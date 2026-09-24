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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोएक चार्ज में इतना लंबा सफर, इन EVs की रेंज कर देगी हैरान

एक चार्ज में इतना लंबा सफर, इन EVs की रेंज कर देगी हैरान

लगभग 500 किमी का सफर अब एक सिंगल चार्ज में मुमकिन है. जानिए BYD Seal, किआ EV6, हुंडई Ioniq 5 और महिंद्रा XEV 9e जैसी लंबी रेंज वाली EVs के फीचर्स.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 24 Sep 2026 06:23 PM (IST)
लगभग 500 किमी का सफर अब एक सिंगल चार्ज में मुमकिन है. जानिए BYD Seal, किआ EV6, हुंडई Ioniq 5 और महिंद्रा XEV 9e जैसी लंबी रेंज वाली EVs के फीचर्स.

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों से इतनी लंबी दूरी तय करना एक बड़ा सिरदर्द माना जाता था. लोगों को लगता था कि रास्ते में चार्जिंग स्टेशन ढूंढते-ढूंढते ही पसीने छूट जाएंगे. लेकिन अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है. बाजार में ऐसी शानदार इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी हैं जो सिंगल चार्ज में दिल्ली से लखनऊ की दूरी बिना रुके आसानी से तय कर सकती हैं.

