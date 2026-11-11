'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'रामायण' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म का अच्छा खासा दबदबा देखने के लिए मिल रहा है. इसे दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का पूरा फायदा मिल रहा है. इसने इंडिया में 450 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

ऐसे में अब 'रामायण' ने सातवें दिन इंडिया के साथ ही ओवरसीज में भी कमाल का प्रदर्शन किया है. इसने 'पीके'-'धुरंधर' जैसी फिल्मों के ओवरसीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब ये 8वीं ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

'रामायण' का डे-7 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था.

- फिल्म ने दूसरे दिन 48.05 करोड़ और तीसरे दिन 45.3% की उछाल के साथ 69.80 करोड़ का बिजनेस किया.

- फिर चौथे दिन इसकी कमाई में 19.6% की गिरावट आई और इसने 56.15 करोड़ का कलेक्शन किया.

- इसके बाद फिल्म ने 5वें दिन 91.5% की उछाल दर्ज की थी, जिसके बाद इसने पहले मंडे को रिकॉर्ड तोड़ 107.50 करोड़ का कारोबार किया था.

- जबकि छठे दिन फिर से इसकी कमाई में 12.5% की गिरावट आई थी और इसने 94.10 करोड़ का कलेक्शन किया था.

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-7 42.82 करोड़ (6 बजे तक) 38.6% टोटल कलेक्शन 483.27 करोड़

'रामायण' ओवरसीज में बनी 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

इसके साथ ही 'रामायण' ने ओवरसीज में कमाल का प्रदर्शन किया और ये 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने 6 दिनों में ओवरसीज में 297 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, जिसके बाद 7वें दिन के कलेक्शन में इसने 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. फिल्म ने 'धुरंधर' (299.35 करोड़) और 'पीके' (303 करोड़) के ओवरसीज रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. देखिए ऑल टाइम टॉप 10 ओवरसीज हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट...

1. दंगल- 1535.3 करोड़

2. सीक्रेट सुपरस्टार- 822.92 करोड़

3. बजरंगी भाईजान- 482.54 करोड़

4. धुरंधर 2- 451 करोड़

5. पठान- 412 करोड़

6. जवान- 406 करोड़

7. अंधाधुंध- 361 करोड़

8. रामायण- 297 करोड़ (6 दिन)

9. पीके- 303 करोड़

10. धुरंधर- 299.35 करोड़

इसके अलावा 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. 7वें दिन की कमाई के बाद इसने भी 850 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है. हालांकि, 'रामायण' के ओवरसीज कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट 10.30 बजे तक आएगी.

'रामायण' बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म

कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' रणबीर कपूर के करियर की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसने 'संजू' (541.76 करोड़) और 'ब्रह्मास्त्र' (430.24 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसने 6 दिनों में वर्ल्डवाइड 828.57 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. ऐसे में अब माना जा रहा है कि इसकी कमाई की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रही तो फिल्म जल्द ही 'एनिमल' (910.72 करोड़) का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और अगर ऐसा होता है तो ये उनके करियर की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है.