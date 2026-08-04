मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोCar Parking Tips: कई दिन से खड़ी कार में सबसे पहले क्या होता है खराब? ऐसे करें चेक

Car Parking Tips: कई दिन से खड़ी कार में सबसे पहले क्या होता है खराब? ऐसे करें चेक

Car Parking Tips: लंबे समय तक कार खड़ी रहने से बैटरी, टायर, इंजन और रबर पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं. सही देखभाल से इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Aug 2026 11:47 AM (IST)
Car Parking Tips: लंबे समय तक कार खड़ी रहने से बैटरी, टायर, इंजन और रबर पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं. सही देखभाल से इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है.

अक्सर लोग लंबी छुट्टी में बाहर जाने के लिए ट्रेन और बस से ही सफर करना पसंद करते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ी घर की पार्किंग में ही खड़ी रह जाती है. वहीं जब आप छुट्टी से लौटकर आते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कार स्टार्ट ही नहीं होती. ऐसे में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें. ऐसे में आपको बता दें कि यह कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको इस बात की सही जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ी को लंबे समय तक पार्किंग में छोड़ देने से गाड़ी में क्या खराबी होती है, ताकि आप समय रहते उसका ध्यान रख सकें. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

1/6
जब भी कोई कार कई दिनों तक बिना चलाए खड़ी रहती है, तो सबसे पहले उसकी बैटरी पर असर पड़ता है. आजकल की कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं, जो कार बंद होने के बाद भी थोड़ी-बहुत बिजली लेते रहते हैं. अगर कार को लंबे समय तक स्टार्ट न किया जाए, तो बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने लगती है और आखिर में पूरी तरह खत्म हो जाती है. यही वजह है कि लंबे समय बाद कार स्टार्ट करने पर अक्सर बैटरी की दिक्कत सबसे पहले सामने आती है.
जब भी कोई कार कई दिनों तक बिना चलाए खड़ी रहती है, तो सबसे पहले उसकी बैटरी पर असर पड़ता है. आजकल की कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं, जो कार बंद होने के बाद भी थोड़ी-बहुत बिजली लेते रहते हैं. अगर कार को लंबे समय तक स्टार्ट न किया जाए, तो बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने लगती है और आखिर में पूरी तरह खत्म हो जाती है. यही वजह है कि लंबे समय बाद कार स्टार्ट करने पर अक्सर बैटरी की दिक्कत सबसे पहले सामने आती है.
2/6
बैटरी के बाद जिस चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वह है कार के टायर. जब कार एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो टायरों का प्रेशर धीरे-धीरे कम होने लगता है. इसके अलावा टायर का जो हिस्सा लगातार जमीन के संपर्क में रहता है, वह दबाव की वजह से थोड़ा सपाट होने लगता है. इससे टायर की शेप बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से कई बार कार का टायर पंचर भी हो जाता है.
बैटरी के बाद जिस चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, वह है कार के टायर. जब कार एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़ी रहती है, तो टायरों का प्रेशर धीरे-धीरे कम होने लगता है. इसके अलावा टायर का जो हिस्सा लगातार जमीन के संपर्क में रहता है, वह दबाव की वजह से थोड़ा सपाट होने लगता है. इससे टायर की शेप बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से कई बार कार का टायर पंचर भी हो जाता है.
3/6
कार का इंजन भी लंबे समय तक बंद रहने से प्रभावित होता है. जब इंजन नहीं चलता, तो इंजन ऑयल इंजन के अलग-अलग पार्ट्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और नीचे बैठ जाता है. ऐसे में कार स्टार्ट करने पर शुरुआत में इंजन के जरूरी पुर्जों को सही तरीके से चिकनाई नहीं मिल पाती, जिससे उन पर घिसावट का खतरा बढ़ जाता है. यह समस्या खासतौर पर तब ज्यादा होती है, जब कार पहले से ही काफी समय से सर्विस के लिए नहीं गई हो.
