800KM रेंज वाली लग्जरी EV, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Mercedes AMG GT 53 EV: हमारे आस-पास जब भी बेहद ही लग्जरी गाड़ियों की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मर्सिडीज-बेंज कंपनी का नाम सामने आता है. क्योंकि, काफी समय से लग्जरी गाड़ियों में मर्सिडीज-बेंज का दबदबा बना हुआ है. जबकि अब कंपनी ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी बादशाहत साबित कर दी है. बता दें कि, कंपनी की परफॉर्मेंस डिवीजन एएमजी ने अपनी नई और बेहद पावरफुल इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज-एएमजी जीटी 53 को ग्लोबल मार्केट में पेश करके तहलका मचा दिया है.

बता दें कि, स्पीड, स्टाइल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए है जो बिना किसी समझौते के असली स्पोर्ट्स कार का रोमांच चाहते हैं. कार प्रेमियों के बीच इस नई इलेक्ट्रिक सेडान को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है क्योंकि मर्सिडीज ने इसमें ऐसे फीचर्स और पावरट्रेन दिए हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते. वहीं, कंपनी का दावा है कि यह कार न सिर्फ रेस ट्रैक पर अपना जलवा दिखाएगी बल्कि लंबी दूरी के सफर को भी बेहद आसान और आरामदायक बना देगी. तो चलिए जानतें हैं इस कार की खासियत के बारें में.

मिलेगा डुअल-मोटर और AWD सेटअप की ताकत

अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो नई मर्सिडीज-एएमजी जीटी 53 में बेहद आधुनिक डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप दिया गया है. इसके फ्रंट और रियर दोनों एक्सल पर पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स लगाई गई हैं जो मिलकर कार को ज़बरदस्त हॉर्सपावर और टॉर्क जनरेट करके देती हैं.

वहीं, यह कार पलक झपकाते ही सेकेंडों में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की काबिलियत रखती है. इसके अलावा इसमें एएमजी का स्पेशल परफॉर्मेंस सस्पेंशन और ऑल-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम भी मिलता है जिससे तेज स्पीड में भी कार मोड़ों पर पूरी तरह आपके कंट्रोल में रहती है और राइडिंग का मजा दोगुना हो जाता है.

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मिलेगी 800 KM की रेंज

आपको बता दें कि, इस इलेक्ट्रिक कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी ड्राइविंग रेंज है. इसमें बड़े साइज का हाई-कैपेसिटी लिथियम-आयन बैटरी पैक दिया गया है जो एक बार फुल चार्ज होने पर पूरे 800 किलोमीटर तक की शानदार ड्राइविंग रेंज देने का दावा करता है.

इतने लंबे रेंज के साथ अब कार मालिकों को बार-बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की या रेंज की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ ही इसमें अल्ट्रा-फास्ट डीसी चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है जिससे बैटरी को बेहद कम समय में 10 से 80 फीसदी तक तेजी से चार्ज किया जा सकता है.





मिलेगा हाई-टेक फीचर्स

बता दें कि, अंदर से देखने पर इसका केबिन किसी भविष्य की कार से कम नहीं लगता. मर्सिडीज ने इसके इंटीरियर को लग्जरी और स्पोर्टी फील का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है. केबिन में बड़ा और कर्व्ड एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन दी गई है जिसमें ड्राइवर डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट स्क्रीन एक साथ जुड़ी हुई मिलती हैं.

जबकि इसके अलावा, प्रीमियम बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, रेस-स्टाइल स्पोर्टी सीट्स, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस्ड एडास जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को बेहद सुरक्षित और आरामदायक बनाते हैं.





क्या रहने वाली है कीमत?

आपको बता दें कि, मर्सिडीज-एएमजी की गाड़ियों का नाम आते ही हमारे दिमाग में लग्जरी और बेहद ही शानदार लुक आता है. जबकि यह नई GT 53 भी उससे अलग नहीं है. इस कार में आपको एक सुपरकार जैसी रफ्तार, 800 किमी की लंबी रेंज और लग्जरी से भरपूर इस कार की कीमत को लेकर हर कोई हैरान है. हालांकि कंपनी ने इसे अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट में रखा है जो इसकी तकनीक और परफॉर्मेंस को पूरी तरह सही ठहराती है.

अगर आप एक ऐसी ऑल-इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार चाहते हैं जो सड़क पर लोगों को मुड़-मुड़कर देखने पर मजबूर कर दे और बिना पेट्रोल-डीजल के सुपरकार वाला अहसास दे तो यह आपके लिए बिल्कुल सही और सपनों की कार साबित हो सकती है.

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