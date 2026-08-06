Activa नहीं, ये स्कूटर हैं शॉर्ट हाइट राइडर्स की पहली पसंद

आपको बता दें कि, कम हाइट वाले राइडर्स के लिए एक हल्के स्कूटर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान पैर तुरंत जमीन पर आ जाते हैं. भारी स्कूटर अगर अचानक एक तरफ झुक जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है और गिरने का डर रहता है. वहीं, लाइटवेट स्कूटर को ढलान पर पीछे करना या तंग गलियों में मोड़ना बिना किसी परेशानी के बहुत आसान हो जाता है.