लुक और स्टाइल में नंबर-1, लड़कियों की पसंद हैं ये बाइक्स

जबकि इसके अलावा मस्कुलर और अग्रेसिव लुक्स पसंद करने वाली राइडर्स के लिए हीरो की एक्सट्रीम 125आर एक बहुत ही धांसू बाइक है. इसका शार्प बॉडी वर्क, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और स्पोर्टी स्प्लिट सीट्स पहली ही नजर में दिल जीत लेती हैं. जबकि इसमें सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सिंगल-चैनल एबीएस भी दिया गया है. जिससे गीली या फिसलन भरी सड़कों पर राइडिंग काफी सेफ हो जाती है.