया.

काजल ने पवन सिंह पर फिर लगाया आरोप

काजल ने पहले प्यार के बारे में सवाल किया तो तेजप्रताप यादव ने कहा, 'तलाक का केस चल रहा है तो इस मौके पर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता. 6 साल से केस चल रहा है.' इसके अलावा तेजप्रताप ने काजल को इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस कहा. वहीं पवन सिंह को सबसे खराब कहा. काजल ने ये भी आरोप लगाया कि भोजपुरी में अश्लीलता यहीं से (पवन सिंह) ही शुरू हुई. तेजप्रताप भी इसमें हां में हां मिलाते दिखे.