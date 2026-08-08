E20 Fuel Impact On Bikes: कार या बाइक...E20 फ्यूल का किस पर ज्यादा असर?

E20 Fuel Impact On Bikes: आजकल जब आप पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाते हैं तो आपको वहां E20 लिखा हुआ दिखाई देता होगा. भारत सरकार प्रदूषण को कम करने और कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए तेजी से E20 ईंधन को बढ़ावा दे रही है. हालांकि, आम जनता और वाहन मालिकों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि E20 पेट्रोल का हमारी कार या बाइक पर क्या असर पड़ता है? और दोनों में से किसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं.

क्या है E20 फ्यूल?

E20 का सीधा सा मतलब है-20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण. एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है, जिसे गन्ने, मक्के या खराब अनाज से बनाया जाता है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल E20 फ्यूल ही मिले. पर्यावरण के लिहाज से तो यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आपके वाहन के इंजन के लिए यह एक नई चुनौती है.

किस पर होता है ज्यादा असर?

विशेषज्ञों और ऑटोमोबाइल्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, E20 फ्यूल का सबसे ज्यादा और बुरा असर बाइकों और स्कूटरों पर पड़ता है. कारों की तुलना में दोपहिया वाहन इस नए ईंधन से ज्यादा प्रभावित होते हैं. इसके पीछे कई मुख्य तकनीकी कारण हैं. अधिकतर बाइकों में पेट्रोल की टंकी लोहे या मेटल की बनी होती है. एथेनॉल की एक खास आदत होती है कि वह हवा से नमी को बहुत जल्दी सोख लेता है. जब बाइक के टैंक में पानी और एथेनॉल मिलते हैं, तो टंकी के अंदरूनी हिस्से में जंग लगने लगती है. कारों में अक्सर फाइबर या प्लास्टिक मिक्स कंपोनेंट के टैंक होते हैं, इसलिए वहां जंग का खतरा कम होता है.

बाइक का इंजन कार के मुकाबले बहुत छोटा होता है. जंग के छोटे-छोटे कण या कचरा जब पेट्रोल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वे बाइक के कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर को जाम कर देते हैं. इससे बाइक चलते-चलते झटका लेने लगती है या बंद हो जाती है. एथेनॉल के कारण इंजन के अंदर पूरी तरह से पेट्रोल जल नहीं पाता. इस वजह से बाइक का स्पार्क प्लग बार-बार खराब या शॉर्ट होने लगता है, जिससे बाइक स्टार्ट करने में दिक्कत आती है.

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माइलेज की कमी

चाहे आपके पास कार हो या बाइक, E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से माइलेज में 3% से 5% तक की गिरावट आ सकती है. इसका कारण यह है कि एथेनॉल में सामान्य पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा कम होती है. इसलिए इंजन को उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए थोड़े ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती है.

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