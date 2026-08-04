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बजट बाइक चाहिए? TVS के ये मॉडल देखें

बजट रेंज में नई बाइक तलाश रहे हैं? इन बाइक्स के शानदार माइलेज और बेहतरीन फीचर्स की पूरी डिटेल यहां जानें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 04 Aug 2026 02:26 PM (IST)
बजट रेंज में नई बाइक तलाश रहे हैं? इन बाइक्स के शानदार माइलेज और बेहतरीन फीचर्स की पूरी डिटेल यहां जानें.

हमारे देश में पेट्रोल के बढ़ते दामों के बाद भी एक नई बाइक खरीदना आम बात हो गई है. लेकिन अब बाइक खरीदने से पहले लोग चाहते हैं कि, गाड़ी कम कीमत में आ जाए, लुक भी अच्छा हो और माइलेज ऐसा दे कि जेब पर बिल्कुल इसका असर न पड़े. अगर आप भी अपने डेली कम्यूट के लिए एक किफायती और भरोसेमंद बाइक तलाश रहे हैं तो टीवीएस कंपनी के पास आपके लिए काफी तगड़े ऑप्शंस मौजूद हैं. चलिए डालतें हैं सभी किफायती बाइक्स पर एक नजर.

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कम बजट और शानदार माइलेज की बात हो तो टीवीएस स्पोर्ट का नाम सबसे पहले आता है. यह बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें रोज लंबी दूरी तय करनी होती है. इसका 110cc का इंजन काफी रिफाइंड है और राइडिंग कंडीशन के हिसाब से यह आराम से 70 से 80 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है. इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है जिससे हर महीने अच्छी-खासी बचत होती है.
कम बजट और शानदार माइलेज की बात हो तो टीवीएस स्पोर्ट का नाम सबसे पहले आता है. यह बाइक उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें रोज लंबी दूरी तय करनी होती है. इसका 110cc का इंजन काफी रिफाइंड है और राइडिंग कंडीशन के हिसाब से यह आराम से 70 से 80 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है. इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है जिससे हर महीने अच्छी-खासी बचत होती है.
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लेकिन आपको थोड़ी मजबूत, चौड़ी सीट वाली और क्लासी डिजाइन की बाइक पसंद है, तो रेडियन आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. टीवीएस ने इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें शहर के साथ-साथ खराब रास्तों पर भी बाइक दौड़ानी होती है. इसमें क्रोम फिनिशिंग, यूएसबी चार्जर और कम्फर्टेबल राइडिंग पॉस्चर मिलता है. माइलेज के मामले में भी यह बाइक आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी.
लेकिन आपको थोड़ी मजबूत, चौड़ी सीट वाली और क्लासी डिजाइन की बाइक पसंद है, तो रेडियन आपके लिए परफेक्ट चॉइस है. टीवीएस ने इसे खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया है जिन्हें शहर के साथ-साथ खराब रास्तों पर भी बाइक दौड़ानी होती है. इसमें क्रोम फिनिशिंग, यूएसबी चार्जर और कम्फर्टेबल राइडिंग पॉस्चर मिलता है. माइलेज के मामले में भी यह बाइक आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी.
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वहीं, स्टाइल और माइलेज का बढ़िया बैलेंस देखना हो तो स्टार सिटी प्लस एक बहुत पुराना और भरोसेमंद नाम है. इसमें आपको एलईडी हेडलैंप, डिजिटल-एनालॉग कंसोल और काफी प्रीमियम ग्राफिक्स मिलते हैं. इसका इंजन बहुत शांत और स्मूथ चलता है, जिससे सिटी ट्रैफिक में बाइक हैंडल करना काफी आसान हो जाता है. अगर आप फैमिली के हिसाब से एक सिंपल और लुक वाली बाइक चाहते हैं तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट है.
वहीं, स्टाइल और माइलेज का बढ़िया बैलेंस देखना हो तो स्टार सिटी प्लस एक बहुत पुराना और भरोसेमंद नाम है. इसमें आपको एलईडी हेडलैंप, डिजिटल-एनालॉग कंसोल और काफी प्रीमियम ग्राफिक्स मिलते हैं. इसका इंजन बहुत शांत और स्मूथ चलता है, जिससे सिटी ट्रैफिक में बाइक हैंडल करना काफी आसान हो जाता है. अगर आप फैमिली के हिसाब से एक सिंपल और लुक वाली बाइक चाहते हैं तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट है.
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लेकिन जो युवा थोड़े स्पोर्टी लुक, धांसू पिकअप और लेटेस्ट फीचर्स के दीवाने हैं उनके लिए टीवीएस रेडर 125 किसी सपने से कम नहीं है. इस 125cc बाइक में स्प्लिट सीट, डिजिटल डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स और मस्कुलर टैंक मिलता है. स्पोर्टी लुक होने के बावजूद इसका माइलेज लगभग 55 से 60 किमी प्रति लीटर का रहता है, जो इस सेगमेंट की बाइक्स के लिए एक बहुत ही शानदार आंकड़ा माना जाता है.
