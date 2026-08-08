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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोमारुति की इस 7-सीटर पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानें डिटेल्स

मारुति की इस 7-सीटर पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानें डिटेल्स

Maruti Invicto Discount: इनविक्टो की एक बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती है. कार में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाता है.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 08 Aug 2026 03:40 PM (IST)
Maruti Invicto Discount: इनविक्टो की एक बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती है. कार में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाता है.

अगर आप बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम 7-सीटर MPV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Suzuki की Invicto पर मिल रहा अगस्त 2026 का ऑफर आपके लिए खास हो सकता है. कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम MPV पर 1.55 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ दूसरे फायदे भी शामिल हैं.

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अगस्त 2026 में मारुति सुजुकी इनविक्टो पर 1.55 लाख रुपये तक की बचत का मौका दे रही है. कंपनी ने इसमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल किए हैं. यानी अगर आप इस समय इनविक्टो खरीदते हैं, तो आपको इसकी कुल खरीद लागत में अच्छी बचत हो सकती है. हालांकि, ऑफर की पूरी डिटेल जानने के लिए नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करना बेहतर रहेगा.
अगस्त 2026 में मारुति सुजुकी इनविक्टो पर 1.55 लाख रुपये तक की बचत का मौका दे रही है. कंपनी ने इसमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल किए हैं. यानी अगर आप इस समय इनविक्टो खरीदते हैं, तो आपको इसकी कुल खरीद लागत में अच्छी बचत हो सकती है. हालांकि, ऑफर की पूरी डिटेल जानने के लिए नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करना बेहतर रहेगा.
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मारुति इनविक्टो कंपनी की सबसे प्रीमियम और महंगी कारों में से एक है. इसका डिजाइन काफी बड़ा, चौड़ा और दमदार नजर आता है. कार के फ्रंट हिस्से में काफी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक प्रीमियम और रॉयल लुक मिलता है. इसका डिजाइन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो बड़ी फैमिली कार के साथ शानदार रोड प्रेजेंस भी चाहते हैं.
मारुति इनविक्टो कंपनी की सबसे प्रीमियम और महंगी कारों में से एक है. इसका डिजाइन काफी बड़ा, चौड़ा और दमदार नजर आता है. कार के फ्रंट हिस्से में काफी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे एक प्रीमियम और रॉयल लुक मिलता है. इसका डिजाइन उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो बड़ी फैमिली कार के साथ शानदार रोड प्रेजेंस भी चाहते हैं.
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मारुति इनविक्टो कार के केबिन में भी प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है. इसमें बड़ी सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इससे लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को ज्यादा आराम और सुविधा मिलती है.
मारुति इनविक्टो कार के केबिन में भी प्रीमियम फील देने की कोशिश की गई है. इसमें बड़ी सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं. इससे लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को ज्यादा आराम और सुविधा मिलती है.
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इनविक्टो की एक बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती है. कार में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाता है, इसलिए ड्राइवर को बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हाइब्रिड सिस्टम बैटरी की मदद से कार को चलाने में मदद करता है, जिससे पेट्रोल की खपत कम रखने में मदद मिलती है.
इनविक्टो की एक बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती है. कार में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाता है, इसलिए ड्राइवर को बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हाइब्रिड सिस्टम बैटरी की मदद से कार को चलाने में मदद करता है, जिससे पेट्रोल की खपत कम रखने में मदद मिलती है.
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बड़ी और प्रीमियम MPV होने के बावजूद इनविक्टो का माइलेज 23 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा बताया गया है. ऐसे में यह उन लोगों के लिए आकर्षक ऑप्शन बन जाती है जो बड़ी फैमिली कार में जगह, आराम और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.
बड़ी और प्रीमियम MPV होने के बावजूद इनविक्टो का माइलेज 23 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा बताया गया है. ऐसे में यह उन लोगों के लिए आकर्षक ऑप्शन बन जाती है जो बड़ी फैमिली कार में जगह, आराम और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.
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भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 25 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत लगभग 28.50 लाख रुपये तक जाती है। यह कीमत इसे मारुति की प्रीमियम कारों की कैटेगरी में रखती है.
भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी इनविक्टो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 25 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत लगभग 28.50 लाख रुपये तक जाती है। यह कीमत इसे मारुति की प्रीमियम कारों की कैटेगरी में रखती है.
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सेफ्टी के मामले में भी इसमें कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इनविक्टो में 6 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. 360-डिग्री कैमरा खासकर पार्किंग और तंग जगहों में कार को आसानी से संभालने में मदद करता है.
सेफ्टी के मामले में भी इसमें कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इनविक्टो में 6 एयरबैग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. 360-डिग्री कैमरा खासकर पार्किंग और तंग जगहों में कार को आसानी से संभालने में मदद करता है.
Published at : 08 Aug 2026 03:40 PM (IST)
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