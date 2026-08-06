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10 लाख के बजट में कौन-सी EV खरीदना बेहतर? जानिए टॉप-5 के नाम
Best EVs Under 10 Lakh: अगर आप 10 लाख रुपये के बजट में कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.
पहले इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना महंगा माना जाता था, लेकिन अब कई कंपनियां 10 लाख रुपये के आसपास या उससे कम कीमत में भी EV मौजूद करा रही हैं. इनमें शहर के रोजाना इस्तेमाल के लिए छोटी कारों से लेकर फैमिली के लिए हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV तक के ऑप्शन शामिल हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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