लेकिन जो युवा थोड़े स्पोर्टी लुक, धांसू पिकअप और लेटेस्ट फीचर्स के दीवाने हैं उनके लिए टीवीएस रेडर 125 किसी सपने से कम नहीं है. इस 125cc बाइक में स्प्लिट सीट, डिजिटल डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स और मस्कुलर टैंक मिलता है. स्पोर्टी लुक होने के बावजूद इसका माइलेज लगभग 55 से 60 किमी प्रति लीटर का रहता है, जो इस सेगमेंट की बाइक्स के लिए एक बहुत ही शानदार आंकड़ा माना जाता है.
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बता दें कि, भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में टीवीएस ने अपनी एक अलग साख बनाई है. इनकी बजट बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी बिल्ड क्वालिटी और कम्फर्टेबल सस्पेंशन सेट-अप है. भारतीय सड़कों के गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्तों को ये बाइक्स बहुत आसानी से झेल लेती हैं. इसके अलावा इनके स्पेयर पार्ट्स भी काफी सस्ते होते हैं जिससे जेब पर अचानक से कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ता.
बता दें कि, भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में टीवीएस ने अपनी एक अलग साख बनाई है. इनकी बजट बाइक्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी बिल्ड क्वालिटी और कम्फर्टेबल सस्पेंशन सेट-अप है. भारतीय सड़कों के गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्तों को ये बाइक्स बहुत आसानी से झेल लेती हैं. इसके अलावा इनके स्पेयर पार्ट्स भी काफी सस्ते होते हैं जिससे जेब पर अचानक से कोई बड़ा बोझ नहीं पड़ता.
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लेकिन अक्सर सस्ती बाइक खरीदने के बाद लोग उसके मेंटेनेंस खर्च से परेशान हो जाते हैं. हालांकि, टीवीएस की कम्यूटर बाइक्स के साथ यह दिक्कत नहीं आती. इनकी सर्विसिंग बहुत किफायती होती है और देशभर में इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है. अगर आप 3-4 साल चलाने के बाद बाइक बदलने का प्लान भी बनाते हैं तो आपको मार्केट में इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाती है.
लेकिन अक्सर सस्ती बाइक खरीदने के बाद लोग उसके मेंटेनेंस खर्च से परेशान हो जाते हैं. हालांकि, टीवीएस की कम्यूटर बाइक्स के साथ यह दिक्कत नहीं आती. इनकी सर्विसिंग बहुत किफायती होती है और देशभर में इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है. अगर आप 3-4 साल चलाने के बाद बाइक बदलने का प्लान भी बनाते हैं तो आपको मार्केट में इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाती है.
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बता दें कि, टीवीएस की ये सभी बजट बाइक्स 60,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये की शुरुआती रेंज में आ जाती हैं. इसके अलावा, कंपनी और लोकल डीलर्स अक्सर इन पर कम डाउन पेमेंट और कम ब्याज दर वाले आसान फाइनेंस प्लान भी ऑफर करते हैं. यानी अगर आपके पास एक बार में पूरा बजट नहीं भी है तो भी आप बहुत छोटी सी किश्त पर बाइक अपने घर ला सकते हैं.
बता दें कि, टीवीएस की ये सभी बजट बाइक्स 60,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये की शुरुआती रेंज में आ जाती हैं. इसके अलावा, कंपनी और लोकल डीलर्स अक्सर इन पर कम डाउन पेमेंट और कम ब्याज दर वाले आसान फाइनेंस प्लान भी ऑफर करते हैं. यानी अगर आपके पास एक बार में पूरा बजट नहीं भी है तो भी आप बहुत छोटी सी किश्त पर बाइक अपने घर ला सकते हैं.
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बता दें कि, अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ माइलेज है, तो टीवीएस स्पोर्ट या रेडियन की तरफ जाएं. अगर आपको स्टाइल और फैमिली कम्फर्ट दोनों चाहिए, तो स्टार सिटी प्लस सबसे सही रहेगी. वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा बजट लगाकर एक मॉडर्न और स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहते हैं तो आंख बंद करके रेडर 125 चुन सकते हैं.
बता दें कि, अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ माइलेज है, तो टीवीएस स्पोर्ट या रेडियन की तरफ जाएं. अगर आपको स्टाइल और फैमिली कम्फर्ट दोनों चाहिए, तो स्टार सिटी प्लस सबसे सही रहेगी. वहीं अगर आप थोड़ा ज्यादा बजट लगाकर एक मॉडर्न और स्पोर्टी लुक वाली बाइक चाहते हैं तो आंख बंद करके रेडर 125 चुन सकते हैं.
Published at : 04 Aug 2026 02:26 PM (IST)
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