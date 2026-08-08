Ertiga से Dzire तक, ये CNG कारें सबसे हिट

बता दें कि, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन सीएनजी इकलौती ऐसी कार है जो टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है. सीएनजी मोड पर भी इसमें जबरदस्त पिकअप और पावर का अहसास होता है. पंच की तरह इसमें भी ट्विन सिलिंडर सेटअप दिया गया है जिससे डिक्की में सामान रखने के लिए काफी जगह मिल जाती है. इसकी बेहतरीन 5-स्टार बिल्ड क्वालिटी और एडवांस्ड फीचर्स इसे इस सेगमेंट में एक बेहद दमदार और सुरक्षित दावेदार बनाते हैं.