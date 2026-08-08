इस एक्टर ने Maruti Jimny को दिया करोड़ों जैसी कार का लुक, जानें

बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी सादगी और कारों के शौक को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.आमतौर पर फिल्मी सितारों के गैराज में महंगी लग्जरी कारें देखने को मिलती हैं, लेकिन फरदीन खान की पसंद इस मामले में थोड़ी अलग है.

फरदीन के पास Maruti Suzuki Jimny भी है, जो अपनी कॉम्पैक्ट शेप और ऑफ-रोड कैपेसिटी के लिए जानी जाती है. फरदीन को इस SUV के साथ कई बार देखा जा चुका है. खास बात यह है कि फरदीन ने गाड़ी में अपने हिसाब से कुछ मोडिफिकेशन कराए हैं, जो Merecdes G-Wagon जैसे दिखाई देते हैं.

फरदीन खान को मुंबई जैसे शहर में Jimny चलाते हुए देखा गया है. छोटी शेप के चलते ट्रैफिक और तंग सड़कों पर इसे संभालना ज्यादा आसान माना जाता है. इस तरह की SUV रोजाना यूज के लिए भी बेहतर मानी जाती है.

क्यों खास है फरदीन खान की Maruti Jimny?

एक्टर फरदीन खान ने अपनी ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी के लिए मशहूर इस SUV पर मैट ब्लैक रैप लगवाया है. गौर करने वाली बात यह है कि यह SUV कई रंगों में मौजूद है, जिनमें नेक्सा ब्लू, ब्लूइश ब्लैक, पर्ल आर्कटिक, ग्रेनाइट ग्रे, सिजलिंग रेड और काइनेटिक येलो शामिल हैं.

कंपनी ने अभी तक इस गाड़ी को पूरी तरह ब्लैक कलर में पेश नहीं किया है. इसलिए एक्टर की कार का यह मैट ब्लैक लुक रैप के जरिए तैयार किया गया लगता है.

SUV के लुक को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें अलग डिजाइन की ग्रिल लगाई गई है. इसमें वर्टिकल स्लैट वाली ग्रिल की बजाय हनीकॉम्ब पैटर्न दिया गया है. इस तरह की ग्रिल आमतौर पर इसके इंटरनेशनल मॉडल्स में देखने को मिलती है.

गाड़ी का इंजन और कैसे हैं फीचर्स?

Maruti Jimny में 1.5-लीटर K15B नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाता है.यह इंजन करीब 103 bhp की पावर और 134-136 Nm का टॉर्क पैदा करता है.इसके साथ ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है.

इस SUV की सबसे खास बात इसका Suzuki AllGrip Pro 4x4 सिस्टम है.इसमें 4WD हाई और 4WD लो जैसे मोड मिलते हैं, जो खराब रास्तों पर गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ाते हैं.

Jimny को सिर्फ दिखने में SUV बनाने के बजाय कंपनी ने इसे ऑफ-रोड कैपेसिटी के साथ तैयार किया है. इसमें करीब 210mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. इसकी कॉम्पैक्ट लंबाई भी इसे संकरी जगहों और कठिन रास्तों पर आसानी से चलाने में मदद करती है. इसका 4x4 सिस्टम खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है, जो नॉर्मल सड़कों के अलावा पहाड़ी, कच्चे या उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी गाड़ी चलाना पसंद करते हैं.

Jimny का ग्लोबल मॉडल लंबे समय तक 3-डोर SUV के तौर पर जाना जाता रहा है. भारत के लिए Maruti Suzuki ने इसका 5-डोर वर्जन पेश किया, ताकि इसमें पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधा और रोजाना इस्तेमाल में बेहतर प्रैक्टिकलिटी मिल सके.

Jimny की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.74 लाख रुपये से 14.95 लाख रुपये के बीच बताई गई थी, हालांकि कीमत समय के साथ बदल सकती है. कंपनी ने अलग-अलग समय पर इस SUV पर डिस्काउंट और ऑफर्स भी दिए हैं.

किस गाड़ी से है मुकाबला?

भारतीय बाजार में Maruti Jimny को अक्सर Mahindra Thar के ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है. दोनों गाड़ियों का फोकस ऑफ-रोडिंग पर है, लेकिन Jimny का कॉम्पैक्ट आकार इसे शहर में चलाने के लिहाज से अलग पहचान देता है.

वहीं Thar ज्यादा बड़ी और दमदार SUV के तौर पर अपनी अलग जगह बनाती है.

फरदीन खान जैसे बॉलीवुड स्टार का Jimny चुनना इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि आमतौर पर सेलिब्रिटीज महंगी लग्जरी गाड़ियों और स्पोर्ट्स कारों में नजर आते हैं. फरदीन की Jimny पसंद बताती है कि हर सेलिब्रिटी के लिए कार सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकलिटी, कॉम्पैक्ट साइज और ऑफ-रोड कैपेसिटी भी मायने रख सकती है.

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