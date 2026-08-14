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कारों से भी महंगी हैं ये बाइक्स, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Most Expensive Bikes in India 2026: क्या आप जानते हैं कि भारत में बिकने वाली कुछ सुपरबाइक्स की कीमत लग्जरी कारों से भी ज्यादा है?

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 14 Aug 2026 07:15 PM (IST)
Most Expensive Bikes in India 2026: क्या आप जानते हैं कि भारत में बिकने वाली कुछ सुपरबाइक्स की कीमत लग्जरी कारों से भी ज्यादा है?

आजकल हर युवा के सिर बाइक राइडिंग का क्रेज चढ़कर बोल रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसी सुपरबाइक्स भी मौजूद हैं जिनकी कीमत किसी भी लग्जरी कार को आसानी से मात दे सकती है. अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ कारें ही लाखों-करोड़ों में आती हैं तो आज हम जिन चमचमाती टू-व्हीलर्स की बात करेंगे उनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे.

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बात करें अगर सुपरबाइक सेगमेंट की तो डुकाटी पैनिगेल V4 R का क्रेज बहुत ज्यादा है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ही लगभग 70 लाख रुपये के आसपास बैठती है. इतने भारी-भरकम बजट में आप एक शानदार ऑडी या बीएमडब्ल्यू कार आराम से घर ला सकते हैं. इसमें लगा 998cc का दमदार इंजन ट्रैक पर हवा से बातें करने की ताकत रखता है.
बात करें अगर सुपरबाइक सेगमेंट की तो डुकाटी पैनिगेल V4 R का क्रेज बहुत ज्यादा है. इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ही लगभग 70 लाख रुपये के आसपास बैठती है. इतने भारी-भरकम बजट में आप एक शानदार ऑडी या बीएमडब्ल्यू कार आराम से घर ला सकते हैं. इसमें लगा 998cc का दमदार इंजन ट्रैक पर हवा से बातें करने की ताकत रखता है.
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जबकि इसके अलावा कावासाकी की निंजा H2R भी किसी अजूबे से कम नहीं है और रफ्तार के शौकीनों के लिए ड्रीम बाइक मानी जाती है. करीब 80 लाख रुपये के प्राइज टैग के साथ आने वाली यह बाइक सिर्फ रेस ट्रैक पर चलाने के लिए बनाई गई है. इसका सुपरचार्ज्ड इंजन इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही 400 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है.
जबकि इसके अलावा कावासाकी की निंजा H2R भी किसी अजूबे से कम नहीं है और रफ्तार के शौकीनों के लिए ड्रीम बाइक मानी जाती है. करीब 80 लाख रुपये के प्राइज टैग के साथ आने वाली यह बाइक सिर्फ रेस ट्रैक पर चलाने के लिए बनाई गई है. इसका सुपरचार्ज्ड इंजन इतना पावरफुल है कि पलक झपकते ही 400 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है.
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वहीं, जो लोग रफ्तार के साथ-साथ क्लासिक लुक और लग्जरी राइडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं. उनके लिए होंडा गोल्डविंग टूर एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है. लगभग 40 लाख रुपये की कीमत वाली इस क्रूजर बाइक में एयरबैग, म्यूजिक सिस्टम और हीटेड सीट्स जैसे कई कार वाले फीचर्स ठूंस-ठूंसकर दिए गए हैं. लंबे सफर के लिए यह बाइक बिल्कुल परफेक्ट साथी है.
वहीं, जो लोग रफ्तार के साथ-साथ क्लासिक लुक और लग्जरी राइडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं. उनके लिए होंडा गोल्डविंग टूर एक बेहतरीन विकल्प साबित होती है. लगभग 40 लाख रुपये की कीमत वाली इस क्रूजर बाइक में एयरबैग, म्यूजिक सिस्टम और हीटेड सीट्स जैसे कई कार वाले फीचर्स ठूंस-ठूंसकर दिए गए हैं. लंबे सफर के लिए यह बाइक बिल्कुल परफेक्ट साथी है.
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आपको बता दें कि, बीएमडब्ल्यू M 1000 RR का नाम सुनते ही हर रेसिंग लवर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. करीब 49 लाख रुपये की कीमत में मिलने वाली यह सुपरबाइक पूरी तरह से कार्बन फाइबर बॉडी और एडवांस एयरोडायनामिक्स के साथ तैयार की गई है. इसका स्पोर्टी लुक और रॉ पावर ऑन-रोड हर किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है.
