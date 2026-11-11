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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट

पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट

IPL 2027 Released Players: आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले काव्या मारन की सनराइजर्स हैदराबाद कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है. इसमें कप्तान पैट कमिंस का नाम भी शामिल है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 11 Nov 2026 06:39 PM (IST)
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आईपीएल 2027 की ऑक्शन से पहले कई बड़े खिलाड़ियों की टीमें बदल गई हैं. ऋषभ पंत अब दिल्ली कैपिटल्स से खेलते दिखेंगे. वहीं हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में आ गए हैं. कुलदीप यादव अब लखनऊ में चले गए हैं. वहीं अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए हैं. इस तरह से कुल 10 खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है. ट्रेड विंडो अभी खुली हुई है. ऐसे में कुछ और खिलाड़ियों की भी अदला-बदली हो सकती है. इसके अलावा आईपीएल के नियमों के हिसाब से सभी 10 टीमों को 17 नवंबर तक रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बार सनराइजर्स हैदराबाद चार बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

1- पैट कमिंस 

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ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस पिछले सीजन सारे मैच नहीं खेल सके थे. आईपीएल 2027 में भी वह पूरे सीजन उपलब्ध नहीं रहेंगे. सनराइजर्स ने कमिंस को 18 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. ऐसे में अब फ्रेंचाइजी आगामी सीजन में उन्हें रिलीज कर सकती है. खबर है कि ईशान किशन या अभिषेक शर्मा में से कोई एक सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान बन सकता है. 

2- हर्षल पटेल 

तेज गेंदबाज हर्षल पटेल आईपीएल 2026 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे. यही वजह है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर भी कर दिया गया था. पिछले सीजन हर्षल सिर्फ पांच मैच ही खेले थे. हैदराबाद ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन वह आईपीएल 2026 में एक विकेट भी नहीं ले सके. ऐसे में अब फ्रेंचाइजी उन्हें रिलीज कर सकती है.  

3- शिवम मावी 

तेज गेंदबाज शिवम मावी सिर्फ 75 लाख रुपये में आए थे, लेकिन आगामी सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के पास टी नटराजन, खलील अहमद और नाथन एलिस के रूप में कई तेज गेंदबाज आ गए हैं. ऐसे में अब फ्रेंचाइजी शिवम मावी को रिलीज कर सकती है. 

4- ब्रायडन कार्स 

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 करोड़ रुपये में लिया था. वह चोटिल होने की वजह से आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे. अब टीम में तेज गेंदबाजों की अच्छी फौज है. ऐसे में फ्रेंचाइजी उन्हें भी रिलीज कर सकती है.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 11 Nov 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Harshal Patel SRH SunRisers Hyderabad IPL 2027
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