स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRanu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो

Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो

Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त से पहले रानू मंडल का देशभक्ति गीत गाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. लोग उनकी सुरीली आवाज और सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

Ranu Mondal Viral Video: मशहूर सिंगर रानू मंडल का इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लोग जम कर लाइक शेयर और कमेंट कर रहे हैं. ये वहीं मशहूर सिंगर हैं जो एक समय में स्टेशन में गाना गाया करती थी और आज के समय में वे एक मशहूर सिंगर के नाम से जानी जाती हैं. इस वीडियो में रानू मंडल ने लता मंगेशकर का बेहद प्रसिद्ध और देश भक्ति वाला गाना ये मेरे वतन के लोगों के कुछ लाइन ही गाए थे और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया, जिसको अब तक हजारों लोगों ने देख चुका है, साथ ही 4 हजार से ज्यादा लोगों ने कमेंट किया है और 200 हजार से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है. इस वीडियो को Instagram पर sirajashubachchan के नाम से शेयर किया गया है.

वीडियो में क्या देखा गया

वीडियो में देखा जा सकता है कि रानू मंडल घर में एकदम साधारण से कपड़े में चाय बनाती नजर आती हैं. जिस पर उनको वीडियो बनाने वाला युवक कहता है कि "रानू जी 15 अगस्त के महोत्सव पर लता मंगेशकर का देश भक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों वाला गाना गाइए ना" उतने में रानू जी बेहद मासूमियत और प्यार भरे अंदाज में पूछती हैं कि आज डेट क्या है, इतने में आदमी उनको बताता हैं कि आज 10 तारीख है, इतने में रानू जी खुश होकर "ये मेरे वतन के लोगों" गीत गाना शुरू करती हैं. रानू जी ने गाया तो गीत के कुछ लाइन ही थे परंतु उनकी आवाज में भी उतना ही जुनून और सुरीली थी, जितनी किसी क्लासिकल सिंगर की. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार बार देख और सुन रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by siraj ashu bachchan (@sirajashubachchan)

यह भी पढ़ेंः पहले पिता मरे फिर मां और अब खुद को ट्यूमर, नौजवान की कहानी सुन आ जाएंगे आंसू

लोगों ने क्या कमेंट किया

इस अद्भुत वीडियो को लेकर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं. जिसमें से ज्यादातर लोगों ने रानू मंडल की आवाज की तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग रानू मंडल की सादगी को खूब पसंद कर रहे हैं. इस वीडियो के नीचे कई क्रिएटर्स ने भी कमेंट करते हुए लिखा है "Nice" इसके साथ उन्होंने फायर वाली इमोजी और हाथ जोड़ वाली इमोजी साथ लगाई है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि इनकी आवाज इतनी सुरीली है मानो इनके कंठ में सरस्वती विराजमान है. इस तरह के कई सारे कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः रणथंभौर का सांस रोक देने वाला नजारा, पर्यटकों के एक दम नजदीक पहुंचा टाइगर

Published at : 16 Aug 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Ranu Mondal Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Ranu Mondal Viral Video: 15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
15 अगस्त के लिए रानू मंडल ने गाया देशभक्ति गीत, वायरल हुआ वीडियो
ट्रेंडिंग
भारत में मुफ्त इलाज पाकर हैरान रह गया अमेरिकी टूरिस्ट- वीडियो वायरल
भारत में मुफ्त इलाज पाकर हैरान रह गया अमेरिकी टूरिस्ट
ट्रेंडिंग
Video: सोते शख्स पर चढ़ गया कोबरा, खुली आंख तो मच गई चीख-पुकार
सोते शख्स पर चढ़ गया कोबरा, खुली आंख तो मच गई चीख-पुकार
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची कनाडाई महिला, माहौल देख रह गई दंग
पाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची कनाडाई महिला, माहौल देख रह गई दंग
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
बिहार
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
क्रिकेट
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
इंडिया
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget