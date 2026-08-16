सब्जी में ज्यादा हो गया नमक या मिर्च? तुरंत अपनाएं ये 5 आसान हैक्स

How To Reduce Excess Salt In Food: खाने में नमक और मसाले स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन कई बार खाना बनाते समय थोड़ा ज्यादा नमक या मिर्च पड़ जाती है और पूरी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है. खासकर जब खाना लगभग तैयार हो चुका हो, तब उसे दोबारा बनाना संभव नहीं होता. ऐसे में ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं कि अब तेज नमक या मिर्च वाले खाने को कैसे ठीक किया जाए. अगर आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से सब्जी, करी या सूप के स्वाद को काफी हद तक बैलेंस किया जा सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए आपको पूरी सब्जी फेंकने या दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही मात्रा में कुछ चीजें मिलानी होंगी.

टमाटर, नींबू या थोड़ा सिरका करें इस्तेमाल

अगर सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो उसमें टमाटर की प्यूरी, थोड़ा नींबू का रस या कुछ बूंदें सिरके की डाली जा सकती हैं. इन चीजों में मौजूद खट्टापन खाने के स्वाद को बैलेंस करने में मदद करता है. इससे नमक का तेज स्वाद कुछ कम महसूस हो सकता है और सब्जी में हल्का खट्टापन भी आ जाता है.

हालांकि, इन चीजों को एक साथ डालने की जरूरत नहीं है. सब्जी के स्वाद के हिसाब से इनमें से किसी एक चीज की थोड़ी मात्रा डालें और फिर चखकर देखें. खासकर नींबू या सिरका ज्यादा डालने से सब्जी का स्वाद खट्टा हो सकता है.





सब्जी की मात्रा बढ़ा दें

अगर नमक या मिर्च काफी ज्यादा पड़ गई है, तो सबसे आसान तरीका है कि सब्जी की मात्रा बढ़ा दी जाए. इसके लिए उसी सब्जी की थोड़ी और मात्रा बिना नमक के बनाकर इसमें मिला सकते हैं. इससे अतिरिक्त नमक और मसाले बाकी सामग्री में फैल जाएंगे और उनका तेज स्वाद कम हो जाएगा.

कुछ सब्जियों में उबले हुए आलू जैसी स्टार्च वाली चीजें भी मिलाई जा सकती हैं. आलू सब्जी की मात्रा बढ़ाने के साथ उसके स्वाद को भी बैलेंस करने में मदद कर सकता है. इस तरीके से खाने का मूल स्वाद ज्यादा नहीं बदलता.

थोड़ा पानी डालकर करें बैलेंस

अगर ग्रेवी वाली सब्जी या करी में नमक तेज हो गया है, तो उसमें थोड़ा पानी मिलाना भी काम आ सकता है. पानी डालने से सब्जी में नमक की मात्रा फैल जाती है और उसका स्वाद पहले की तुलना में हल्का हो जाता है. लेकिन पानी एक साथ ज्यादा न डालें. थोड़ा-थोड़ा करके मिलाएं और सब्जी को कुछ देर पकने दें. अगर ग्रेवी बहुत पतली हो जाए, तो उसे थोड़ी देर खुला पकाकर दोबारा गाढ़ा किया जा सकता है. इस तरीके का इस्तेमाल खासकर करी और सूप में आसानी से किया जा सकता है.





चुटकी भर चीनी से कम करें तेज स्वाद

अगर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है और आपके पास दूसरी चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो बहुत थोड़ी मात्रा में चीनी भी इस्तेमाल की जा सकती है. चीनी नमक के तेज स्वाद को बैलेंस करने में मदद करती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सब्जी में मिठास लानी है. इसके लिए बस एक छोटी चुटकी चीनी डालें, अच्छी तरह मिलाएं और फिर स्वाद चखें. जरूरत महसूस हो तो ही थोड़ी और मात्रा डालें. ज्यादा चीनी डालने से सब्जी का असली स्वाद बदल सकता है.

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क्रीम या दूध से बैलेंस करें मसाला

अगर क्रीमी ग्रेवी, पनीर या किसी ऐसी सब्जी में नमक या मिर्च ज्यादा हो गई है जिसमें दूध या क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो थोड़ी फ्रेश क्रीम या दूध मिलाया जा सकता है. इससे ग्रेवी का स्वाद हल्का और बैलेंस हो सकता है. साथ ही, सब्जी में क्रीमी टेक्सचर भी आ जाता है. हालांकि, हर तरह की सब्जी में दूध या क्रीम डालना सही नहीं रहेगा. इसलिए इसका इस्तेमाल उसी डिश में करें, जिसमें इन चीजों का स्वाद अच्छी तरह मेल खाता हो.

मिर्च ज्यादा हो जाए तो क्या करें?

अगर सब्जी में नमक की जगह मिर्च तेज हो गई है, तो भी इन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है. सब्जी की मात्रा बढ़ाना, थोड़ा पानी या ग्रेवी बढ़ाना और जरूरत के हिसाब से दूध या क्रीम मिलाना मिर्च के तेजपन को कम कर सकता है. टमाटर या थोड़ा नींबू भी स्वाद को बैलेंस करने में मदद कर सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी चीज को एक साथ ज्यादा मात्रा में न डालें. थोड़ा-थोड़ा मिलाकर हर बार स्वाद चखें. इससे सब्जी का स्वाद बिगड़ने से बचाया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक उसे आसानी से बैलेंस किया जा सकता है.

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