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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोभारत में सबसे ज्यादा कौन-से स्कूटर बिकते हैं? खरीदने से पहले जानें

भारत में सबसे ज्यादा कौन-से स्कूटर बिकते हैं? खरीदने से पहले जानें

Most Selling Scooters: पेट्रोल स्कूटर्स का मजबूत दबदबा है और इस लिस्ट में Honda Activa सबसे आगे है. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और एक्सेस जैसे स्कूटर को अच्छा स्थान मिला है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 17 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Most Selling Scooters: पेट्रोल स्कूटर्स का मजबूत दबदबा है और इस लिस्ट में Honda Activa सबसे आगे है. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और एक्सेस जैसे स्कूटर को अच्छा स्थान मिला है.

भारतीय स्कूटर बाजार में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन बिक्री के मामले में कुछ मॉडल लगातार ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं. पिछले महीने की रिपोर्ट पर नजर डालें तो होंडा एक्टिवा एक बार फिर सबसे आगे रही. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और सुजुकी एक्सेस का नंबर आया.

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बिक्री के मामले में होंडा एक्टिवा ने एक बार फिर बाकी स्कूटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया. जुलाई 2026 में Activa की कुल 2.06 लाख यूनिट्स बिकीं. एक्टिवा की लोकप्रियता की बड़ी वजह इसका भरोसेमंद इंजन, आसान राइडिंग, अच्छा डिजाइन और कम मेंटेनेंस खर्च माना जाता है.
बिक्री के मामले में होंडा एक्टिवा ने एक बार फिर बाकी स्कूटर्स को काफी पीछे छोड़ दिया. जुलाई 2026 में Activa की कुल 2.06 लाख यूनिट्स बिकीं. एक्टिवा की लोकप्रियता की बड़ी वजह इसका भरोसेमंद इंजन, आसान राइडिंग, अच्छा डिजाइन और कम मेंटेनेंस खर्च माना जाता है.
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टीवीएस जूपिटर ने 1.48 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेंज में Jupiter 110 और Jupiter 125 शामिल हैं. पिछले साल इसी टाइम 1.48 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इसकी लोकप्रियता के पीछे आरामदायक राइड, अच्छा स्टोरेज, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक डिजाइन और फीचर्स अहम भूमिका निभाते हैं.
टीवीएस जूपिटर ने 1.48 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेंज में Jupiter 110 और Jupiter 125 शामिल हैं. पिछले साल इसी टाइम 1.48 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इसकी लोकप्रियता के पीछे आरामदायक राइड, अच्छा स्टोरेज, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक डिजाइन और फीचर्स अहम भूमिका निभाते हैं.
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सुजुकी एक्सेस ने जुलाई 2026 में 82,000 यूनिट्स बेचकर तीसरा स्थान हासिल किया. पिछले साल जुलाई में इसकी 68 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी थीं, यानी सालाना आधार पर बिक्री में करीब बढ़ोतरी दर्ज हुई. एक्सेस को खास तौर पर इसके रिफाइंड इंजन, अच्छी परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और फैमिली यूज के लिए पसंद किया जाता है.
सुजुकी एक्सेस ने जुलाई 2026 में 82,000 यूनिट्स बेचकर तीसरा स्थान हासिल किया. पिछले साल जुलाई में इसकी 68 हजार से ज्यादा यूनिट्स बिकी थीं, यानी सालाना आधार पर बिक्री में करीब बढ़ोतरी दर्ज हुई. एक्सेस को खास तौर पर इसके रिफाइंड इंजन, अच्छी परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और फैमिली यूज के लिए पसंद किया जाता है.
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इसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर TVS Ntorq का नाम है. जुलाई 2026 में इसकी 38 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान 26 हजार से ज्यादा यूनिट्स बेची गई थी. इसकी प्रैक्टिकल डिजाइन, जरूरी रेंज और अलग-अलग वेरिएंट ऑप्शन के चलते ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
इसके बाद लिस्ट में चौथे नंबर पर TVS Ntorq का नाम है. जुलाई 2026 में इसकी 38 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान 26 हजार से ज्यादा यूनिट्स बेची गई थी. इसकी प्रैक्टिकल डिजाइन, जरूरी रेंज और अलग-अलग वेरिएंट ऑप्शन के चलते ग्राहकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.
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इसके बाद पांचवें नंबर पर Suzuki Burgman का नाम आता है. जुलाई 2026 में 30 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल इस टाइम के दौरान 23 हजार यूनिट्स बेची गई थी. यानी इस साल महीने की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है.
इसके बाद पांचवें नंबर पर Suzuki Burgman का नाम आता है. जुलाई 2026 में 30 हजार से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई. पिछले साल इस टाइम के दौरान 23 हजार यूनिट्स बेची गई थी. यानी इस साल महीने की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है.
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सुजुकी के इस स्कूटर को प्रीमियम लुक और खास फीचर्स के चलते शहरी ग्राहकों के बीच काफी आकर्षक माना जाता है. यह स्कूटर 124.5 सीसी इंजन के साथ आता है.
सुजुकी के इस स्कूटर को प्रीमियम लुक और खास फीचर्स के चलते शहरी ग्राहकों के बीच काफी आकर्षक माना जाता है. यह स्कूटर 124.5 सीसी इंजन के साथ आता है.
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ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी पेट्रोल स्कूटर्स का मजबूत दबदबा है और इस लिस्ट में Honda Activa सबसे आगे है. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और एक्सेस जैसे स्कूटर को अच्छा स्थान मिला है.
ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी पेट्रोल स्कूटर्स का मजबूत दबदबा है और इस लिस्ट में Honda Activa सबसे आगे है. इसके बाद टीवीएस जूपिटर और एक्सेस जैसे स्कूटर को अच्छा स्थान मिला है.
Published at : 17 Aug 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
TVS Jupiter Honda Activa Suzuki Access Most Selling Scooters

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