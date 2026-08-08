Ertiga से Dzire तक, ये CNG कारें सबसे हिट

साल 2026 की पहली छमाही में मारुति अर्टिगा और डिजायर जैसी सीएनजी कारों ने देश में खूब धूम मचाई है. जानें भारत की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कारों की पूरी रिपोर्ट.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 08 Aug 2026 12:14 PM (IST)
बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते इंडिया में सीएनजी कारों की डिमांड बेहद ही ज्यादा है. जिसके चलते अब मार्केट में लोग सीएनजी गाड़ियां लेना पसंद करते हैं. बता दें कि, सीएनजी कारों की रनिंग कॉस्ट काफी कम है. जिसके चलते लोग सीएनजी मॉडल गाड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं. वहीं, आज हम इस खबर में बात करेंगे भारत की उन सबसे हिट सीएनजी कारों के बारे में जो लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं.
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बता दें कि, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सीएनजी कार में मारुती सुजुकी अर्टिगा का नाम सबसे पहले आता है. बड़ी फैमिली के लिए 7-सीटर स्पेस और करीब 26 किमी प्रति किग्रा का शानदार माइलेज इसे नंबर वन बनाता है. चाहे पर्सनल फैमिली यूज हो या कमर्शियल फ्लीट अर्टिगा की डिमांड हमेशा टॉप पर रहती है. कम मेंटेनेंस और दमदार रीसेल वैल्यू की वजह से लोग इसे आंख बंद करके खरीदते हैं.
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वहीं, कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में मारुति डिजायर सीएनजी का भी बोलबाला खूब है. डिजायर देश की दूसरी सबसे पसंदीदा सीएनजी कार मानी जाती है. इसका प्रीमियम केबिन, स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस और बेहतरीन माइलेज इसे शहर के मिडिल परिवारों के साथ-साथ डेली कम्यूटर्स के बीच बेहद पॉपुलर और डिमांडिंग बनाता है.
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आपको बता दें कि, बजट सीएनजी कारों की बात हो और मारुति वैगनआर का जिक्र न आए ऐसा हो ही नहीं सकता. अपने टॉल-बॉय डिजाइन, स्पेशियस केबिन और जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी के दम पर वैगनआर सालों से बेस्ट सेलर बनी हुई है. शहर के भारी ट्रैफिक में चलाने के लिए यह सबसे आसान और किफायती कार है.
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वहीं, माइक्रो-एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच सीएनजी भी किसी से कम नहीं है. इसमें मिलने वाली टाटा की इनोवेटिव ट्विन-सिलिंडर टेक्नोलॉजी की वजह से सीएनजी लगाने के बाद भी बूट स्पेस से कोई समझौता नहीं करना पड़ता. 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, मस्कुलर लुक और आधुनिक फीचर्स के कारण यह कार उन युवाओं को बहुत पसंद आ रही है.
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बता दें कि, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन सीएनजी इकलौती ऐसी कार है जो टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है. सीएनजी मोड पर भी इसमें जबरदस्त पिकअप और पावर का अहसास होता है. पंच की तरह इसमें भी ट्विन सिलिंडर सेटअप दिया गया है जिससे डिक्की में सामान रखने के लिए काफी जगह मिल जाती है. इसकी बेहतरीन 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी और एडवांस्ड फीचर्स इसे इस सेगमेंट में एक बेहद दमदार और सुरक्षित दावेदार बनाते हैं.
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जबकि एसयूवी और क्रॉसओवर लुक पसंद करने वालों के लिए मारुति ब्रेजा सीएनजी और फ्रॉन्क्स सीएनजी सबसे तगड़े विकल्प बने हुए हैं. ब्रेजा सीएनजी उन लोगों की पहली पसंद है जो मजबूत लुक और भरोसेमंद 1.5-लीटर इंजन चाहते हैं. वहीं फ्रॉन्क्स अपने कूपे स्टाइल और स्पोर्टी डिजाइन से युवाओं का दिल जीत रही है. ये दोनों कारें एसयूवी वाला फील देने के साथ-साथ पेट्रोल से बेहद कम रनिंग कॉस्ट में चलती हैं.
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बता दें कि, सीएनजी गाड़ियों के सबसे हिट होने का सबसे बड़ा कारण इनकी रनिंग कॉस्ट है. पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी कार चलाना काफी सस्ता पड़ता है. इसके अलावा मारुति और टाटा जैसी कंपनियों के सर्विस नेटवर्क हर शहर में आसानी से मिल जाते हैं. इनके स्पेयर पार्ट्स भी बजट में आ जाते हैं जिसकी वजह से कार मालिकों को हर महीने जेब खाली होने या भारी मेंटेनेंस का डर नहीं सताता है.
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अगर आप अपने लिए एक नई सीएनजी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जरूरत तय करें. अगर आपके पास बड़ा परिवार है तो अर्टिगा सबसे सही रहेगी. डेली ऑफिस यूज और कंफर्ट के लिए डिजायर या वैगनआर बेस्ट हैं. वहीं अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी एसयूवी लुक और बूट स्पेस है तो टाटा पंच या नेक्सन सीएनजी आपके लिए एक परफेक्ट और समझदारी भरा फैसला साबित होगी.