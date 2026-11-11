ANSCBL बैंक घोटाले में पूर्व MP कुलदीप राय शर्मा समेत 14 नए आरोपी, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

ANSCBL(Andaman and Nicobar State Cooperative Bank Limited) 9 बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की, पोर्ट ब्लेयर की PMLA कोर्ट में सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की गई है. पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा समेत अब तक 52 आरोपी बनाए गए. बैंक अधिकारियों और सहयोगियों ने 23 फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये के लोन स्वीकृत कराए.

इस घोटाले में 21 शेल कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया, जिसमें से 271 करोड़ रुपये NPA हो गए. मामले में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) की पहचान की गई. कुलदीप राय शर्मा और उनकी पत्नी को कथित तौर पर उनसे जुड़ी कंपनियों के जरिए 81.10 करोड़ रुपये के फर्जी लोन का लाभ मिला.

कमीशन के बदले दिया जा रहा था लोन

सक्रिय कंपनियों को लोन देने के बदले करीब 5 प्रतिशत कमीशन लेने का भी खुलासा. सस्ती जमीनों का मूल्य कई गुना बढ़ाकर बैंक में गिरवी रखा गया, एक ही जमीन का बार-बार इस्तेमाल कर लोन लिया गया. लोन की रकम नकद निकाली गई या कई बैंक खातों के जरिए दूसरी जगह भेजी गई.

लोन के पैसे से हो रही थी अय्याशियां

रकम से जमीन, होटल, रिसॉर्ट और सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज खरीदे गए. ED अब तक करीब 326.91 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुकी है. नए आरोपियों में जयंत बाला, जे. सुरेश चंद्रन, जॉन रॉबर्ट बाबू, अनिल कुमार, मोहम्मद अली, पी. अभिलाष और किरण लाल एन.एच. समेत अन्य लोग व कंपनियां शामिल हैं.

ED ने 6 नवंबर 2026 को सप्लीमेंट्री शिकायत दाखिल की. मामले में पहले कुलदीप राय शर्मा समेत 39 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई थी. जिसमें 14 नए आरोपी बनाए गए हैं.