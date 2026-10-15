पानी और जमीन दोनों पर चल सकती हैं ये 5 खास गाड़ियां

Gibbs Quadski को ATV और जेट स्की का अनोखा मिश्रण कहा जा सकता है. यह चार पहियों वाला वाहन है, जो पानी में पहुंचने पर अपने पहियों को ऊपर खींच सकता है और वॉटर-जेट सिस्टम की मदद से आगे बढ़ता है. कंपनी के तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक, इसमें 140hp का इंजन मिलता है और इसकी रफ्तार जमीन तथा पानी दोनों पर करीब 45 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसका सबसे खास हिस्सा जमीन से पानी और फिर पानी से जमीन पर आने का मैकेनिज्म है, जिसे कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है. हालांकि, Quadski का प्रोडक्शन 2013 से 2016 के बीच हुआ था और अब यह नया वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है.