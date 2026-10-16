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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोएक बटन दबाते ही बदल जाता है कांच! इन कारों में है Smart Glass तकनीक

एक बटन दबाते ही बदल जाता है कांच! इन कारों में है Smart Glass तकनीक

Volvo EX90 से Ferrari Purosangue तक, जानें उन कारों के बारे में जिनमें स्मार्ट ग्लास से कांच का टिंट बदला जा सकता है.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 16 Oct 2026 05:41 PM (IST)
Volvo EX90 से Ferrari Purosangue तक, जानें उन कारों के बारे में जिनमें स्मार्ट ग्लास से कांच का टिंट बदला जा सकता है.

कारों में स्मार्ट ग्लास तकनीक

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Volvo EX90 में इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरमिक रूफ दी गई है. इसकी मदद से ड्राइवर कांच को पारदर्शी या टिंटेड मोड में बदल सकता है. रूफ में मौजूद खास परत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसकी पारदर्शिता बदलने में मदद करती है. तेज धूप में टिंटेड मोड केबिन में आने वाली रोशनी और चमक को कम करने में मदद करता है, जबकि पारदर्शी मोड में बाहर का नजारा ज्यादा साफ दिखाई देता है. रूफ पर इंफ्रारेड सुरक्षा परत भी दी गई है, जो धूप से केबिन में आने वाली गर्मी को कम करने में मदद करती है. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिन्हें बड़ी ग्लास रूफ पसंद है, लेकिन तेज धूप में ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए. यह फीचर मॉडल और बाजार के हिसाब से उपलब्धता पर निर्भर करता है.
Volvo EX90 में इलेक्ट्रोक्रोमिक पैनोरमिक रूफ दी गई है. इसकी मदद से ड्राइवर कांच को पारदर्शी या टिंटेड मोड में बदल सकता है. रूफ में मौजूद खास परत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसकी पारदर्शिता बदलने में मदद करती है. तेज धूप में टिंटेड मोड केबिन में आने वाली रोशनी और चमक को कम करने में मदद करता है, जबकि पारदर्शी मोड में बाहर का नजारा ज्यादा साफ दिखाई देता है. रूफ पर इंफ्रारेड सुरक्षा परत भी दी गई है, जो धूप से केबिन में आने वाली गर्मी को कम करने में मदद करती है. यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जिन्हें बड़ी ग्लास रूफ पसंद है, लेकिन तेज धूप में ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए. यह फीचर मॉडल और बाजार के हिसाब से उपलब्धता पर निर्भर करता है.
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Mercedes-Benz ने अपनी कुछ लग्जरी कारों में Magic Sky Control जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया है. इस सिस्टम में पैनोरमिक रूफ के कांच का टिंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बदला जा सकता है. इससे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा रोशनी या ज्यादा शेडिंग चुन सकते हैं. इस तकनीक का उद्देश्य केबिन में आराम बढ़ाना, तेज रोशनी से होने वाली परेशानी कम करना और खुली रूफ जैसा अनुभव देना है, बिना कांच को खोले. Mercedes-Benz की कुछ पुरानी S-Class और Maybach वेरिएंट में यह सुविधा उपलब्ध रही है. हालांकि, हर नई S-Class या Maybach में यह फीचर मानक रूप से नहीं मिलता. इसकी उपलब्धता मॉडल वर्ष, बाजार और चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करती है.
Mercedes-Benz ने अपनी कुछ लग्जरी कारों में Magic Sky Control जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया है. इस सिस्टम में पैनोरमिक रूफ के कांच का टिंट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बदला जा सकता है. इससे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार ज्यादा रोशनी या ज्यादा शेडिंग चुन सकते हैं. इस तकनीक का उद्देश्य केबिन में आराम बढ़ाना, तेज रोशनी से होने वाली परेशानी कम करना और खुली रूफ जैसा अनुभव देना है, बिना कांच को खोले. Mercedes-Benz की कुछ पुरानी S-Class और Maybach वेरिएंट में यह सुविधा उपलब्ध रही है. हालांकि, हर नई S-Class या Maybach में यह फीचर मानक रूप से नहीं मिलता. इसकी उपलब्धता मॉडल वर्ष, बाजार और चुने गए वेरिएंट पर निर्भर करती है.
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Mercedes-Benz Vision V एक कॉन्सेप्ट लग्जरी वैन है, जिसमें स्मार्ट ग्लास तकनीक को बड़े स्तर पर दिखाया गया है. इस कॉन्सेप्ट में कंपनी ने SPD और PDLC तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल किया है. इनकी मदद से कांच की शेडिंग और प्राइवेसी को नियंत्रित करने की संभावनाएं दिखाई गई हैं. कंपनी के तकनीकी साझेदार के अनुसार, Vision V के लगभग 75 प्रतिशत ग्लास हिस्सों में यह ड्यूल स्मार्ट ग्लास तकनीक इस्तेमाल की गई थी. इसका उद्देश्य यात्रियों को ज्यादा निजी और आरामदायक अनुभव देना है. हालांकि, Vision V अभी कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसलिए इसके सभी फीचर्स को बिक्री के लिए उपलब्ध कारों में मिलने वाला फीचर नहीं समझना चाहिए. यह जरूर दिखाता है कि भविष्य में स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल सिर्फ रूफ तक सीमित न रहकर साइड विंडो और केबिन के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है.
