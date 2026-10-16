एक बटन दबाते ही बदल जाता है कांच! इन कारों में है Smart Glass तकनीक

Mercedes-Benz Vision V एक कॉन्सेप्ट लग्जरी वैन है, जिसमें स्मार्ट ग्लास तकनीक को बड़े स्तर पर दिखाया गया है. इस कॉन्सेप्ट में कंपनी ने SPD और PDLC तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल किया है. इनकी मदद से कांच की शेडिंग और प्राइवेसी को नियंत्रित करने की संभावनाएं दिखाई गई हैं. कंपनी के तकनीकी साझेदार के अनुसार, Vision V के लगभग 75 प्रतिशत ग्लास हिस्सों में यह ड्यूल स्मार्ट ग्लास तकनीक इस्तेमाल की गई थी. इसका उद्देश्य यात्रियों को ज्यादा निजी और आरामदायक अनुभव देना है. हालांकि, Vision V अभी कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसलिए इसके सभी फीचर्स को बिक्री के लिए उपलब्ध कारों में मिलने वाला फीचर नहीं समझना चाहिए. यह जरूर दिखाता है कि भविष्य में स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल सिर्फ रूफ तक सीमित न रहकर साइड विंडो और केबिन के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है.