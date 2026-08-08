मारुति की इस 7-सीटर पर मिल रहा लाखों का डिस्काउंट, जानें डिटेल्स

इनविक्टो की एक बड़ी खासियत इसका हाइब्रिड पावरट्रेन है. यह कार पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती है. कार में केवल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाता है, इसलिए ड्राइवर को बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हाइब्रिड सिस्टम बैटरी की मदद से कार को चलाने में मदद करता है, जिससे पेट्रोल की खपत कम रखने में मदद मिलती है.