Mercedes-Benz Vision V एक कॉन्सेप्ट लग्जरी वैन है, जिसमें स्मार्ट ग्लास तकनीक को बड़े स्तर पर दिखाया गया है. इस कॉन्सेप्ट में कंपनी ने SPD और PDLC तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल किया है. इनकी मदद से कांच की शेडिंग और प्राइवेसी को नियंत्रित करने की संभावनाएं दिखाई गई हैं. कंपनी के तकनीकी साझेदार के अनुसार, Vision V के लगभग 75 प्रतिशत ग्लास हिस्सों में यह ड्यूल स्मार्ट ग्लास तकनीक इस्तेमाल की गई थी. इसका उद्देश्य यात्रियों को ज्यादा निजी और आरामदायक अनुभव देना है. हालांकि, Vision V अभी कॉन्सेप्ट मॉडल है, इसलिए इसके सभी फीचर्स को बिक्री के लिए उपलब्ध कारों में मिलने वाला फीचर नहीं समझना चाहिए. यह जरूर दिखाता है कि भविष्य में स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल सिर्फ रूफ तक सीमित न रहकर साइड विंडो और केबिन के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है.
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Ferrari Purosangue में इलेक्ट्रॉनिक रूप से टिंट बदलने वाली ग्लास रूफ का विकल्प मिलता है. यह Ferrari की चार दरवाजों और चार सीटों वाली हाई-परफॉर्मेंस कार है. इसकी रूफ में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के जरिए कांच से गुजरने वाली रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है. इससे तेज धूप में केबिन के अंदर चमक कम करने और सफर को आरामदायक बनाने में मदद मिलती है. बड़ी ग्लास रूफ वाली कारों में ऐसी तकनीक खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे पारंपरिक सनशेड की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह सुविधा विकल्प के तौर पर और बाजार के अनुसार उपलब्ध हो सकती है. ध्यान रहे कि Purosangue की Smart Glass रूफ कार की पूरी बॉडी का रंग नहीं बदलती, बल्कि रूफ से आने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है.
Ferrari Purosangue में इलेक्ट्रॉनिक रूप से टिंट बदलने वाली ग्लास रूफ का विकल्प मिलता है. यह Ferrari की चार दरवाजों और चार सीटों वाली हाई-परफॉर्मेंस कार है. इसकी रूफ में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के जरिए कांच से गुजरने वाली रोशनी को नियंत्रित किया जा सकता है. इससे तेज धूप में केबिन के अंदर चमक कम करने और सफर को आरामदायक बनाने में मदद मिलती है. बड़ी ग्लास रूफ वाली कारों में ऐसी तकनीक खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे पारंपरिक सनशेड की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, यह सुविधा विकल्प के तौर पर और बाजार के अनुसार उपलब्ध हो सकती है. ध्यान रहे कि Purosangue की Smart Glass रूफ कार की पूरी बॉडी का रंग नहीं बदलती, बल्कि रूफ से आने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है.
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Cadillac CELESTIQ एक अल्ट्रा-लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसमें चार हिस्सों वाली Smart Glass रूफ मिलती है. इसकी खासियत यह है कि रूफ के अलग-अलग हिस्सों की पारदर्शिता को स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है. यानी आगे और पीछे बैठे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार रोशनी कम या ज्यादा कर सकते हैं. इसमें Suspended Particle Device यानी SPD तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कांच से गुजरने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है. इससे केबिन में चमक कम करने और यात्रियों के आराम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इस कार में Smart Glass सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आराम और निजी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है. हालांकि, CELESTIQ बेहद महंगी और सीमित संख्या में बनाई जाने वाली कार है.
Cadillac CELESTIQ एक अल्ट्रा-लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसमें चार हिस्सों वाली Smart Glass रूफ मिलती है. इसकी खासियत यह है कि रूफ के अलग-अलग हिस्सों की पारदर्शिता को स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है. यानी आगे और पीछे बैठे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार रोशनी कम या ज्यादा कर सकते हैं. इसमें Suspended Particle Device यानी SPD तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कांच से गुजरने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है. इससे केबिन में चमक कम करने और यात्रियों के आराम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इस कार में Smart Glass सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आराम और निजी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है. हालांकि, CELESTIQ बेहद महंगी और सीमित संख्या में बनाई जाने वाली कार है.
Published at : 16 Oct 2026 05:41 PM (IST)
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