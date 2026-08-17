भारत में सबसे ज्यादा कौन-से स्कूटर बिकते हैं? खरीदने से पहले जानें

टीवीएस जूपिटर ने 1.48 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेंज में Jupiter 110 और Jupiter 125 शामिल हैं. पिछले साल इसी टाइम 1.48 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री हुई थी. इसकी लोकप्रियता के पीछे आरामदायक राइड, अच्छा स्टोरेज, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक डिजाइन और फीचर्स अहम भूमिका निभाते हैं.