आपको बता दें कि, बीएमडब्ल्यू M 1000 RR का नाम सुनते ही हर रेसिंग लवर के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं. करीब 49 लाख रुपये की कीमत में मिलने वाली यह सुपरबाइक पूरी तरह से कार्बन फाइबर बॉडी और एडवांस एयरोडायनामिक्स के साथ तैयार की गई है. इसका स्पोर्टी लुक और रॉ पावर ऑन-रोड हर किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है.
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वहीं, इटैलियन कंपनी अप्रिलिया की RSV4 1100 फैक्ट्री भी इस रेस में पीछे रहने वालों में से नहीं है. लगभग 31 लाख रुपये की कीमत पर आने वाली यह बाइक अपनी बेमिसाल ग्रिप, बेहतरीन हैंडलिंग और पावरफुल V4 इंजन के लिए जानी जाती है. ट्रैक पर कॉर्नरिंग करते वक्त इसका संतुलन इतना सटीक रहता है कि राइडर को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है.
वहीं, इटैलियन कंपनी अप्रिलिया की RSV4 1100 फैक्ट्री भी इस रेस में पीछे रहने वालों में से नहीं है. लगभग 31 लाख रुपये की कीमत पर आने वाली यह बाइक अपनी बेमिसाल ग्रिप, बेहतरीन हैंडलिंग और पावरफुल V4 इंजन के लिए जानी जाती है. ट्रैक पर कॉर्नरिंग करते वक्त इसका संतुलन इतना सटीक रहता है कि राइडर को एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस मिलता है.
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हालांकि, अब सवाल यह उठता है कि लोग एक टू-व्हीलर पर आखिर इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर देते हैं. दरअसल इन बाइक्स में एयरोस्पेस ग्रेड मटीरियल, रेस-ट्यून्ड सस्पेंशन और एडवांस सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है. यह सिर्फ एक सवारी नहीं है बल्कि स्पीड, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक अनूठा संगम है जो राइडर को सड़क पर अलग ही थ्रिल देता है.
हालांकि, अब सवाल यह उठता है कि लोग एक टू-व्हीलर पर आखिर इतने सारे पैसे क्यों खर्च कर देते हैं. दरअसल इन बाइक्स में एयरोस्पेस ग्रेड मटीरियल, रेस-ट्यून्ड सस्पेंशन और एडवांस सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है. यह सिर्फ एक सवारी नहीं है बल्कि स्पीड, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक अनूठा संगम है जो राइडर को सड़क पर अलग ही थ्रिल देता है.
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जबकि इन सुपरबाइक्स को खरीदना ही अपने आप में बड़ी बात नहीं है बल्कि इनका मेंटेनेंस खर्च संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती. इनकी एक बेसिक सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स और खास टायरों का खर्च ही सामान्य कारों के सालाना मेंटेनेंस बजट को पार कर जाता है. इसके अलावा इनके इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अच्छा-खासा मोटा जेब ढीली करवाता है.
जबकि इन सुपरबाइक्स को खरीदना ही अपने आप में बड़ी बात नहीं है बल्कि इनका मेंटेनेंस खर्च संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती. इनकी एक बेसिक सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स और खास टायरों का खर्च ही सामान्य कारों के सालाना मेंटेनेंस बजट को पार कर जाता है. इसके अलावा इनके इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अच्छा-खासा मोटा जेब ढीली करवाता है.
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अब कुल मिलाकर देखें तो ये सुपरबाइक्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं हैं बल्कि ये एक खास लाइफस्टाइल, पैशन और स्टेटस सिंबल को दर्शाती हैं. अगर आपके पास बेहिसाब बजट है और आप सड़कों पर हवा से बातें करने का असली जुनून रखते हैं तो ये महंगी बाइक्स आपके हर एक पैसे को पूरी तरह वसूल करा देने का दम रखती हैं.
अब कुल मिलाकर देखें तो ये सुपरबाइक्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं हैं बल्कि ये एक खास लाइफस्टाइल, पैशन और स्टेटस सिंबल को दर्शाती हैं. अगर आपके पास बेहिसाब बजट है और आप सड़कों पर हवा से बातें करने का असली जुनून रखते हैं तो ये महंगी बाइक्स आपके हर एक पैसे को पूरी तरह वसूल करा देने का दम रखती हैं.
Published at : 14 Aug 2026 07:15 PM (IST)
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