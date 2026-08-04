बजट बाइक चाहिए? TVS के ये मॉडल देखें

कम बजट और शानदार माइलेज की बात हो तो टीवीएस स्पोर्ट का नाम सबसे पहले आता है. यह बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें रोज लंबी दूरी तय करनी होती है. इसका 110cc का इंजन काफी रिफाइंड है और राइडिंग कंडीशन के हिसाब से यह आराम से 70 से 80 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है. इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है जिससे हर महीने अच्छी-खासी बचत होती है.