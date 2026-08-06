10 लाख के बजट में कौन-सी EV खरीदना बेहतर? जानिए टॉप-5 के नाम

अगर आप SUV जैसी ड्राइविंग पोजिशन और मजबूत बॉडी चाहते हैं तो Tata Punch EV बेहतर विकल्प हो सकती है. इसमें आकर्षक डिजाइन, बड़ा केबिन, आधुनिक फीचर्स और लंबी ड्राइविंग रेंज मिलती है. सेफ्टी के मामले में भी यह काफी मजबूत मानी जाती है. यही वजह है कि SUV खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.