Ather के बेस्ट EV स्कूटर, कौन है सबसे दमदार?

आपको बता दें कि, एथर स्कूटर्स की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इनकी गाड़ियां ही नहीं बल्कि इनका बेहतरीन चार्जिंग नेटवर्क यानी एथर ग्रिड भी है. देश भर के प्रमुख शहरों में जगह-जगह फास्ट चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं जहां आप बेहद कम समय में स्कूटर चार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा घर पर चार्जिंग के लिए मिलने वाला ऑटो-कट पोर्टेबल चार्जर बैट्री लाइफ को सुरक्षित रखता है और बिजली की खपत भी काफी कम करता है.