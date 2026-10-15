पानी और जमीन दोनों पर चल सकती हैं ये 5 खास गाड़ियां
जमीन और पानी दोनों पर चलने वाले पांच अनोखे वाहनों के बारे में जानें. WaterCar EV से लेकर Amphicar 770 तक, इनकी तकनीक और खासियतें हैं बेहद दिलचस्प
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Oct 2026 10:13 AM (IST)
आमतौर पर कारें सड़क पर और नावें पानी में चलती हैं, लेकिन कुछ खास वाहन ऐसे भी हैं, जिन्हें जमीन और पानी दोनों पर चलने के लिए तैयार किया गया है. इन्हें Amphibious Vehicles यानी उभयचर वाहन कहा जाता है. इनकी खासियत यह है कि इनमें पहियों के साथ पानी में आगे बढ़ने के लिए अलग प्रोपल्शन सिस्टम या विशेष डिजाइन दिया जाता है. कुछ मॉडल कार और SUV जैसे दिखते हैं, जबकि कुछ ATV और लग्जरी बोट का मिश्रण हैं. दुनिया में WaterCar, Gibbs Amphibians और Iguana Yachts जैसी कंपनियां इस तरह के वाहनों की तकनीक पर काम कर चुकी हैं और कर रही हैं. आइए, ऐसी पांच खास मशीनों पर नजर डालते हैं
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Amphicar 770 एक क्लासिक कार है, जिसे 1960 के दशक में जमीन और पानी दोनों पर चलाने के लिए बनाया गया था. इसका प्रोडक्शन जर्मनी में 1961 से 1968 के बीच हुआ था. इसमें 1,147cc का चार-सिलेंडर इंजन मिलता था, जो जमीन पर पिछले पहियों को चलाता था. पानी में आगे बढ़ने के लिए इसमें पीछे की तरफ दो प्रोपेलर दिए गए थे. इसके नाम 770 का संबंध इसकी बताई गई रफ्तार से है. पानी में करीब 7 मील प्रति घंटे और जमीन पर लगभग 70 मील प्रति घंटे. आज यह आम इस्तेमाल की नई कार नहीं, बल्कि क्लासिक कार कलेक्टर्स के बीच एक खास मॉडल है.
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Gibbs Quadski को ATV और जेट स्की का अनोखा मिश्रण कहा जा सकता है. यह चार पहियों वाला वाहन है, जो पानी में पहुंचने पर अपने पहियों को ऊपर खींच सकता है और वॉटर-जेट सिस्टम की मदद से आगे बढ़ता है. कंपनी के तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक, इसमें 140hp का इंजन मिलता है और इसकी रफ्तार जमीन तथा पानी दोनों पर करीब 45 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इसका सबसे खास हिस्सा जमीन से पानी और फिर पानी से जमीन पर आने का मैकेनिज्म है, जिसे कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है. हालांकि, Quadski का प्रोडक्शन 2013 से 2016 के बीच हुआ था और अब यह नया वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है.
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Iguana Sport पारंपरिक कार की बजाय एक खास तरह की एम्फीबियस बोट है, जिसे जमीन पर भी चलाया जा सकता है. फ्रांस की Iguana Yachts कंपनी ने इसे ऐसे डिजाइन के साथ तैयार किया है, जिससे यह पानी से बाहर निकलकर किनारे पर पहुंच सकती है. इसकी खासियत कंपनी का ट्रैक-बेस्ड मोबिलिटी सिस्टम है, जो इसे जमीन पर आगे बढ़ने में मदद करता है. इस तरह के वाहन समुद्र किनारे मौजूद प्रॉपर्टी, लग्जरी रिसॉर्ट और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जहां सामान्य बोट को पानी में उतारने के लिए रैंप उपलब्ध न हो. कंपनी की मौजूदा रेंज में Iguana Sport के साथ दूसरे एम्फीबियस बोट मॉडल भी शामिल हैं.
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Gibbs Aquada उन चर्चित उभयचर वाहनों में से एक है, जिसे सड़क और पानी दोनों पर तेज रफ्तार के लिए विकसित किया गया था. कंपनी के मुताबिक, इसमें 175hp का पेट्रोल इंजन मिलता है और यह जमीन पर 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार हासिल कर सकता है. पानी में इसकी रफ्तार 30 मील प्रति घंटे से अधिक बताई गई है. इसमें विशेष वॉटर-जेट सिस्टम और ऐसा मैकेनिज्म दिया गया है, जो पानी में उतरने के लिए वाहन को तैयार करता है. हालांकि, Aquada अब प्रोडक्शन में नहीं है और इसे मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जाता है.
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WaterCar EV एक ऐसा वाहन है, जो इलेक्ट्रिक कार और बोट की खूबियों को एक साथ जोड़ता है. अमेरिकी कंपनी WaterCar के मुताबिक, इसका डिजाइन करीब 19.5 फीट लंबा है और इसमें चार लोगों के बैठने की जगह है. पानी में यह 35 मील प्रति घंटे यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकता है. जमीन पर इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम और पानी में चलने के लिए आउटबोर्ड मोटर दी गई है. कंपनी इसे सीमित संख्या में ऑर्डर के आधार पर तैयार करती है.