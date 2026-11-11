Chhath Puja 2026: भारत की सांस्कृतिक धरोहर में छठ महापर्व का स्थान अत्यंत विशिष्ट और अनूठा है. मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस चार दिवसीय अनुष्ठान में प्रकृति और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. इस बार छठ महापर्व 13 से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा. इस दौरान उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल आस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुख्ता वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से जुड़े कारण छिपे हैं. आइए जानते हैं कि छठ पूजा में उपयोग होने वाली पारंपरिक सामग्री और अनुष्ठानों के पीछे कौन-से वैज्ञानिक तर्क काम करते हैं.

बांस के सूप और दौरे का इस्तेमाल

छठ पूजा के दौरान प्रसाद, फल और ठेकुआ रखने के लिए बांस से बने सूप और दौरे का इस्तेमाल किया जाता है. इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण यह है कि बांस प्राकृतिक रूप से बायोडिग्रेडेबल होता है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है. वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार, बांस के रेशों में प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इन गुणों के कारण बांस के बर्तनों में रखे जाने वाले खाद्य पदार्थ और मौसमी प्रसाद लंबे समय तक कीटाणुओं से सुरक्षित और पूरी तरह शुद्ध बने रहते हैं.

पारंपरिक और ऊर्जावान प्रसाद ठेकुआ

छठ पर्व का सबसे खास और मुख्य प्रसाद गेंहू के आटे, शुद्ध घी और गुड़ से तैयार किया जाने वाला ठेकुआ है. यह पर्व आमतौर पर नवंबर यानी कार्तिक महीने में आता है, जब सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है. इस मौसम में शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है. गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो रक्त को शुद्ध करता है, जबकि गेहूं और शुद्ध देसी घी शरीर को मौसमी ठंड से मुकाबला करने के लिए आवश्यक ऊष्मा और ताकत प्रदान करते हैं.

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गन्ने के मंडप और इसके पोषक तत्व

पूजा के दौरान गन्ने के पूरे पौधों से मंडप सजाने और अर्घ्य देने की परंपरा है. गन्ना प्राकृतिक रूप से कई तरह के विटामिन और जरूरी खनिजों का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है. वैज्ञानिक नजरिए से, गन्ने के रस का सेवन शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत करता है और लिवर की कार्यप्रणाली को सुधारता है. त्योहार के समय गन्ने का मंडप इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए किस प्रकार सीधे तौर पर ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करती है.

सूर्य को अर्घ्य देने के चिकित्सीय लाभ

छठ पूजा में डूबते और उगते सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है. कार्तिक मास के दौरान सूर्य की किरणें विशेष कोण पर पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिनमें पराबैंगनी किरणों का प्रभाव संतुलित रहता है. उगते और डूबते समय सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से मानव शरीर को प्राकृतिक रूप से भरपूर विटामिन-डी प्राप्त होता है. यह प्रक्रिया शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी को मजबूत करती है और त्वचा से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं से प्राकृतिक रूप से राहत दिलाती है.

जल स्नान और पानी में खड़े रहने का प्रभाव

इस महापर्व के दौरान व्रती ठंडे पानी यानी नदी या तालाब के जल में कमर तक खड़े होकर विशेष अनुष्ठान करते हैं. पानी के भीतर खड़े रहने से शरीर का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है. इसके अलावा, प्राकृतिक जल स्रोतों के पास समय बिताने और मिट्टी पर नंगे पैर चलने से ग्राउंडिंग का प्रभाव उत्पन्न होता है, जो शरीर के भीतर मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है.





मौसमी फलों का इस्तेमाल

छठ पूजा के अर्घ्य में केला, संतरा, नारियल, अमरूद, अनानास, मूली, सेब और नींबू जैसे तमाम ताजे मौसमी फल शामिल किए जाते हैं. ये सभी फल प्रकृति की देन हैं जो बदलते मौसम के दौरान शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं. इन फलों में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स, प्राकृतिक कैल्शियम और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. मौसम बदलने के समय होने वाली सर्दी-खांसी, जुकाम और अन्य संक्रमणों से लड़ने के लिए ये फल शरीर को मजबूत बनाते हैं.

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