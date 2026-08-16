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50 हजार डाउन पेमेंट पर Alto खरीदें तो कितनी EMI देनी होगी? जानें हिसाब
Alto K10 on EMI: अगर कोई ग्राहक करीब 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो लगभग 3.74 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. इसके बाद बैंक की ब्याज दर और लोन की अवधि के आधार पर हर महीने EMI तय होगी.
अगर आप कम बजट में एक छोटी और किफायती कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो Maruti Suzuki Alto K10 आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है. खास बात यह है कि अब कार में 6 एयरबैग दिए गए हैं, जबकि पहले इसमें फ्रंट में डुअल एयरबैग मिलते थे. ऐसे में कम कीमत वाली कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह अपडेट काफी जरूरी है.
Maruti Alto K10 की कीमत कितनी है?
- Maruti Alto K10 की एक्स-शोरूम कीमत 3.70 लाख रुपये से शुरू होती है. दिल्ली में कार की ऑन-रोड कीमत करीब 4.16 लाख रुपये के करीब है. इसकी ऑन-रोड कीमत में एक्स-शोरूम कीमत के अलावा RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज शामिल होते हैं, इसलिए यह रकम शहर और अन्य चार्ज के हिसाब से अलग हो सकती है.
- अगर कोई ग्राहक करीब 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करता है तो लगभग 3.74 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. इसके बाद बैंक की ब्याज दर और लोन की अवधि के आधार पर हर महीने EMI तय होगी.
- अगर 3.74 लाख रुपये का लोन 9.8 फीसदी ब्याज दर पर 4 साल के लिए लिया जाता है तो EMI करीब 9 हजार रुपये प्रति महीने बैठती है. इस हिसाब से 4 साल में बैंक को कुल करीब 4.53 लाख रुपये चुकाने होंगे. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि EMI बैंक की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, लोन शर्तों और डाउन पेमेंट के आधार पर बदल सकती है.
Maruti Alto K10 में मिलते हैं ये खास फीचर्स
- Alto K10 में सबसे बड़ा बदलाव सेफ्टी को लेकर किया गया है. कार में अब 6 एयरबैग दिए जाते हैं. इससे कार में बैठे लोगों को एक्सीडेंट की स्थिति में ज्यादा सेफ्टी देने का प्रयास किया गया है. हालांकि, एयरबैग के साथ सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है.
- इस अपडेट के साथ कार के मैकेनिकल सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. Alto K10 में 998cc K10C पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 5,500 rpm पर 49 kW की पावर और 3,500 rpm पर 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कार में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है.
- Alto K10 को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही नहीं, बल्कि CNG विकल्प के साथ भी उपलब्ध कराया जाता है. कार में 27 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. ऐसे ग्राहकों के लिए CNG वेरिएंट उपयोगी हो सकता है जो रोजाना ज्यादा दूरी तय करते हैं और फ्यूल खर्च को कम रखना चाहते हैं.
- Alto K10 का कॉम्पैक्ट आकार इसे खासतौर पर शहरों में इस्तेमाल के लिए सुविधाजनक बनाता है. छोटी कार होने के चलते ट्रैफिक में इसे चलाना और संकरी जगहों पर पार्क करना आसान रहता है. वहीं, कम शुरुआती कीमत और छोटे इंजन के कारण यह उन खरीदारों को आकर्षित करती है जो पहली कार खरीदने के लिए बजट-फ्रेंडली ऑप्शन तलाश रहे हैं. Alto K10 को कॉम्पैक्ट सिटी कार के तौर पर पेश किया जाता है.
खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट सुनने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन कार खरीदते समय सिर्फ डाउन पेमेंट और EMI देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. गाड़ी की कुल ऑन-रोड कीमत, लोन की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस और कुल पेमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए. अलग-अलग बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ब्याज दरों की तुलना करने के बाद ही लोन लेना बेहतर रहेगा.
- Maruti Alto K10 का 6 एयरबैग वाला अपडेट और कम डाउन पेमेंट वाला फाइनेंस उदाहरण इसे बजट कार खरीदने वालों के लिए दिलचस्प बनाता है. ऐसे में 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट के बाद करीब 9 हजार रुपये की EMI लोगों के लिए किफायती ऑप्शन हो सकती है. हालांकि, वास्तविक कीमत और EMI ग्राहक के शहर, चुने गए वेरिएंट, ब्याज दर और लोन की शर्तों के हिसाब से अलग हो सकती है.
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