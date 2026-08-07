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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोबजट में 7-सीटर गाड़ी चाहिए? ये कारें देखें, कीमत 6 लाख से भी कम

बजट में 7-सीटर गाड़ी चाहिए? ये कारें देखें, कीमत 6 लाख से भी कम

7 Seater Cars Under 6 Lakh: 6 लाख रुपये से कम बजट में 7 सीटर कार तलाश रहे हैं? जानिए गाड़ियों के नाम और उनके फीचर्स, माइलेज और कीमत की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 07 Aug 2026 10:39 AM (IST)
7 Seater Cars Under 6 Lakh: 6 लाख रुपये से कम बजट में 7 सीटर कार तलाश रहे हैं? जानिए गाड़ियों के नाम और उनके फीचर्स, माइलेज और कीमत की पूरी डिटेल.

अगर आप भी अपने बड़े परिवार के लिए हैचबैक और सेडान की जगह 7-सीटर कार ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. क्योंकि, आज हम कुछ ऐसी गाड़ियों के नाम बताएंगे जो को आपके बजट में भी रहेगा और इसमें आप अपनी बड़ी फैमिली के साथ भी आराम से घूम सकते हैं. बता दें कि, अगर आपका बजट 6 लाख रुपये के आसपास है और आप सोच रहे हैं कि इतनी कम कीमत में 7-सीटर कार कैसे मिलेगी तो आपके लिए भारतीय बाजार में कुछ बहुत ही शानदार और किफायती ऑप्शंस मौजूद हैं.

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Published at : 07 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Renault Triber Maruti Eeco 7 Seater Cars Under 6 Lakh Best Budget 7 Seater Cars

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