कार का इंजन भी लंबे समय तक बंद रहने से प्रभावित होता है. जब इंजन नहीं चलता, तो इंजन ऑयल इंजन के अलग-अलग पार्ट्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और नीचे बैठ जाता है. ऐसे में कार स्टार्ट करने पर शुरुआत में इंजन के जरूरी पुर्जों को सही तरीके से चिकनाई नहीं मिल पाती, जिससे उन पर घिसावट का खतरा बढ़ जाता है. यह समस्या खासतौर पर तब ज्यादा होती है, जब कार पहले से ही काफी समय से सर्विस के लिए नहीं गई हो.
4/6
कार में लगी रबड़ की चीजें जैसे वाइपर, दरवाजों की सीलिंग और बेल्ट भी लंबे समय तक धूप और नमी में रहने से सूखने और फटने लगती हैं. इसके अलावा अगर कार को खुली जगह पर धूप में खड़ा रखा जाए, तो सूरज की तेज किरणों की वजह से कार के रंग पर भी असर पड़ता है और वह धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है. इसलिए जहां तक हो सके, कार को छांव में या ढककर खड़ा करना चाहिए.
कार में लगी रबड़ की चीजें जैसे वाइपर, दरवाजों की सीलिंग और बेल्ट भी लंबे समय तक धूप और नमी में रहने से सूखने और फटने लगती हैं. इसके अलावा अगर कार को खुली जगह पर धूप में खड़ा रखा जाए, तो सूरज की तेज किरणों की वजह से कार के रंग पर भी असर पड़ता है और वह धीरे-धीरे फीका पड़ने लगता है. इसलिए जहां तक हो सके, कार को छांव में या ढककर खड़ा करना चाहिए.
5/6
अगर कार को कई दिनों के लिए खड़ी करनी हो, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस नुकसान से बचा जा सकता है. कार को खड़ा करने से पहले टायर का प्रेशर सही रखें और अगर संभव हो, तो हर कुछ दिनों में कार को थोड़ा आगे-पीछे कर दें. अगर लंबी छुट्टी पर जाना हो, तो कार की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है.
अगर कार को कई दिनों के लिए खड़ी करनी हो, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस नुकसान से बचा जा सकता है. कार को खड़ा करने से पहले टायर का प्रेशर सही रखें और अगर संभव हो, तो हर कुछ दिनों में कार को थोड़ा आगे-पीछे कर दें. अगर लंबी छुट्टी पर जाना हो, तो कार की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है.
6/6
कुल मिलाकर अगर कार कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती है, तो सबसे पहले उसकी बैटरी और टायरों पर असर पड़ता है. इसके बाद इंजन और रबड़ की चीजों में भी दिक्कत आती है. लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन सभी समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है.
कुल मिलाकर अगर कार कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं होती है, तो सबसे पहले उसकी बैटरी और टायरों पर असर पड़ता है. इसके बाद इंजन और रबड़ की चीजों में भी दिक्कत आती है. लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतकर इन सभी समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है.
Published at : 04 Aug 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Auto News Long Parked Car Car Storage Tips

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास
किफायती कीमत के साथ जल्द Hyundai लॉन्च करेगी Bayon, इतनी होगी खास
ऑटो
15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट
15 लाख सेल का आंकड़ा पार, अब कंपनी दे रही गाड़ी पर बड़ा डिस्काउंट
ऑटो
Duster चलाते हुए नजर आए सीएम Vijay Thalapathy, जानें खासियत
Duster चलाते हुए नजर आए सीएम Vijay Thalapathy, जानें खासियत
ऑटो
20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?
20 हजार रुपये देकर खरीदें Hunter 350, जानें कितनी बनेगी EMI?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
पिता चाहते थे IIT करे , स्कूल के लड़ाई झगड़े ने बनाया बॉक्सर, CWG में जीता गोल्ड!
पिता चाहते थे IIT करे , स्कूल के लड़ाई झगड़े ने बनाया बॉक्सर, CWG में जीता गोल्ड!
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget