एक Extension Board में कितनी चीजें लगा सकते हैं? जानें वॉट का हिसाब

Extension Board Capacity: आज के दौर में हम सब की जिदंगी में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ गया है. घर हो या ऑफिस हमारे पास गैजेट्स की भरमार है. मोबाइल, लैपटॉप से लेकर स्मार्टवॉच, पावरबैंक तक, दिन भर में न जाने किन-किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं. हालत यह है कि इन सब को चार्ज करने के लिए दीवार पर लगे सॉकेट कम पड़ जाते हैं. ऐसे में हम सब का सबसे बड़ा सहारा बनता है एक्सटेंशन बोर्ड.

अक्सर हम सोचते हैं कि अगर एक्सटेंशन बोर्ड में 5 या 6 सॉकेट दिए हैं, तो हम उसमें एक साथ 5-6 चीजें लगा सकते हैं. लेकिन कभी-कभी आपकी यह लापरवाही घर में शॉर्ट सर्किट या बड़ी आग का कारण बन सकती है. एक एक्सटेंशन बोर्ड में कितनी चीजें लगेंगी, यह इस बात से तय नहीं होता कि उसमें कितने सॉकेट हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपके उपकरणों का कुल वॉट कितना है.

जानें एक्सटेंशन बोर्ड की क्षमता

बाजार में मिलने वाले सामान्य घरेलू एक्सटेंशन बोर्ड मुख्य रूप से दो कैटेगरी में आते हैं. पहला 6 एम्पियर क्षमता वाले बोर्ड, यह सबसे आम बोर्ड होते हैं, जो हर घर में मिल जाते हैं. इनकी अधिकतम लोड सहने की क्षमता लगभग 1000 से 1200 वॉट तक होती है. दूसरे 16 एम्पियर क्षमता वाले बोर्ड, ये बोर्ड मोटे तारों और भारी प्लग के साथ आते हैं. इसलिए इनकी क्षमता 2500 से 3000 वॉट तक की होती है.

अगर आपके पास 6 एम्पियर का एक सामान्य एक्सटेंशन बोर्ड है, जिसकी कुल क्षमता 1000 वॉट है. तो उसमें आप मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, एलईडी टीवी और एक टेबल फैन लगा सकते है. क्योंकि यह 1000 वॉट की सीमा से बहुत कम है, इसलिए आपका एक्सटेंशन बोर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और बिल्कुल गर्म नहीं होगा.

भूलकर भी न करें ये गलतियां

अगर आपने 1000 वॉट की क्षमता वाले आम एक्सटेंशन बोर्ड में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक प्रेस 1500 वॉट भी लगा दी तो वह बोर्ड की क्षमता से डेढ़ गुना ज्यादा लोड डाल देगी. इसके साथ अगर आपने मोबाइल या लैपटॉप भी लगा दिया तो बोर्ड का तार अंदर ही अंदर पिघलने लगेगा. इससे न सिर्फ आपके महंगे उपकरण खराब हो सकते हैं, बल्कि दीवार के मुख्य बोर्ड में भी ब्लास्ट हो सकता है.

ये भी पढ़ें- कब खरीदना चाहिए नया स्मार्टफोन, क्या आप जानते हैं ये नियम?

इन बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले एक्सटेंशन बोर्ड पर लिखे कुल वॉट या एम्पियर को ध्यान से पढ़े. सभी उपकरणों का कुल वॉट उस तय सीमा के 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. साथ ही वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर और रूम हीटर जैसे भारी लोड वाले उपकरणों को कभी भी एक्सटेंशन बोर्ड में न लगाएं. इन्हें हमेशा दीवार पर लगे मुख्य पावर सॉकेट में ही सीधे प्लग करें.

ये भी पढ़ें- गूगल क्लासरूम में हर उम्र के छात्रों के लिए आया जेमिनी AI, कैसे करें यूज?