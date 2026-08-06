Activa नहीं, ये स्कूटर हैं शॉर्ट हाइट राइडर्स की पहली पसंद
Best Scooters for Short Riders: कम हाइट वाले राइडर्स के लिए बेस्ट हैं ये हल्के और कम सीट हाइट वाले स्कूटर्स.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Aug 2026 01:09 PM (IST)
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कम हाइट वाले लोग जब भी 2 पहिया वाहन खरीदते हैं तो वह स्कूटर के हाइट को लेकर काफी परेशान दिखते हैं. होंडा एक्टिवा बेशक देश का सबसे लोकप्रिय स्कूटर है लेकिन इसकी सीट हाइट और वजन कई बार कम हाइट वाले राइडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर देते हैं. ऐसे में बाजार में कुछ ऐसे हल्के और कम सीट हाइट वाले स्कूटर्स भी मौजूद हैं जो चलाने में बेहद आसान हैं. चलिए आज जानतें हैं उन स्कूटर्स के बारें में.
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बता दें कि, कम हाइट और हल्के वजन के मामले में टीवीएस ज़ेस्ट 110 का कोई मुकाबला नहीं है. महज 103 किग्रा वजन और 760mm की कम सीट हाइट की वजह से इसे संभालना बहुत ही आसान हो जाता है. भारी ट्रैफिक में इसे संभालना या पार्किंग में लगाना बहुत आसान काम लगता है. इसका 110cc का इंजन बढ़िया पावर और माइलेज दोनों देता है जिससे यह रोजाना के इस्तेमाल के लिए बेस्ट है.
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वहीं, हीरो प्लेजर प्लस आज भी कम हाइट वाले राइडर्स की पसंदीदा पसंद बना हुआ है. इसकी सीट हाइट काफी कम है और इसका वजन लगभग 104 किग्रा ही है. इसमें कम्फर्टेबल राइडिंग पॉस्चर के साथ-साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और क्रोम फिनिशिंग वाला अट्रैक्टिव लुक भी मिलता है, जो इसे बजट में काफी स्मार्ट ऑप्शन बनाता है.
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लेकिन अगर आपको रेट्रो और क्लासी लुक पसंद है तो यामाहा फासिनो 125 एक बेहतरीन चॉइस साबित होती है. 125cc सेगमेंट में होने के बावजूद यह भारत के सबसे हल्के स्कूटर्स में से एक है जिसका कुल वजन सिर्फ 99 किग्रा है. इसकी सीट काफी चौड़ी और कम्फर्टेबल है और कम सीट हाइट के कारण ट्रैफिक में पैर आसानी से जमीन पर टिक जाते हैं.
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बता दें कि, सुजुकी एक्सेस 125 देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले 125cc स्कूटर्स में से एक है. हालांकि यह देखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन इसकी सीट की बनावट और एर्गोनॉमिक्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि कम हाइट वाले लोग भी इसे बहुत आसानी से चला सकते हैं. इसका वजन भी काफी कम है और इसमें मिलने वाला लेगरूम लंबे सफर को बहुत आरामदायक और सुरक्षित बना देता है.
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आपको बता दें कि, कम हाइट वाले राइडर्स के लिए एक हल्के स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान पैर तुरंत जमीन पर आ जाते हैं. भारी स्कूटर अगर अचानक एक तरफ झुक जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है और गिरने का डर रहता है. वहीं, लाइटवेट स्कूटर को ढलान पर पीछे करना या तंग गलियों में मोड़ना बिना किसी परेशानी के बहुत आसान हो जाता है.
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इन सभी हल्के स्कूटर्स की सबसे खास बात यह है कि इनका वजन कम होने की वजह से ये माइलेज भी बहुत शानदार देते हैं. कम वजन के कारण इंजन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता जिससे पेट्रोल की खपत कम होती है. इसके साथ ही इनके स्पेयर पार्ट्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इनकी रेगुलर सर्विसिंग भी आपकी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ती.
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वहीं, इन स्कूटर्स की एक्स-शोरूम कीमतें आमतौर पर 65,000 रुपये से लेकर 85,000 रुपये के आसपास से शुरू हो जाती हैं. इसके अलावा लगभग सभी ऑटो कंपनियां इन स्कूटर्स पर कम डाउन पेमेंट और आसान EMI स्कीम्स ऑफर करती हैं जिससे आप बहुत कम शुरुआती खर्च पर अपनी पसंद का स्कूटर आराम से घर ला सकते हैं.
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अगर आप अपनी कम हाइट के हिसाब से सही मॉडल चुनना चाहते हैं तो TVS जेस्ट या हीरो प्लेजर प्लस सबसे बेस्ट रहेंगे. वहीं, अगर आपको ज्यादा पावर और क्लासी स्टाइल चाहिए, तो यामाहा फासिनो 125 या सुजुकी एक्सेस 125 पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है.