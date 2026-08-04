जब भी कोई कार कई दिनों तक बिना चलाए खड़ी रहती है, तो सबसे पहले उसकी बैटरी पर असर पड़ता है. आजकल की कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होते हैं, जो कार बंद होने के बाद भी थोड़ी-बहुत बिजली लेते रहते हैं. अगर कार को लंबे समय तक स्टार्ट न किया जाए, तो बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज होने लगती है और आखिर में पूरी तरह खत्म हो जाती है. यही वजह है कि लंबे समय बाद कार स्टार्ट करने पर अक्सर बैटरी की दिक्कत सबसे पहले सामने आती है.