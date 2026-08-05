Ather के बेस्ट EV स्कूटर, कौन है सबसे दमदार?

Ather Best EV Scooters: एथर एनर्जी के बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर Rizta, 450X और 450 Apex में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है?
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 05 Aug 2026 05:45 PM (IST)
अगर आप अपने लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो टिकाऊ होने के साथ परफॉर्मेंस और फीचर्स में भी शानदार हो तो इसमें एथर एनर्जी कंपनी का नाम सबसे ऊपर आता है. भारतीय ऑटो मार्केट में एथर ने अपने प्रीमियम और हाई-टेक EV स्कूटर्स के दम पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. अगर आप नया स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो चलिए जानते हैं एथर के सबसे शानदार मॉडल्स के बारे में जो आपके लिए सबसे बेस्ट साबित हो सकते हैं.
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अगर आप अपने परिवार के लिए कम्फर्टेबल ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो इसमें एथर रिज्टा का नाम सबसे पहले आता है. कंपनी ने इसे खास तौर पर फैमिली यूज के लिए डिजाइन किया है. इसमें सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट, विशाल बूट स्पेस और बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप मिलता है. सिंगल चार्ज में यह स्कूटर लगभग 123 से 159 किमी तक की रेंज देता है जो डेली कम्यूट के लिए एकदम परफेक्ट है.
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वहीं, अगर आपको स्पीड, स्पोर्टी लुक और धांसू पिकअप पसंद है तो एथर 450X आपके लिए बेस्ट चॉइस है. यह एथर का सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद परफॉर्मेंस मॉडल माना जाता है. इसमें आपको बेहतरीन राइडिंग मोड्स, जैसे वॉर्प मोड मिलता है जो झटके में शानदार स्पीड देता है. यह स्कूटर 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार महज 3.3 सेकेंड में पकड़ लेता है, जो शहर के ट्रैफिक के लिए काफी है.
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बता दें कि, जो लोग परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते उनके लिए एथर 450 एपेक्स सबसे पावरफुल और प्रीमियम मॉडल है. इसमें कंपनी ने खास Warp+ मोड दिया है जिससे यह स्कूटर 100 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ सकता है. इसकी 157 किमी की सर्टिफाइड रेंज और स्पेशल ट्रांसपेरेंट बॉडी पैनल्स वाला स्पोर्टी लुक इसे सबसे अलग और बाकी गाड़ियों से काफी ज्यादा दमदार बनाते हैं.
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लेकिन अगर आप कम बजट में एथर का प्रीमियम एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो एथर 450S एक बहुत ही समझदारी भरा ऑप्शन साबित होता है. इसमें आपको 450 सीरीज वाला ही मजबूत फ्रेम और बैलेंस मिलता है. वहीं, 115 से 122 किमी की रेंज और 90 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ यह रोज ऑफिस जाने वालों और रोजाना की ड्राइविंग के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस है.
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आपको बता दें कि, एथर स्कूटर्स की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इनकी गाड़ियां ही नहीं बल्कि इनका बेहतरीन चार्जिंग नेटवर्क यानी एथर ग्रिड भी है. देश भर के प्रमुख शहरों में जगह-जगह फास्ट चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं जहां आप बेहद कम समय में स्कूटर चार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा घर पर चार्जिंग के लिए मिलने वाला ऑटो-कट पोर्टेबल चार्जर बैट्री लाइफ को सुरक्षित रखता है और बिजली की खपत भी काफी कम करता है.
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वहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में एथर के सभी स्कूटर्स बाकी ब्रांड्स से काफी आगे नजर आते हैं. इनमें 7-इंच की टचस्क्रीन डैशबोर्ड डिस्प्ले मिलती है जिसमें इन-बिल्ट गूगल मैप्स, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और म्यूजिक कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही इसमें मिलने वाले हिल-होल्ड, ऑटो इंडिकेटर कट-ऑफ और फॉल-सेफ जैसे सेफ्टी फीचर्स आपकी राइडिंग को बहुत आसान, स्मार्ट और पूरी तरह से सुरक्षित बना देते हैं.
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बता दें कि, सस्ते EV स्कूटर्स के मुकाबले एथर अपनी शानदार एल्युमीनियम चेसिस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए जाना जाता है. इसकी बैटरी पर पानी और धूल से बचाव के लिए IP67 रेटिंग मिलती है जो हर मौसम में सुरक्षित रहती है. कंपनी अपनी लिथियम-आयन बैटरी पर 3 साल की वारंटी देती है जिससे आपको किसी भी तरह के मेंटेनेंस या बैटरी खराब होने की चिंता बिल्कुल नहीं रहती.
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जबकि अब सवाल आता है कि आपके लिए कौन सा एथर स्कूटर सबसे सही रहेगा. अगर आपकी प्राथमिकता परिवार की जरूरतें और स्पेस हैं तो आंख बंद करके रिज्टा चुनिए. स्पोर्टी राइड और डेली कम्यूट के लिए 450X बेस्ट है. जबकि लिमिटेड बजट में 450S बढ़िया काम करता है. वहीं अगर आपको बिना किसी समझौते के सिर्फ अल्टीमेट स्पीड और पावर चाहिए तो 450 एपेक्स सबसे दमदार ऑप्शन है.