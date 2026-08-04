देश की टॉप-5 CNG SUV जो देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज, जानें नाम

सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG SUV की बात करें तो Maruti Suzuki Fronx इस लिस्ट में सबसे आगे है. कंपनी के मुताबिक यह SUV करीब 28 किलोमीटर तक का माइलेज देती है. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे CNG के साथ बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के लिए तैयार किया गया है. शानदार माइलेज के साथ इसका मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स भी इसे ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर बनाते हैं.