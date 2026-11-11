कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ लव’ के मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को लॉन्च होने के बाद से सियासी हलकों में लगातार उथल-पुथल देखने को मिल रही है. अपनी आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपने परिवारिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से बताया है.

इसमें उन्होंने अपने परिवार के लोगों की मौत और उसके बाद खड़ी हुई परेशानियों के साथ-साथ कई और बातों का भी जिक्र किया है. उन्होंने संजय गांधी की मौत के बाद उनकी विधवा मेनका गांधी ने अपनी सास इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ क्या-क्या किया, इस बारे में भी पूरी कहानी बताई है.

सोनिया गांधी ने किताब में दी जानकारी

सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव’ के पेज संख्या 248 से 251 के बीच लिखा, ‘संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी उनकी युवा विधवा मेनका के लिए बहुत चिंतित थीं. अक्सर मेनका के कमरे में झांककर देखती थीं कि वो ठीक है या नहीं. जब मेनका ने लंदन में अपनी कजिन के साथ कुछ दिन रहने की इच्छा जताई, तो इंदिरा ने मेनका को प्रोत्साहित किया और कहा कि बदलाव उसके लिए अच्छा रहेगा.’

उन्होंने लिखा, ‘इंदिरा गांधी मेनका को राहुल और प्रियंका के साथ अपने केन्या के आधिकारिक दौरे पर भी ले गईं. फिर नवंबर 1981 में जब इंदिरा गांधी फ्रांस और इटली के दौरे पर जा रही थीं, तब उन्होंने मेनका और मुझे उनके साथ चलने के लिए कहा. पेरिस में इंदिरा सोनिया और मेनका को शॉपिंग के लिए भी ले गईं. मेनका को एक ओवरकोट दिलवाया, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि जो गर्म कपड़े मेनका लेकर आई हैं वो पेरिस की ठंड के लिए काफी नहीं हैं.’

उन्होंने कहा, ‘रोम में मैंने और मेनका ने अच्छा वक्त बिताया. मेरे माता-पिता जो हमसे मिलने रोम आए थे, वो हम दोनों को डिनर के लिए रोमन रेस्टोरेंट भी ले गए. मेनका शाकाहारी थीं, इसलिए मेरी मां ने शेफ के पास जाकर उनके लिए खास तौर पर वेज खाना बनवाया, लेकिन भारत में संकट बढ़ रहा था. मेनका की मां संजय गांधी के वफादार रहे कांग्रेस के नेताओं को उकसा रही थीं कि वो उनकी विधवा मेनका के लिए राजनीतिक पद की मांग करें. शायद उन्हें लग रहा था कि संजय के समय जो ताकत उनके पास थी वो उसे खो देंगे और किनारे लगा दिए जाएंगे. संजय की मौत के एक हफ्ते के भीतर ही मेनका के करीबी एक वरिष्ठ पत्रकार ने मेनका के बारे में लिखे लेख में उन्हें संजय की शख्सियत का अकेला संभावित उत्तराधिकारी ‘The only possible inheritor of the Sanjay cult figure’ बताया.

मेनका की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर क्या थे इंदिरा के विचार?

सोनिया ने किताब में कहा, ‘साफ था कि योजना तैयार हो रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी को लगता था कि 23 साल की उम्र में मेनका बहुत युवा और अपरिपक्व थीं. इसलिए उन्हें लीडरशिप की भूमिका नहीं दी जा सकती. इसके अलावा, मेनका का तीन महीने का बेटा भी था और उन्हें उसके साथ होना चाहिए था. इंदिरा को लगता था कि मेनका को धैर्य रखना चाहिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए उन्हें बहुत समय मिलेगा.’

उन्होंने कहा, ‘मेनका की राजनीतिक पद पाने की जल्दबाजी से इंदिरा बहुत परेशान थीं. एक व्यक्ति ने उन्हें एक कैंसर पीड़ित बच्चे की लिखी कविताओं की किताब भेजी तो जवाब में उन्होंने सांत्वना के साथ एक पत्र लिखा. हालांकि, इस पत्र को भेजा नहीं गया. इंदिरा ने पत्र में लिखा कि मेरा बच्चे ने भी तकलीफ झेली, लेकिन वो उसके बहुत अंदर थी. कोई बीमारी नहीं, कोई अस्पताल नहीं. वो कवि नहीं थी, बुद्धिजीवी नहीं थी. उसकी सोच अलग तरह की थी. बहुत ईमानदार थी, दिखावे से उसकी नफरत कई लोगों को पसंद नहीं आती थी. उसने तकलीफ सही, क्योंकि वो नेहरू का नाती था, अपनी मां का बेटा था, बाद में जो वो खुद था और अंत में उसकी शादी की वजह से जिसमें उसे वो समझ और साथ नहीं मिला, जो प्यार का आधार है.’

बेबी फिरोज को लेकर परिवार में कैसे मची थी उथल-पुथल?

सोनिया गांधी ने कहा, ‘मार्च 1981 में जब बेबी फिरोज का पहला जन्मदिन पास आया, तो इंदिरा गांधी ने एक छोटे समारोह का सुझाव दिया. जिसमें मेनका की कुछ दोस्तों और उनके बच्चों को बुलाया जाए, लेकिन मेनका ने उनकी बात ठुकरा दी. बाद में इंदिरा को पता चला कि उनके पोते के लिए एक बर्थडे पार्टी जरूर हुई थी, लेकिन वो वसुंधरा राजे के घर पर हुई थी. जो आरएसएस की कट्टर समर्थक और इंदिरा गांधी की विरोधी ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की बेटी थीं. ये साफ तौर पर इंदिरा को चोट पहुंचाने के मकसद से किया गया था.’

