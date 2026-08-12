बारिश में ड्राइविंग होगी आसान, ये 5 चीजें जरूर रखें

बता दें कि, मानसून के मौसम में जूते गीले और कीचड़ लगना आम बात है. अगर आपकी कार में कपड़े या फैब्रिक वाले मैट्स लगे हैं तो वे पानी सोख लेते हैं. जिससे केबिन के अंदर सीलन और अजीब सी बदबू आने लगती है. इसकी जगह कार में ऑल-वेदर वॉटरप्रूफ रबर मैट्स का इस्तेमाल करें. इन्हें साफ करना बेहद आसान होता है और ये कार के फर्श को पूरी तरह सूखा रखता है बदबू भी नहीं आने देता है.