सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार

कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी अपनी जिंदगी की कुछ खास यादों को शेयर करते सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिली थीं. सोनिया गांधी ने बताया कि एक अच्छे खाने की तलाश के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई थी और इसी दौरान उन्हें उनसे प्यार हो गया.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 'सालों बाद भारत से भी उनका जुड़ाव खाने के जरिए ही धीरे-धीरे बढ़ा. शुरुआत में भारत के अलग-अलग तरह के व्यंजनों ने मुझे हैरान किया, जबकि यहां के मसालों से उन्हें डर लगता था, लेकिन अब दाल-चावल उनके लिए घर के स्वाद जैसा बन गया है और वह इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकतीं.'

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद जब अपने परिवार के साथ नए आवास ‘10 जनपथ’ में जाने वाले थे तो उनके कई सहयोगियों ने उन्हें वहां नहीं रहने की सलाह दी थी, क्योंकि वे उस बंगले को ‘अशुभ’ मानते थे. हालांकि, राजीव और सोनिया गांधी ने इस बात को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया और इसे अपना नया आशियाना बना लिया.

Food has always had a special place in my story. It was while looking for a good meal that I met Rajiv, and fell in love. Years later, India came to me the same way, one meal at a time. At first the variety amazed me and the spice scared me. Now dal chawal is the taste of home, and I can't go a day without it. — Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) November 11, 2026

राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित थीं सोनिया

सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने करीब 37 साल पुराने इस आशियाने का जिक्र करते हुए कहा, ‘हम 5 फरवरी, 1990 को अपने नए घर 10 जनपथ में रहने आए. राजीव के कई सहयोगियों ने उन्हें इस मकान में रहने के लिए न जाने की सलाह दी थी. उनका मानना था कि यह घर अशुभ है. हालांकि, उन्होंने इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की थी. लेकिन न तो राजीव और न ही मैं अंधविश्वासी थे, इसलिए हमने उनकी इस बात को हंसी में टाल दिया.’

उन्होंने स्वीकार किया कि राजीव गांधी की सुरक्षा को लेकर वह इतनी चिंतित रहती थीं कि कई बार उनकी चिंता लगभग जुनून की हद तक पहुंच जाती थी. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक, उन्होंने कुछ मित्रों को पूरा परिसर दिखाकर बताया था कि घर सुरक्षा के लिहाज से कितना असुरक्षित है. उनका कहना है कि वह ऐसा इसलिए कर रही थीं ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में ये लोग गवाह बन सकें