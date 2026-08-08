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नई Mahindra Scorpio N खरीदने के लिए हर महीने कितनी देनी होगी EMI?
Scorpio N Facelift: नई Scorpio-N के सबसे बड़े बदलावों में पैनोरमिक सनरूफ शामिल है. यह फीचर खास तौर पर Z8L वेरिएंट में दिया गया है. इससे SUV का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम महसूस होगा.
अगर आप एक दमदार और बड़ी SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हाल ही में लॉन्च की गई Mahindra Scorpio N Facelift आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. अगर आप इस गाड़ी को फुल पेमेंट न देकर फाइनेंस कराना चाहते हैं तो यहां आपको डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब जानना होगा.
Mahindra Scorpio N Facelift की एक्स-शोरूम कीमत 13.69 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके टॉप मॉडल की कीमत 25.49 लाख रुपये है. इस गाड़ी के Z2 पेट्रोल वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत 16 लाख रुपये है.
हर महीने कितनी EMI देनी होगी?
- अगर इस गाड़ी को खरीदने के लिए 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए आपको हर महीने 37,903 रुपये की EMI देनी होगी. इसके साथ ही अगर आप 5 साल के लिए यह लोन लेते हैं तो 31 हजार 726 रुपये की मंथली EMI देनी होगी.
- नई Scorpio-N के सबसे बड़े बदलावों में पैनोरमिक सनरूफ शामिल है. यह फीचर खास तौर पर Z8L वेरिएंट में दिया गया है. इससे SUV का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम और खुला हुआ महसूस होगा. पहले Scorpio-N में सनरूफ मौजूद था, लेकिन नए मॉडल में कंपनी ने इसे और बड़ा करके पैनोरमिक सनरूफ के रूप में पेश किया है.
कैसे हैं गाड़ी के फीचर्स?
- स्कॉर्पियो N में अब 540-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया गया है. इसके साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है, जिससे ड्राइवर को उन जगहों को देखने में मदद मिलती है जो ड्राइविंग सीट से आसानी से दिखाई नहीं देतीं. यह फीचर खासकर शहर के ट्रैफिक और पार्किंग के दौरान यूजफुल है.
- नई Scorpio-N के केबिन में भी बड़ा अपडेट किया गया है. इसमें 12.3-इंच का फ्लोटिंग HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके साथ 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. इससे ड्राइवर को स्पीड और दूसरी जरूरी जानकारी ज्यादा मॉडर्न तरीके से दिखाई देती है.
- कंपनी ने इसके केबिन को पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है. बड़े स्क्रीन सेटअप के चलते डैशबोर्ड को भी ज्यादा मॉडर्न लुक मिलता है.
- फेसलिफ्ट के साथ महिंद्रा ने नया Z8S वेरिएंट भी पेश किया है. इसे Z6 और Z8 वेरिएंट के बीच रखा गया है. Z8S में 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRLs, 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
- नई Scorpio-N के टॉप वेरिएंट Z8L में Level-2 ADAS दिया गया है. यह सिस्टम ड्राइविंग के चलते सेफ्टी और ड्राइवर की मदद के लिए कई फीचर्स मौजूद कराता है. इसके साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
- इससे नई Scorpio-N तकनीक के मामले में अपने सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों को चुनौती देने की कोशिश करती है.
इन वेरिएंट में भी खास फीचर्स
- महिंद्रा ने सिर्फ महंगे वेरिएंट पर ही ध्यान नहीं दिया है. बेस Z2 वेरिएंट में भी कई जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें LED टेल लैंप, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ESP, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, सेकंड-रो AC वेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक शामिल हैं.
- इसका फायदा यह है कि शुरुआती मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों को भी पहले की तुलना में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं. Z4 वेरिएंट में 20.32 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक ORVM, क्रूज कंट्रोल, रियर वाइपर और वॉशर तथा रूफ स्पॉयलर जैसे फीचर्स मिलते हैं.
- वहीं Z6 वेरिएंट में सिंगल-पेन सनरूफ, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, रिवर्स कैमरा और 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
गाड़ी का पावरट्रेन ऑप्शन
- महिंद्रा ने इसके इंजन और मैकेनिकल सेटअप में बड़ा बदलाव नहीं किया है. Scorpio-N पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ मौजूद है. ट्रांसमिशन में मैनुअल और ऑटोमैटिक ऑप्शन मिलते हैं और कुछ वेरिएंट में 2WD और 4WD का ऑप्शन भी मौजूद है.
- इसका मतलब है कि कंपनी ने फेसलिफ्ट में मुख्य रूप से फीचर्स, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम अपील पर फोकस किया है, न कि इंजन की ताकत में बड़े बदलाव पर फोकस किया गया है.
- नई Scorpio-N को पूरी तरह नई SUV नहीं कहा जा सकता बल्कि यह मौजूदा मॉडल का फेसलिफ्ट और फीचर अपडेट है. बाहरी डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव करने के बजाय कंपनी ने ग्राहक की रोजमर्रा की जरूरतों और प्रीमियम फीचर्स पर ज्यादा जोर दिया है.
- पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 540-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स इसे पुराने मॉडल से ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं.
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