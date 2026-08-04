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Car Parking Tips: कई दिन से खड़ी कार में सबसे पहले क्या होता है खराब? ऐसे करें चेक
Car Parking Tips: लंबे समय तक कार खड़ी रहने से बैटरी, टायर, इंजन और रबर पार्ट्स प्रभावित हो सकते हैं. सही देखभाल से इन समस्याओं से आसानी से बचा जा सकता है.
अक्सर लोग लंबी छुट्टी में बाहर जाने के लिए ट्रेन और बस से ही सफर करना पसंद करते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ी घर की पार्किंग में ही खड़ी रह जाती है. वहीं जब आप छुट्टी से लौटकर आते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कार स्टार्ट ही नहीं होती. ऐसे में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें. ऐसे में आपको बता दें कि यह कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको इस बात की सही जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ी को लंबे समय तक पार्किंग में छोड़ देने से गाड़ी में क्या खराबी होती है, ताकि आप समय रहते उसका ध्यान रख सकें. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 04 Aug 2026 11:47 AM (IST)
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