उन्होंने कहा, ‘इसके बाद वसुंधरा ने एक ऐसे काम में मेनका की मदद की, जिससे इंदिरा गांधी को यकीन हो गया कि मेनका घर छोड़ने वाली हैं. मेनका ने सूर्या मैगजीन को राजमाता विजयराजे सिंधिया के RSS के करीबी एक व्यक्ति को बेच दिया. इंदिरा के लिए ये न सिर्फ उनका अपमान था, बल्कि संजय गांधी, नेहरू और उन सभी लोगों का अपमान था, जो आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ लड़े थे. मेनका ने अब सारी हदें पार कर दी थीं. इंदिरा की नजर में ये जानबूझ कर दी गई चुनौती थी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘निर्णायक मोड़ तब आया जब मेनका ने लखनऊ में एक कथित गैर-राजनीतिक रैली में हिस्सा लिया, जो कांग्रेस छोड़कर गए लोगों ने आयोजित की थी. इस वक्त इंदिरा लंदन में एक आधिकारिक दौरे पर थीं. उन्हें संदेश मिले कि मेनका अपने कमरे से अपना सामान निकलवा रही हैं. साफ था कि मेनका घर छोड़ने की तैयारी कर रही हैं. लंदन से लौटकर इंदिरा ने अपनी नाखुशी जाहिर कर दी. उन्होंने मेनका से कहा कि परिवार का सदस्य होने के नाते वो विरोधी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकतीं. उन्हें चुनना होगा, या तो इन गतिविधियों से किनारा करें या कहीं और जाकर रहें.’

इंदिरा के पत्र के जवाब में मेनका ने आरोपों भरा जवाब दिया था- सोनिया

सोनिया गांधी ने कहा, ‘एक पत्र में इंदिरा गांधी ने अपनी बात दोहराई, तो मेनका ने जवाब में आरोपों से भरा लंबा पत्र लिखा, जिसका मकसद इंदिरा को चोट पहुंचाना था. साफ था कि मेनका हंगामा खड़ा करना चाहती थीं. घर छोड़कर सार्वजनिक तौर पर इंदिरा गांधी पर आरोप लगाना उनका मकसद था. ये बात मेनका ने कई हफ्ते पहले अपने पत्रकार दोस्त को बताई थी.’

उन्होंने कहा, ‘मेनका की बताई कहानी को मीडिया ने बढ़चढ़ कर छापा और जिम्मेदार न सिर्फ इंदिरा गांधी, बल्कि राजीव और मुझे भी ठहराया. जबकि इंदिरा और मेनका के बीच हुई बातचीत के वक्त हम दोनों (राजीव और सोनिया) घर में मौजूद नहीं थे. पूरा मामला तोड़-मरोड़ कर प्रोपेगेंडा सर्कस की तरह बन गया, जिसे आज की भाषा में रिएलिटी शो कहते हैं.’

इंदिरा गांधी ने मेनका के घर छोड़ते वक्त क्या की थी गुजारिश?

सोनिया गांधी ने किताब में लिखा, ‘मेनका के घर छोड़ते वक्त इंदिरा गांधी ने मेनका से गुजारिश की थी कि हफ्ते में कम से कम एक दिन फिरोज वरुण को उनसे मिलने के लिए भेज दें. इसके लिए मेनका तैयार भी हो गईं, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया. कुछ मौकों पर वो फिरोज को इंदिरा के पास आने देती थीं. फिर अचानक फोन करके उसे तुरंत वापस भेजने के लिए दबाव बनाती थीं. ऐसा था जैसे वो कोई क्रूर खेल खेल रही थीं. कुछ समय बाद बिना किसी कारण के फिरोज का आना बिल्कुल बंद हो गया. इसकी वजह से इंदिरा गांधी ने अपने पोते से मिलने के लिए मेनका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन मेनका के जवाब घाव करने वाले थे.’

उन्होंने कहा, ‘कानूनी कार्रवाई खिंचती जा रही थी. इसी बीच फिरोज का चौथा जन्मदिन आया. मेनका ने फिरोज को इंदिरा के पास भेजने से साफ मना कर दिया, कहा कि अगर मिलना है तो इंदिरा खुद मेनका के घर आएं. उस वक्त इंदिरा पंजाब में उठ रहे तूफान से निपटने में व्यस्त थीं. उन्होंने मुझे फिरोज के नर्सरी स्कूल में तोहफे पहुंचाने भेजा. अगले दिन अखबारों में बड़े-बड़े लेख छप गए, जिसमें मेनका ने आरोप लगाया कि मुझे बच्चे को अगवा करने के लिए भेजा गया था.’

राजीव के सामने अमेठी से चुनावी मैदान में खड़ी हुई थी मेनका- सोनिया

वहीं, सोनिया गांधी ने अपने आत्मकथा के पेज 272 में लिखा, ‘इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया और देश में आम चुनाव का ऐलान कर दिया. इस चुनाव में राजीव फिर से अमेठी सीट से मैदान में थे. इस पर सोनिया मेनका के बारे में किताब में लिखती हैं. मेनका ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली थी. नाम था संजय विचार मंच. वो राजीव के खिलाफ चुनाव में खड़ी हुईं. पूरे चुनाव प्रचार में मेनका ने हमारे खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए. प्रचार में अपने चार साल के बच्चे को लेकर चलती थीं और उसे खुली छत वाली गाड़ी में ऊपर की तरफ पकड़कर खड़ी होती थीं. ये हमारे लिए दिल दुखाने वाला था कि वो छोटा बच्चा, जिसे हम बहुत प्यार करते थे, उसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है.’

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