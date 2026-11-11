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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

अंडमान-निकोबार स्टेट कोआपरैटिव बैंक लिमेटेड के घोटाले में पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी बनाए गए हैं. ED ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी जानकारी.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 06:16 PM (IST)
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ANSCBL(Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Limited) 9 बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की, पोर्ट ब्लेयर की PMLA कोर्ट में सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की गई है. पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत अब तक 52 आरोपी बनाए गए. बैंक अधिकारियों और सहयोगियों ने 23 फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के लोन स्वीकृत कराए.

इस घोटाले में 21 शेल कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया, जिसमें से 271 करोड़ रुपये NPA हो गए. मामले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) की पहचान की गई. कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी को कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनियों के जरिए 81.10 करोड़ रुपये के फर्जी लोन का लाभ मिला.

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कमीशन के बदले दिया जा रहा था लोन

सक्रिय कंपनियों को लोन देने के बदले करीब 5 प्रतिशत कमीशन लेने का भी खुलासा. सस्ती जमीनों का मूल्य कई गुना बढ़ाकर बैंक में गिरवी रखा गया, एक ही जमीन का बार-बार इस्तेमाल कर लोन लिया गया. लोन की रकम नकद निकाली गई या कई बैंक खातों के जरिए दूसरी जगह भेजी गई.

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लोन के पैसे से हो रही थी अय्याशियां

रकम से जमीन, होटल, रिसॉर्ट और सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज खरीदे गए. ED अब तक करीब 326.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है. नए आरोपियों में जयंत बाला, जे. सुरेश चंद्रन, जॉन रॉबर्ट बाबू, अनिल कुमार, मोहम्मद अली, पी. अभिलाष और किरण लाल एन.एच. समेत अन्य लोग व कंपनियां शामिल हैं.

ED ने 6 नवंबर 2026 को सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की. मामले में पहले कुलदीप राय शर्मा समेत 39 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई थी. जिसमें 14 नए आरोपी बनाए गए हैं. 

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About the author रवि यादव

रवि यादव एबीपी न्यूज़ में सीनियर कॉरेस्पोंडेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं. CBI, NIA, ED, इनकम टैक्स, कस्टम्स और नारकोटिक्स को कवर करते हैं. इसके साथ ही हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की राजनीति पर नजर रखते हैं. NEET-UG 2026 परीक्षा घोटाला, अनिल अंबानी से जुड़े ED और CBI मामले, ACP राजबीर सिंह हत्याकांड, हरियाणा में बाबा रामपाल से जुड़ा मामला, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, बाबा राम रहीम से जुड़ा मामला, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा जमीन घोटाला, ऐश्वर्या राय - सुकेश/जैकलीन ED मामले का खुलासा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े ED मामलों को प्रमुखता से कवर किया है.

रवि यादव के पास पत्रकारिता में करीब 20 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले पंजाब केसरी, आज समाज, लाइव इंडिया, हरियाणा न्यूज़, तहलका, नेटवर्क 18, दैनिक भास्कर और भारत-24 जैसे संस्थानों के साथ काम किया है. देश के जटिल मामलों की जांच रिपोर्ट पढ़ने, जांच एजेंसियों के काम करने के तरीकों को समझने और जांच में इस्तेमाल होने वाली नई तकनीकों से अपडेट रहने में काफी रुचि है. उन्होंने गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की. MDU रोहतक से राजनीति विज्ञान में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) किया है. संपर्क करें- ravi.y@abpnetwork.com
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Published at : 11 Nov 2026 06:16 PM (IST)
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