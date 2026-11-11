Renault Geely Lotus V8 Engine: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अबतक कई ऐसीं चीजें हो चुकीं हैं जिसपर यकीन कर पाना सबके लिए बहुत मुश्किल रहा है. जबकि इस बीच भी कुछ ऐसा हुआ है जिसपर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है. दरअसल दो बड़े कंपनियों ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

यह रेनॉल्ट ग्रुप और Geely के Joint Venture हॉर्स पावरट्रेन ने मिलकर एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी V8 इंजन बनाया है. यह नया V8 इंजन न सिर्फ पावर देने के लिए बनाया गया है बल्कि यह भविष्य के पर्यावरण-अनुकूल फ्यूल पर भी चलेगा. तो चलिए इस खबर में जानतें हैं इस दमदार इंजन के बारें में.

कैसे चलेगा V8 इंजन?

आपको बता दें कि पुरानी पीढ़ी के V8 इंजन प्रदूषण फैलाने वाले माने जाते थे. वहीं हॉर्स पावरट्रेन द्वारा तैयार किया गया यह नया V8 इंजन पूरी तरह से सिंथेटिक फ्यूल और हाइड्रोजन पर चलने में काबिल है.

क्योंकि सिंथेटिक फ्यूल हवा से कैप्चर किए गए कार्बन और ग्रीन हाइड्रोजन से बनाया जाता है. जिससे इस V8 इंजन से निकलने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य के बराबर होगा. इस तकनीक की मदद से कंपनियां बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए V8 की सिग्नेचर गर्जना और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बरकरार रख सकेंगी.

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लग्जरी स्पोर्ट्स वाहनों के लिए होगा तैयार

जानकारी दें दे कि रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो और गीली द्वारा बनाए जा रहे इस शक्तिशाली इंजन का इस्तेमाल मुख्य रूप से हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारों और लग्जरी वाहनों में किया जाएगा.

गीली ग्रुप के ओनरशिप वाले ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार ब्रांड Lotus और अन्य प्रीमियम परफॉर्मेंस गाड़ियों में इस वी8 इंजन को प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के साथ जोड़ा जा सकता है. यह सेटअप इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरियों के साथ मिलकर 800 BHP से भी ज्यादा की विशाल पावर जनरेट करने में सक्षम होगा.

क्यों बनाया गया नया V8 इंजन?

बता दें कि ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने और शुद्ध इलेक्ट्रिक सुपरकार्स की कमजोर मांग के बाद कार निर्माताओं को यह अहसास हुआ है कि दहन इंजनों का दौर इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला.

जबकि इसी मांग को देखते हुए हॉर्स पावरट्रेन ने हाई-एंड अल्ट्रा-लग्जरी सेगमेंट के लिए इस नए V8 इंजन में निवेश किया है. यह फैसला उन राइडर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है जो स्पोर्ट्स कारों में असली V8 इंजन का साउंड और थ्रिल का फील लेना चाहते हैं.

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