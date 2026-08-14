कारों से भी महंगी हैं ये बाइक्स, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

जबकि इसके अलावा कावासाकी की निंजा H2R भी किसी अजूबे से कम नहीं है और रफ्तार के शौकीनों के लिए ड्रीम बाइक मानी जाती है. करीब 80 लाख रुपये के प्राइज टैग के साथ आने वाली यह बाइक सिर्फ रेस ट्रैक पर चलाने के लिए बनाई गई है. इसका सुपरचार्ज्ड इंजन इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही 400 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है.