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मारुति की इस 7-सीटर पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानें डिटेल्स
Maruti Invicto Discount: इनविक्टो की एक बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती है. कार में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाता है.
अगर आप बड़ी फैमिली के लिए एक प्रीमियम 7-सीटर MPV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Suzuki की Invicto पर मिल रहा अगस्त 2026 का ऑफर आपके लिए खास हो सकता है. कंपनी इस महीने अपनी प्रीमियम MPV पर 1.55 लाख रुपये तक के बेनिफिट दे रही है. इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ दूसरे फायदे भी शामिल हैं.
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Published at : 08 Aug 2026 03:40 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion