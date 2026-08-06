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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो10 लाख के बजट में कौन-सी EV खरीदना बेहतर? जानिए टॉप-5 के नाम

10 लाख के बजट में कौन-सी EV खरीदना बेहतर? जानिए टॉप-5 के नाम

Best EVs Under 10 Lakh: अगर आप 10 लाख रुपये के बजट में कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 06 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Best EVs Under 10 Lakh: अगर आप 10 लाख रुपये के बजट में कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

पहले इलेक्ट्रिक कारों को खरीदना महंगा माना जाता था, लेकिन अब कई कंपनियां 10 लाख रुपये के आसपास या उससे कम कीमत में भी EV मौजूद करा रही हैं. इनमें शहर के रोजाना इस्तेमाल के लिए छोटी कारों से लेकर फैमिली के लिए हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV तक के ऑप्शन शामिल हैं.

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अगर आप कम बजट में एक फैमिली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं तो Tata Tiago EV सबसे पॉपुलर ऑप्शन्स में से एक है. यह देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक कारों में गिनी जाती है. इसमें अच्छी ड्राइविंग रेंज, आरामदायक केबिन और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी लगभग सभी फीचर्स मिलते हैं.
अगर आप कम बजट में एक फैमिली इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं तो Tata Tiago EV सबसे पॉपुलर ऑप्शन्स में से एक है. यह देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक कारों में गिनी जाती है. इसमें अच्छी ड्राइविंग रेंज, आरामदायक केबिन और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी लगभग सभी फीचर्स मिलते हैं.
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अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर होती है और आपको छोटी, कॉम्पैक्ट कार चाहिए, तो MG Comet EV एक अच्छा विकल्प है. इसका छोटा आकार ट्रैफिक और तंग जगहों में आसानी से चलाने और पार्क करने में मदद करता है. इसके केबिन में डिजिटल डिस्प्ले, आधुनिक फीचर्स और प्रीमियम लुक मिलता है.
अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर होती है और आपको छोटी, कॉम्पैक्ट कार चाहिए, तो MG Comet EV एक अच्छा विकल्प है. इसका छोटा आकार ट्रैफिक और तंग जगहों में आसानी से चलाने और पार्क करने में मदद करता है. इसके केबिन में डिजिटल डिस्प्ले, आधुनिक फीचर्स और प्रीमियम लुक मिलता है.
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अगर आप SUV जैसी ड्राइविंग पोजिशन और मजबूत बॉडी चाहते हैं तो Tata Punch EV बेहतर विकल्प हो सकती है. इसमें आकर्षक डिजाइन, बड़ा केबिन, आधुनिक फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है. सेफ्टी के मामले में भी यह काफी मजबूत मानी जाती है. यही वजह है कि SUV खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.
अगर आप SUV जैसी ड्राइविंग पोजिशन और मजबूत बॉडी चाहते हैं तो Tata Punch EV बेहतर विकल्प हो सकती है. इसमें आकर्षक डिजाइन, बड़ा केबिन, आधुनिक फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है. सेफ्टी के मामले में भी यह काफी मजबूत मानी जाती है. यही वजह है कि SUV खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.
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Citroen eC3 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो ज्यादा केबिन स्पेस और आरामदायक सीटिंग चाहते हैं. इसका इंटीरियर काफी खुला महसूस होता है और लंबी दूरी के सफर में भी यात्रियों को बेहतर आराम मिलता है. इसके अलावा इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी आरामदायक माना जाता है.
Citroen eC3 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो ज्यादा केबिन स्पेस और आरामदायक सीटिंग चाहते हैं. इसका इंटीरियर काफी खुला महसूस होता है और लंबी दूरी के सफर में भी यात्रियों को बेहतर आराम मिलता है. इसके अलावा इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से काफी आरामदायक माना जाता है.
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अगर आप हैचबैक की बजाय सेडान खरीदना चाहते हैं, तो Tata Tigor EV एक बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसमें बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिससे फैमिली ट्रिप और ज्यादा सामान ले जाने में आसानी होती है. इसकी ड्राइविंग भी काफी स्मूद है और इलेक्ट्रिक होने की वजह से रनिंग कॉस्ट भी कम रहती है.
अगर आप हैचबैक की बजाय सेडान खरीदना चाहते हैं, तो Tata Tigor EV एक बढ़िया विकल्प हो सकती है. इसमें बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिससे फैमिली ट्रिप और ज्यादा सामान ले जाने में आसानी होती है. इसकी ड्राइविंग भी काफी स्मूद है और इलेक्ट्रिक होने की वजह से रनिंग कॉस्ट भी कम रहती है.
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नई EV खरीदने से पहले अपनी रोजाना की ड्राइविंग जरूरत जरूर समझें. अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर है तो MG Comet EV जैसी छोटी कार बेहतर रहेगी. वहीं अगर आपको फैमिली कार चाहिए तो Tata Tiago EV या Tata Punch EV ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं.
नई EV खरीदने से पहले अपनी रोजाना की ड्राइविंग जरूरत जरूर समझें. अगर आपकी ज्यादातर ड्राइविंग शहर के अंदर है तो MG Comet EV जैसी छोटी कार बेहतर रहेगी. वहीं अगर आपको फैमिली कार चाहिए तो Tata Tiago EV या Tata Punch EV ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं.
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इसके अलावा बैटरी रेंज, चार्जिंग की सुविधा, सर्विस नेटवर्क, वारंटी और मेंटेनेंस कॉस्ट जैसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सही जरूरत के हिसाब से चुनी गई इलेक्ट्रिक कार लंबे समय तक कम खर्च में बेहतर अनुभव दे सकती है.
इसके अलावा बैटरी रेंज, चार्जिंग की सुविधा, सर्विस नेटवर्क, वारंटी और मेंटेनेंस कॉस्ट जैसी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सही जरूरत के हिसाब से चुनी गई इलेक्ट्रिक कार लंबे समय तक कम खर्च में बेहतर अनुभव दे सकती है.
Published at : 06 Aug 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Tata Tiago EV Tata Punch EV MG Comet Best EVs Under 10 Lakh

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