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बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियो की रेंज को लेकर लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा. लेकिन अब आधुनिक बैटरी टेक्नोलॉजी और एयरोडायनामिक डिजाइन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. अब प्रीमियम और बजट सेगमेंट दोनों में ही दमदार रेंज वाली गाड़ियां मौजूद हैं. ये कारें एक बार फुल चार्ज होने पर 500 से 650 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर लेती हैं.
बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियो की रेंज को लेकर लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा. लेकिन अब आधुनिक बैटरी टेक्नोलॉजी और एयरोडायनामिक डिजाइन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. अब प्रीमियम और बजट सेगमेंट दोनों में ही दमदार रेंज वाली गाड़ियां मौजूद हैं. ये कारें एक बार फुल चार्ज होने पर 500 से 650 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर लेती हैं.
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जबकि लंबी दूरी के सफर के लिए BYD सील एक बेहद लोकप्रिय और पावरफुल सेडान बनकर उभरी है. इस गाड़ी में कंपनी ने 82.56 kWh का बड़ा और सुरक्षित ब्लेड बैटरी पैक दिया है. यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 650 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है. इसका सीधा मतलब यह है कि आप दिल्ली से लखनऊ का सफर बिना किसी चार्जिंग स्टॉप के एक ही चार्ज में पूरा कर सकते हैं.
जबकि लंबी दूरी के सफर के लिए BYD सील एक बेहद लोकप्रिय और पावरफुल सेडान बनकर उभरी है. इस गाड़ी में कंपनी ने 82.56 kWh का बड़ा और सुरक्षित ब्लेड बैटरी पैक दिया है. यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 650 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती है. इसका सीधा मतलब यह है कि आप दिल्ली से लखनऊ का सफर बिना किसी चार्जिंग स्टॉप के एक ही चार्ज में पूरा कर सकते हैं.
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वहीं, किआ की EV6 भी लॉन्ग ड्राइव के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है. इस लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर में 84 kWh क्षमता वाली पावरफुल बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह कार फुल चार्ज होने पर लगभग 663 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका स्पोर्टी लुक और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस हाईवे पर सफर का मजा दोगुना कर देता है.
वहीं, किआ की EV6 भी लॉन्ग ड्राइव के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो रही है. इस लग्जरी इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर में 84 kWh क्षमता वाली पावरफुल बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह कार फुल चार्ज होने पर लगभग 663 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका स्पोर्टी लुक और हाई-स्पीड परफॉर्मेंस हाईवे पर सफर का मजा दोगुना कर देता है.
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इसके अलावा हुंडई Ioniq 5 अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्पेसियस केबिन की वजह से भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जा रही है. इस गाड़ी में 72.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो एक बार चार्ज करने पर करीब 631 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है.
इसके अलावा हुंडई Ioniq 5 अपनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और स्पेसियस केबिन की वजह से भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पसंद की जा रही है. इस गाड़ी में 72.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो एक बार चार्ज करने पर करीब 631 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है.
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लेकिन अगर आप भारतीय ब्रांड और कूप-स्टाइल SUV के दीवाने हैं तो महिंद्रा XEV 9e आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. कंपनी ने इसमें 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है. जो सिंगल चार्ज पर करीब 656 किलोमीटर की एआरएआई-प्रमाणित रेंज ऑफर करता है. इसका प्रीमियम इंटीरियर और लेटेस्ट फीचर्स हाईवे ड्राइविंग के दौरान राइडर को बेहद आरामदायक और स्मूथ अहसास कराते हैं.
लेकिन अगर आप भारतीय ब्रांड और कूप-स्टाइल SUV के दीवाने हैं तो महिंद्रा XEV 9e आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. कंपनी ने इसमें 79 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया है. जो सिंगल चार्ज पर करीब 656 किलोमीटर की एआरएआई-प्रमाणित रेंज ऑफर करता है. इसका प्रीमियम इंटीरियर और लेटेस्ट फीचर्स हाईवे ड्राइविंग के दौरान राइडर को बेहद आरामदायक और स्मूथ अहसास कराते हैं.
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बता दें कि, टाटा मोटर्स की Harrier EV भी लंबे सफर के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई है. इसमें दिए गए बड़े बैटरी पैक और ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प की बदौलत यह सिंगल चार्ज में करीब 622 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार और कठिन रास्तों पर भी यह गाड़ी बेहतरीन ग्रिप और शानदार रेंज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करती है.
बता दें कि, टाटा मोटर्स की Harrier EV भी लंबे सफर के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आई है. इसमें दिए गए बड़े बैटरी पैक और ऑल-व्हील-ड्राइव विकल्प की बदौलत यह सिंगल चार्ज में करीब 622 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार और कठिन रास्तों पर भी यह गाड़ी बेहतरीन ग्रिप और शानदार रेंज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करती है.
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अब वह जमाना बीत चुका है जब इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ शहर के अंदर छोटी-मोटी खरीदारी के लिए ही मुफीद माना जाता था. आज की आधुनिक ईवी में फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरियां मिलती हैं. अगर आप सफर के बीच में 15 से 20 मिनट का चाय ब्रेक लेते हैं तो अल्ट्रा-फास्ट चार्जर की मदद से इनकी बैटरी 10 से 80 परसेंट तक दोबारा चार्ज भी हो जाती है.
अब वह जमाना बीत चुका है जब इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ शहर के अंदर छोटी-मोटी खरीदारी के लिए ही मुफीद माना जाता था. आज की आधुनिक ईवी में फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरियां मिलती हैं. अगर आप सफर के बीच में 15 से 20 मिनट का चाय ब्रेक लेते हैं तो अल्ट्रा-फास्ट चार्जर की मदद से इनकी बैटरी 10 से 80 परसेंट तक दोबारा चार्ज भी हो जाती है.
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कुल मिलाकर कहे तो दिल्ली से लखनऊ जाना अब किसी भी पेट्रोल या डीजल कार जितना ही आसान और बहुत किफायती हो गया है. BYD Seal, किआ EV6 और महिंद्रा XEV 9e जैसी कारें यह साबित करती हैं कि लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ईवी चुनना अब कोई जोखिम भरा सौदा नहीं है. अगर आप भी लंबी दूरी का सफर तय करते हैं तो ये गाड़ियां आपकी पहली पसंद बन सकती हैं.
कुल मिलाकर कहे तो दिल्ली से लखनऊ जाना अब किसी भी पेट्रोल या डीजल कार जितना ही आसान और बहुत किफायती हो गया है. BYD Seal, किआ EV6 और महिंद्रा XEV 9e जैसी कारें यह साबित करती हैं कि लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ईवी चुनना अब कोई जोखिम भरा सौदा नहीं है. अगर आप भी लंबी दूरी का सफर तय करते हैं तो ये गाड़ियां आपकी पहली पसंद बन सकती हैं.
Published at : 24 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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