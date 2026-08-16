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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'

जावेद अख्तर ने PAK राष्ट्रपति की उधेड़ी बखिया, कहा - 'हिंदुओं की...'

Asif Ali Jardari: जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, मैं समझ सकता हूं कि आप हमेशा हर उस चीज के प्रति अंसवेदनशील रहे हैं, जो 10 परसेंट से कम होता है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Aug 2026 08:27 PM (IST)
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  • अख्तर ने 'मिस्टर 10 परसेंट' छवि पर कसा तंज।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर दिए बयान पर स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने जरदारी की मिस्टर 10 परसेंट वाली छवि को लेकर आईना दिखाते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आप हमेशा हर उस चीज के प्रति असंवेदनशील रहे हैं, जो 10 प्रतिशत से कम है.

पाकिस्तानी राष्ट्रपति की जावेद अख्तर ने बखिया उधेड़ी

जावेद अख्तर ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की भाषण की आलोचना करते हुए शनिवार (15 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया. उन्होंने जरदारी पर निशाना साधते हुए उनकी उस छवि का भी जिक्र किया, जिसमें उन्हें मिस्टर 10 परसेंट कहा जाता रहा है. यह पाकिस्तान में लगाए गए उन आरोपों की तरफ इशारा है कि वह पाकिस्तानी सरकार के परियोजनाओं से कथित तौर पर हिस्सा लेते थे.

अख्तर ने लिखा, ‘पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद सुर्खियों में आए थे, कहते हैं कि वे अपने देश में 3-4 प्रतिशत हिंदुओं की जनसंख्या को बर्दाश्त करते हैं. तो मिस्टर जरदारी मैं समझ सकता हूं कि आप हमेशा हर उस चीज के प्रति अंसवेदनशील रहे हैं, जो 10 परसेंट से कम होता है.’ 

पाकिस्तान में हिंदू आबादी पर जरदारी ने क्या दिया था बयान?

दरअसल, यह विवाद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस (14 अगस्त, 2026) पर आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शुरू हुआ. वीडियो में जरदारी ने यह दावा किया कि उनके देश और वहां की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी पाकिस्तान की 3-4 प्रतिशत हिंदू जनसंख्या को बर्दाश्त करती है.

वीडियो में आसिफ अली जरदारी ने कहा, ‘भारतीयों का नजरिया अलग है. उनके दिमाग में अपना एजेंडा है. वे अखंड भारत में विश्वास करते हैं, लेकिन बीच में बहुत कुछ ऐसा है, जिसे वे भूल गए हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘हम मुसलमान है, वे नहीं है, लेकिन हम ऐसे मुसलमान हैं, जिनकी मानसिकता है कि हम पाकिस्तान में 3-4 प्रतिशथ हिंदू जनसंख्या को बर्दाश्त करते हैं. वे उतने ही आजाद और अच्छे हैं, जितने कहीं और थे. वे उनके साथ रहने के बजाय हमारे साथ रहना पसंद करेंगे.’

यह भी पढ़ेंः 'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Aug 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Javed Akhtar Asif Ali Zardari Pakistan HINDU

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जावेद अख्तर ने जरदारी की आलोचना किस आधार पर की?

अख्तर ने जरदारी की

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