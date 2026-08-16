अम्बेडकरनगर में IPS आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या, घर में हुई लूटपाट

अम्बेडकरनगर में IPS अधिकारी आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मालीपुर थाना क्षेत्र के धवरूवा गांव में बीती रात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या के बाद लूटपाट की. वह घर में अकेली रहती थीं. सुबह देखभाल करने वाली दाई के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई.

सूचना पर अयोध्या रेंज के IG समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. आशुतोष मिश्रा वर्तमान में लखनऊ पुलिस मुख्यालय में SP के पद पर तैनात हैं और 2016 बैच के IPS अधिकारी हैं.

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