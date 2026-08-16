Expressway पर गाड़ी खराब हो जाए तो कहां खड़ी करें? जानें नियम

Road Safety Tips: Expressway पर तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं, इसलिए यहां गाड़ी खराब होने की स्थिति सामान्य सड़क के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि वाहन को कहां खड़ा किया जाए और यात्रियों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए. National Highways Authority of India (NHAI) की सेवाओं के मुताबिक, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आपात स्थिति में सहायता के लिए 1033 हेल्पलाइन उपलब्ध है. ऐसे में आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं.

वाहन को सुरक्षित जगह पर ले जाएं

अगर चलते समय गाड़ी में खराबी आ जाए तो सबसे पहले घबराएं नहीं और वाहन को जितना संभव हो मुख्य लेन से हटाकर निर्धारित ऐमरजेंसी स्टोपिंग एरिया में ले जाने की कोशिश करें. अचानक गाड़ी को मुख्य लेन में रोकना पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है. इसलिए जहां तक संभव हो, वाहन को सड़क से पूरी तरह बाहर और सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना बेहतर है.

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हैजर्ड लाइट्स करें ऑन

वाहन खराब होने के बाद उसे मुख्य या किसी चलती लेन में खड़ा छोड़ना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. वहीं रात या कम दृश्यता की स्थिति में खतरा और बढ़ जाता है. ऐसे में यदि अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती तो हैजर्ड लाइट्स चालू करें और दूसरे वाहन चालकों को इसकी जानकारी दें.

वाहन में बैठे व्यक्ति क्या करें?

अगर वाहन सुरक्षित जगह पर रुक गया है, तो यात्रियों को ट्रैफिक की तरफ जाने से बचना चाहिए. सड़क पर खड़े होकर वाहन की मरम्मत करने या सामान निकालने की कोशिश करना भी खतरनाक होता है. यदि स्थिति असुरक्षित लग रही हो, तो यात्रियों को वाहन से दूर, ट्रैफिक से सुरक्षित दिशा में रहने की कोशिश करनी चाहिए.

1033 पर करें कॉल

National Highways Authority of India (NHAI) के राजमार्ग यात्रा प्लेटफॉर्म के अनुसार, 1033 हेल्पलाइन 24×7 उपलब्ध होती है. वाहन खराब होने या हाईवे पर किसी आपात स्थिति में इस नंबर पर सहायता मांगी जा सकती है. कॉल करते समय अपनी सटीक लोकेशन, एक्सप्रेसवे का नाम, यात्रा की दिशा और नजदीकी टोल प्लाजा/इंटरचेंज जैसी जानकारी दे कर जल्दी मदद मांग सकते हैं. वहीं यदि मोबाइल में लोकेशन शेयर करने की सुविधा उपलब्ध है तो उसे भी साझा करना बेहतर होता है.

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