एक चार्ज में इतना लंबा सफर, इन EVs की रेंज कर देगी हैरान

बता दें कि, इलेक्ट्रिक गाड़ियो की रेंज को लेकर लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा. लेकिन अब आधुनिक बैटरी टेक्नोलॉजी और एयरोडायनामिक डिजाइन ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. अब प्रीमियम और बजट सेगमेंट दोनों में ही दमदार रेंज वाली गाड़ियां मौजूद हैं. ये कारें एक बार फुल चार्ज होने पर 500 से 650 किलोमीटर तक का सफर आसानी से तय कर लेती हैं.