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बारिश में ड्राइविंग होगी आसान, ये 5 चीजें जरूर रखें

Driving Safety Tips Rainy Season: बारिश के मौसम में ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कार में ये 5 चीजें जरूर रखें.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 12 Aug 2026 06:24 PM (IST)
Driving Safety Tips Rainy Season: बारिश के मौसम में ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कार में ये 5 चीजें जरूर रखें.

बरसात के मौसम में गाड़ी चलाना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है. लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से सफर काफी जोखिम भरा भी हो सकता है. भीगी सड़कें, जगह-जगह पानी का भराव और धुंधला दृश्य ड्राइविंग को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी कार में कुछ बेहद जरूरी चीजें पहले से तैयार रखें तो बारिश के दौरान आपकी ड्राइविंग एकदम आसान, सुरक्षित और तनावमुक्त हो सकती है. तो चलिए जानतें हैं वह कौन सी जरूरी 5 चीजें हैं.

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बता दें कि, बारिश में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी कार के वाइपर. पुराने या खराब वाइपर विंडशील्ड पर पानी के निशान छोड़ देते हैं. जिससे सामने का दृश्य बिल्कुल धुंधला हो जाता है. मानसून शुरू होने से पहले अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन वाइपर ब्लेड्स जरूर लगवाएं. ये कांच को एकदम साफ रखते हैं और भारी बारिश के बीच भी आपको सड़क पर हर चीज पूरी तरह साफ दिखाई देती है.
बता दें कि, बारिश में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी कार के वाइपर. पुराने या खराब वाइपर विंडशील्ड पर पानी के निशान छोड़ देते हैं. जिससे सामने का दृश्य बिल्कुल धुंधला हो जाता है. मानसून शुरू होने से पहले अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन वाइपर ब्लेड्स जरूर लगवाएं. ये कांच को एकदम साफ रखते हैं और भारी बारिश के बीच भी आपको सड़क पर हर चीज पूरी तरह साफ दिखाई देती है.
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वहीं, सफर के दौरान कार के शीशों पर भाप यानी फॉग जमना एक आम समस्या है. जो विजिबिलिटी को पूरी तरह खराब कर देती है. इससे बचने के लिए अपनी कार के ग्लव बॉक्स में एक एंटी-फॉगिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर टॉवल हमेशा साथ रखें. शीशों पर इस स्प्रे का इस्तेमाल करने से नमी नहीं जमती और बार-बार अंदर से शीशा साफ करने के झंझट से भी आपको हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है.
वहीं, सफर के दौरान कार के शीशों पर भाप यानी फॉग जमना एक आम समस्या है. जो विजिबिलिटी को पूरी तरह खराब कर देती है. इससे बचने के लिए अपनी कार के ग्लव बॉक्स में एक एंटी-फॉगिंग स्प्रे और माइक्रोफाइबर टॉवल हमेशा साथ रखें. शीशों पर इस स्प्रे का इस्तेमाल करने से नमी नहीं जमती और बार-बार अंदर से शीशा साफ करने के झंझट से भी आपको हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है.
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आपने देखा होगा आजकल बाजार में वाटर-रेपेलेंट स्प्रे और खास तरह की हाइड्रॉफिक फिल्में बहुत आसानी से मिल जाती हैं. इन्हें कार के साइड मिरर यानी ORVMs और साइड वाले शीशों पर लगाया जाता है. इससे बारिश की बूंदें शीशे पर टिकने के बजाय तुरंत बहकर नीचे गिर जाती हैं. भारी बारिश के दौरान भी रियर व्यू मिरर में पीछे से आने वाली गाड़ियां बहुत साफ दिखती हैं जिससे लेन बदलना सुरक्षित हो जाता है.
आपने देखा होगा आजकल बाजार में वाटर-रेपेलेंट स्प्रे और खास तरह की हाइड्रॉफिक फिल्में बहुत आसानी से मिल जाती हैं. इन्हें कार के साइड मिरर यानी ORVMs और साइड वाले शीशों पर लगाया जाता है. इससे बारिश की बूंदें शीशे पर टिकने के बजाय तुरंत बहकर नीचे गिर जाती हैं. भारी बारिश के दौरान भी रियर व्यू मिरर में पीछे से आने वाली गाड़ियां बहुत साफ दिखती हैं जिससे लेन बदलना सुरक्षित हो जाता है.
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वहीं, बारिश के दिनों में सड़कों पर बने गड्ढे अक्सर पानी से ढके रहते हैं और दिखाई नहीं देते. ऐसे में टायर पंक्चर होने या रिम डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. भीगते हुए बीच रास्ते में मदद का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी में एक डिजिटल एयर पम्प और ट्यूबलैस पंक्चर किट रखें. इससे आप बिना किसी परेशानी के मिनटों में खुद ही हवा भरकर सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं.
वहीं, बारिश के दिनों में सड़कों पर बने गड्ढे अक्सर पानी से ढके रहते हैं और दिखाई नहीं देते. ऐसे में टायर पंक्चर होने या रिम डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. भीगते हुए बीच रास्ते में मदद का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी में एक डिजिटल एयर पम्प और ट्यूबलैस पंक्चर किट रखें. इससे आप बिना किसी परेशानी के मिनटों में खुद ही हवा भरकर सुरक्षित जगह पहुंच सकते हैं.
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बता दें कि, मानसून के मौसम में जूते गीले और कीचड़ लगना आम बात है. अगर आपकी कार में कपड़े या फैब्रिक वाले मैट्स लगे हैं तो वे पानी सोख लेते हैं. जिससे केबिन के अंदर सीलन और अजीब सी बदबू आने लगती है. इसकी जगह कार में ऑल-वेदर वॉटरप्रूफ रबर मैट्स का इस्तेमाल करें. इन्हें साफ करना बेहद आसान होता है और ये कार के फर्श को पूरी तरह सूखा रखता है बदबू भी नहीं आने देता है.
बता दें कि, मानसून के मौसम में जूते गीले और कीचड़ लगना आम बात है. अगर आपकी कार में कपड़े या फैब्रिक वाले मैट्स लगे हैं तो वे पानी सोख लेते हैं. जिससे केबिन के अंदर सीलन और अजीब सी बदबू आने लगती है. इसकी जगह कार में ऑल-वेदर वॉटरप्रूफ रबर मैट्स का इस्तेमाल करें. इन्हें साफ करना बेहद आसान होता है और ये कार के फर्श को पूरी तरह सूखा रखता है बदबू भी नहीं आने देता है.
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बारिश के मौसम में कई बार भारी जलभराव के कारण लंबे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं या फिर रास्ते में कार बंद होने का डर रहता है. ऐसे किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए अपनी कार में एक फुली चार्ज्ड पावर बैंक और एक हैवी-ड्यूटी एलईडी टॉर्च हमेशा रखें. अगर रात के समय या सुनसान रास्ते पर गाड़ी में कोई खराबी आती है तो यह टॉर्च और आपका फोन सबसे बड़े मददगार साबित होंगे.
बारिश के मौसम में कई बार भारी जलभराव के कारण लंबे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं या फिर रास्ते में कार बंद होने का डर रहता है. ऐसे किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए अपनी कार में एक फुली चार्ज्ड पावर बैंक और एक हैवी-ड्यूटी एलईडी टॉर्च हमेशा रखें. अगर रात के समय या सुनसान रास्ते पर गाड़ी में कोई खराबी आती है तो यह टॉर्च और आपका फोन सबसे बड़े मददगार साबित होंगे.
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जानकारी दें दी कि, चीजों के साथ-साथ कार के कुछ इन-बिल्ट फीचर्स का सही इस्तेमाल जानना भी बहुत जरूरी है. बारिश शुरू होते ही कार का एसी फ्रेश एयर मोड पर ऑन करें और रियर डिफॉगर का बटन दबाएं. इससे कार के अंदर और बाहर का तापमान बैलेंस हो जाता है और शीशों पर जमी धुंध कुछ ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाती है. यह छोटा सा तरीका ड्राइविंग को काफी सुरक्षित बना देता है.
जानकारी दें दी कि, चीजों के साथ-साथ कार के कुछ इन-बिल्ट फीचर्स का सही इस्तेमाल जानना भी बहुत जरूरी है. बारिश शुरू होते ही कार का एसी फ्रेश एयर मोड पर ऑन करें और रियर डिफॉगर का बटन दबाएं. इससे कार के अंदर और बाहर का तापमान बैलेंस हो जाता है और शीशों पर जमी धुंध कुछ ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो जाती है. यह छोटा सा तरीका ड्राइविंग को काफी सुरक्षित बना देता है.
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आपको यह भी बता दें कि, मानसून के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग केवल आपकी स्पीड पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपकी सही तैयारी पर भी टिकी होती है. गाड़ी में ये जरूरी सामान रखकर और कार की बेसिक जांच करके आप किसी भी अनचाही मुसीबत से आसानी से बच सकते हैं. अपनी कार में ये 5 चीजें आज ही शामिल करें ताकि बारिश के इस खूबसूरत मौसम में आपका हर सफर आरामदायक, सुरक्षित और खुशनुमा बना रहे.
आपको यह भी बता दें कि, मानसून के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग केवल आपकी स्पीड पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपकी सही तैयारी पर भी टिकी होती है. गाड़ी में ये जरूरी सामान रखकर और कार की बेसिक जांच करके आप किसी भी अनचाही मुसीबत से आसानी से बच सकते हैं. अपनी कार में ये 5 चीजें आज ही शामिल करें ताकि बारिश के इस खूबसूरत मौसम में आपका हर सफर आरामदायक, सुरक्षित और खुशनुमा बना रहे.
Published at : 12 Aug 2026 06:24 PM (IST)
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