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भारत में सबसे ज्यादा कौन-से स्कूटर बिकते हैं? खरीदने से पहले जानें
Most Selling Scooters: पेट्रोल स्कूटर्स का मजबूत दबदबा है और इस लिस्ट में Honda Activa सबसे आगे है. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और एक्सेस जैसे स्कूटर को अच्छा स्थान मिला है.
भारतीय स्कूटर बाजार में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन बिक्री के मामले में कुछ मॉडल लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं. पिछले महीने की रिपोर्ट पर नजर डालें तो होंडा एक्टिवा एक बार फिर सबसे आगे रही. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और सुजुकी एक्सेस का नंबर आया.
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Published at : 17 Aug 2026 04:06 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion