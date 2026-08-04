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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोदेश की टॉप-5 CNG SUV जो देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, जानें नाम

देश की टॉप-5 CNG SUV जो देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, जानें नाम

Top-5 CNG Cars: अगर आप किसी नई सीएनजी कार की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. इनमें कई गाड़ियों के नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 04 Aug 2026 03:45 PM (IST)
Top-5 CNG Cars: अगर आप किसी नई सीएनजी कार की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. इनमें कई गाड़ियों के नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं.

पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब बड़ी संख्या में लोग ऐसी SUV खरीदना चाहते हैं, जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो और माइलेज ज्यादा मिले. यही वजह है कि CNG SUV सेगमेंट तेजी से पॉपुलर हो रहा है. आज कई कंपनियां फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ अपनी SUVs पेश कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को बेहतर माइलेज के साथ भरोसेमंद परफॉर्मेंस भी मिलती है.

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अगर आप भी नई CNG SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार में ऐसे कई ऑप्शन मौजूद हैं जो कम खर्च में लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं. आपके लिए इस लिस्ट में Maruti Fronx, Maruti Brezza, renault Kiger, Nissan Magnite और Tata Nexon CNG के नाम शामिल हैं.
अगर आप भी नई CNG SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार में ऐसे कई ऑप्शन मौजूद हैं जो कम खर्च में लंबी दूरी तय करने में मदद करते हैं. आपके लिए इस लिस्ट में Maruti Fronx, Maruti Brezza, renault Kiger, Nissan Magnite और Tata Nexon CNG के नाम शामिल हैं.
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सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG SUV की बात करें तो Maruti Suzuki Fronx इस लिस्ट में सबसे आगे है. कंपनी के मुताबिक यह SUV करीब 28 किलोमीटर तक का माइलेज देती है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे CNG के साथ बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए तैयार किया गया है. शानदार माइलेज के साथ इसका मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स भी इसे ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनाते हैं.
सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG SUV की बात करें तो Maruti Suzuki Fronx इस लिस्ट में सबसे आगे है. कंपनी के मुताबिक यह SUV करीब 28 किलोमीटर तक का माइलेज देती है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे CNG के साथ बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए तैयार किया गया है. शानदार माइलेज के साथ इसका मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स भी इसे ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनाते हैं.
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Maruti Suzuki Brezza भी देश की सबसे पसंदीदा CNG कारों में शामिल है. यह SUV मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आरामदायक केबिन और भरोसेमंद इंजन के लिए जानी जाती है. Brezza CNG उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो रोजाना शहर और हाईवे दोनों जगह कम खर्च में सफर करना चाहते हैं. इसकी कम रनिंग कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस इसे फैमिली कार के तौर पर भी पॉपुलर बनाते है.
Maruti Suzuki Brezza भी देश की सबसे पसंदीदा CNG कारों में शामिल है. यह SUV मजबूत बिल्ड क्वालिटी, आरामदायक केबिन और भरोसेमंद इंजन के लिए जानी जाती है. Brezza CNG उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो रोजाना शहर और हाईवे दोनों जगह कम खर्च में सफर करना चाहते हैं. इसकी कम रनिंग कॉस्ट और आसान मेंटेनेंस इसे फैमिली कार के तौर पर भी पॉपुलर बनाते है.
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Nissan Magnite CNG भी ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियों में शामिल है. यह SUV अपने स्टाइलिश लुक, आरामदायक इंटीरियर और रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर परफॉर्मेंस के चलते पसंद की जाती है. कम रनिंग कॉस्ट और SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है.
Nissan Magnite CNG भी ज्यादा माइलेज वाली गाड़ियों में शामिल है. यह SUV अपने स्टाइलिश लुक, आरामदायक इंटीरियर और रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर परफॉर्मेंस के चलते पसंद की जाती है. कम रनिंग कॉस्ट और SUV जैसी ऊंची ड्राइविंग पोजिशन चाहने वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है.
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Renault Kiger CNG भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 24 km/kg तक का माइलेज देती है. कम कीमत, आकर्षक डिजाइन और अच्छी माइलेज की वजह से यह उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प है जो बजट में CNG SUV खरीदना चाहते हैं.
Renault Kiger CNG भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाती है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है और कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 24 km/kg तक का माइलेज देती है. कम कीमत, आकर्षक डिजाइन और अच्छी माइलेज की वजह से यह उन ग्राहकों के लिए बढ़िया विकल्प है जो बजट में CNG SUV खरीदना चाहते हैं.
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Tata Nexon CNG सेफ्टी और फीचर्स के साथ-साथ माइलेज के मामले में भी मजबूत दावेदार है. कंपनी के मुताबिक, इसका CNG वेरिएंट करीब 24 km/kg तक का माइलेज देता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत डुअल-सिलेंडर लेआउट है, जिससे बूट स्पेस ज्यादा मिलता है. इसके अलावा Nexon CNG अच्छी पावर, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और Tata के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से भी ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है.
Tata Nexon CNG सेफ्टी और फीचर्स के साथ-साथ माइलेज के मामले में भी मजबूत दावेदार है. कंपनी के मुताबिक, इसका CNG वेरिएंट करीब 24 km/kg तक का माइलेज देता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत डुअल-सिलेंडर लेआउट है, जिससे बूट स्पेस ज्यादा मिलता है. इसके अलावा Nexon CNG अच्छी पावर, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और Tata के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से भी ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है.
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अगर आपकी पहली प्राथमिकता ज्यादा माइलेज है तो Maruti Suzuki Fronx CNG सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है. वहीं ज्यादा स्पेस और फैमिली इस्तेमाल के लिए Maruti Brezza CNG अच्छा चुनाव है. बजट कम होने पर Renault Kiger CNG पर विचार किया जा सकता है.
अगर आपकी पहली प्राथमिकता ज्यादा माइलेज है तो Maruti Suzuki Fronx CNG सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकती है. वहीं ज्यादा स्पेस और फैमिली इस्तेमाल के लिए Maruti Brezza CNG अच्छा चुनाव है. बजट कम होने पर Renault Kiger CNG पर विचार किया जा सकता है.
Published at : 04 Aug 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza Tata Nexon Auto News Maruti Fronx Top 5 CNG Cars

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