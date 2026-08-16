स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBrass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं

Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं

How To Clean Copper: पुराने बर्तनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें दोबारा चमकाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी. कई लोग इन्हें नींबू, नमक या इमली से रगड़कर साफ करते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Aug 2026 05:40 PM (IST)
Preferred Sources

How To Clean Brass And Copper Utensils At Home: पीतल और तांबे के बर्तन भारतीय घरों का हिस्सा सदियों से रहे हैं. पूजा की थाली हो, घर में रखे सजावटी सामान हों या फिर दादी-नानी के जमाने के पुराने बर्तन, इन धातुओं की अपनी अलग चमक और खूबसूरती होती है. लेकिन समय के साथ इनकी चमक फीकी पड़ने लगती है. हवा, नमी और रोजाना इस्तेमाल के कारण तांबे और पीतल के बर्तन धीरे-धीरे काले और दागदार दिखाई देने लगते हैं.

खासकर पुराने बर्तनों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें दोबारा चमकाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी. कई लोग इन्हें नींबू, नमक या इमली से रगड़कर साफ करते हैं. इससे हल्के दाग तो निकल जाते हैं, लेकिन जिद्दी कालापन हटाने में काफी समय और मेहनत लग सकती है. अगर आप भी पीतल और तांबे के बर्तनों को बिना ज्यादा घिसे चमकाना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका आपके काम आ सकता है.

दरअसल, बाजार में पीतल और तांबे की सफाई के लिए खास तौर पर बनाए गए क्लीनिंग पाउडर मिलते हैं. इनमें पितांबरी शाइनिंग पाउडर भी काफी इस्तेमाल किया जाता है. इसे खासतौर पर तांबे और पीतल की सतह पर जमी गंदगी, कालापन और धब्बे हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसकी मदद से बर्तनों को लंबे समय तक घिसने की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ ही मिनटों में उनकी चमक वापस लाई जा सकती है.


Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं

क्यों काले पड़ जाते हैं तांबे और पीतल के बर्तन?

दरअसल, तांबा और पीतल हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं. इसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है. इसी वजह से बर्तनों की सतह पर एक गहरी परत जमने लगती है और उनका रंग काला या मटमैला दिखाई देने लगता है. इसके अलावा खाना पकाने के दौरान तेल और मसालों का संपर्क, बर्तन धोने के बाद बची नमी, लंबे समय तक बर्तनों को इस्तेमाल न करना और ज्यादा नमी वाली जगह पर रखना भी उनकी चमक कम कर सकता है. नींबू, इमली और सिरका जैसी खट्टी चीजों के लगातार संपर्क में आने से भी धातु की सतह पर असर पड़ सकता है.

इसे भी पढें: Budget Family Trip: फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं? ये हैं कम बजट वाली शानदार डेस्टिनेशन

पीतल और तांबे के बर्तन चमकाने का आसान तरीका

अगर बर्तन बहुत ज्यादा काले या दागदार नहीं हैं, तो घर पर ही पितांबरी शाइनिंग पाउडर की मदद से उन्हें साफ किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले बर्तन की सतह पर थोड़ी मात्रा में पाउडर लें. इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हल्का पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को बर्तन की पूरी सतह पर अच्छी तरह लगा दें. इसके बाद उंगलियों, मुलायम कपड़े, स्पंज या सॉफ्ट स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए साफ करें. बहुत ज्यादा जोर लगाकर रगड़ने की जरूरत नहीं है. अगर किसी हिस्से पर कालापन या दाग ज्यादा जिद्दी है, तो पेस्ट को करीब 1-2 मिनट के लिए लगा रहने दें.


Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं

इसके बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और तुरंत सूखे, साफ कपड़े से पोंछ दें. बर्तन सूखने के बाद उसकी सतह पर पहले से ज्यादा चमक नजर आ सकती है. इस तरीके की खास बात यह है कि आपको लंबे समय तक बर्तन को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती.

नींबू-नमक और इमली से भी करते हैं सफाई

पीतल और तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए कई घरों में नींबू और नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है. नींबू की खटास और नमक की हल्की रगड़ सतह पर जमी गंदगी हटाने में मदद कर सकती है. हालांकि, अगर बर्तन पर काफी पुराना कालापन जमा है, तो इसे हटाने में ज्यादा मेहनत लग सकती है.

इसी तरह इमली का इस्तेमाल भी पुराने समय से पीतल और तांबे के बर्तन साफ करने के लिए किया जाता रहा है. इमली का पेस्ट लगाकर कुछ देर रखने के बाद बर्तन को साफ किया जाता है. लेकिन इसमें पेस्ट तैयार करने और बाद में अच्छी तरह सफाई करने में समय लग सकता है.

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करते समय बहुत ज्यादा खुरदरे स्क्रबर या स्टील वूल का इस्तेमाल करने से बचें. इससे बर्तन की सतह पर खरोंच आ सकती है. किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को जरूरत से ज्यादा देर तक बर्तन पर लगा न छोड़ें और इस्तेमाल के बाद उसे साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. बर्तन धोने के बाद उन्हें गीला छोड़ने के बजाय साफ कपड़े से अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है. इससे नमी के कारण दोबारा दाग और धब्बे बनने की संभावना कम हो सकती है. अगर आपके घर में पुराने पीतल या तांबे के बर्तन रखे हैं और उनकी चमक पूरी तरह गायब हो गई है, तो उन्हें फेंकने या नया खरीदने की जरूरत नहीं है. सही तरीके से सफाई करने पर उनकी पुरानी चमक काफी हद तक वापस लाई जा सकती है.

इसे भी पढें: Roti Storage Tips: रोटी रखने का सही तरीका क्या है? 6 घंटे बाद भी रहेगी नरम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 05:40 PM (IST)
Tags :
Brass Utensils Cleaning Copper Utensils Cleaning Brass Cleaning Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Brass Utensils Cleaning: तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
तांबे-पीतल के बर्तन पड़ गए हैं काले? बिना घिसे मिनटों में चमकाएं
Home Tips
How To Fix Salty Food: सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स
Home Tips
Room Freshness Tips: कमरे को दिनभर फ्रेश और सुगंधित कैसे रखें? जानें आसान घरेलू उपाय
कमरे को दिनभर फ्रेश और सुगंधित कैसे रखें? जानें आसान घरेलू उपाय
Home Tips
How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
बिहार
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
क्रिकेट
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
इंडिया
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget