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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार

सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार

सोनिया गांधी ने बताया कि एक अच्छे खाने की तलाश के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी और इसी दौरान उन्हें उनसे प्यार हो गया. उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 11 Nov 2026 04:32 PM (IST)
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कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी अपनी जिंदगी की कुछ खास यादों को शेयर करते सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिली थीं. सोनिया गांधी ने बताया कि एक अच्छे खाने की तलाश के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी और इसी दौरान उन्हें उनसे प्यार हो गया.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 'सालों बाद भारत से भी उनका जुड़ाव खाने के जरिए ही धीरे-धीरे बढ़ा. शुरुआत में भारत के अलग-अलग तरह के व्यंजनों ने मुझे हैरान किया, जबकि यहां के मसालों से उन्हें डर लगता था, लेकिन अब दाल-चावल उनके लिए घर के स्वाद जैसा बन गया है और वह इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकतीं.'

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सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद जब अपने परिवार के साथ नए आवास ‘10 जनपथ’ में जाने वाले थे तो उनके कई सहयोगियों ने उन्हें वहां नहीं रहने की सलाह दी थी, क्योंकि वे उस बंगले को ‘अशुभ’ मानते थे. हालांकि, राजीव और सोनिया गांधी ने इस बात को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया और इसे अपना नया आशियाना बना लिया.

राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं सोनिया

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने करीब 37 साल पुराने इस आशियाने का जिक्र करते हुए कहा, ‘हम 5 फरवरी, 1990 को अपने नए घर 10 जनपथ में रहने आए. राजीव के कई सहयोगियों ने उन्हें इस मकान में रहने के लिए न जाने की सलाह दी थी. उनका मानना था कि यह घर अशुभ है. हालांकि, उन्होंने इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की थी. लेकिन न तो राजीव और न ही मैं अंधविश्वासी थे, इसलिए हमने उनकी इस बात को हंसी में टाल दिया.’

 उन्होंने स्वीकार किया कि राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर वह इतनी चिंतित रहती थीं कि कई बार उनकी चिंता लगभग जुनून की हद तक पहुंच जाती थी. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक, उन्होंने कुछ मित्रों को पूरा परिसर दिखाकर बताया था कि घर सुरक्षा के लिहाज से कितना असुरक्षित है. उनका कहना है कि वह ऐसा इसलिए कर रही थीं ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में ये लोग गवाह बन सकें

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 11 Nov 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Rajiv Gandhi Sonia Gandhi CONGRESS
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