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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोलुक और स्टाइल में नंबर-1, लड़कियों की पसंद हैं ये बाइक्स

लुक और स्टाइल में नंबर-1, लड़कियों की पसंद हैं ये बाइक्स

शानदार लुक और आसान हैंडलिंग वाली ये बाइक्स लड़कियों की हैं पहली पसंद. जानिए भारत में कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग विमेन के लिए सबसे बेस्ट बाइक्स.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 16 Oct 2026 06:06 PM (IST)
शानदार लुक और आसान हैंडलिंग वाली ये बाइक्स लड़कियों की हैं पहली पसंद. जानिए भारत में कॉलेज गर्ल्स और वर्किंग विमेन के लिए सबसे बेस्ट बाइक्स.

अब हमारे देश में लड़कियां केवल स्कूटी तक ही सीमित नहीं रह गई हैं. क्योंकि कॉलेज जाना हो या फिर दोस्तों के साथ वीकेंड पर स्टाइलिश बाइक्स उनका नया स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी हैं. बाजार में ऐसी कई बाइक्स मौजूद हैं जो न केवल दिखने में बेहद शानदार हैं. बल्कि उनका वजन भी हल्का है और उन्हें ट्रैफिक में संभालना बेहद आसान होता है.

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अगर आप अपने लिए एक स्पोर्टी और ट्रेंडी लुक वाली बाइक की तलाश में हैं. तो टीवीएस राइडर 125 एक बेहतरीन विकल्प है. इसका रोबोटिक हेडलाइट डिज़ाइन और वाइब्रेंट कलर्स हर किसी को काफी पसंद करते हैं. इसमें मिलने वाला डिजिटल मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर आजकल की यूथ जनरेशन को काफी पसंद आता है. यह राइडिंग में बेहद हल्की और कंफर्टेबल है.
अगर आप अपने लिए एक स्पोर्टी और ट्रेंडी लुक वाली बाइक की तलाश में हैं. तो टीवीएस राइडर 125 एक बेहतरीन विकल्प है. इसका रोबोटिक हेडलाइट डिज़ाइन और वाइब्रेंट कलर्स हर किसी को काफी पसंद करते हैं. इसमें मिलने वाला डिजिटल मीटर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर आजकल की यूथ जनरेशन को काफी पसंद आता है. यह राइडिंग में बेहद हल्की और कंफर्टेबल है.
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जबकि इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की बात करें तो हंटर 350 लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है. पुरानी भारी-भरकम बुलेट के मुकाबले यह काफी हल्की है और इसकी सीट हाइट भी काफी कम रखी गई है. इससे कम हाइट वाली लड़कियां भी इसे आसानी से संभाल सकती हैं. इसका मॉडर्न रेट्रो लुक और दमदार एग्जॉस्ट साउंड इसे सड़कों पर बिल्कुल अलग पहचान दिलाता है.
जबकि इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की बात करें तो हंटर 350 लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है. पुरानी भारी-भरकम बुलेट के मुकाबले यह काफी हल्की है और इसकी सीट हाइट भी काफी कम रखी गई है. इससे कम हाइट वाली लड़कियां भी इसे आसानी से संभाल सकती हैं. इसका मॉडर्न रेट्रो लुक और दमदार एग्जॉस्ट साउंड इसे सड़कों पर बिल्कुल अलग पहचान दिलाता है.
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अगर आप डेली कम्यूट के लिए ऐसी बाइक चाहती हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ शानदार माइलेज भी दे तो होंडा एसपी 125 आपकी पहली पसंद बन सकती है. इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और प्रीमियम ग्राफिक्स इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अलावा इसका साइलेंट स्टार्ट फीचर और बेहद हल्का वजन इसे सिटी राइड्स के लिए परफेक्ट और आसान बनाता है.
अगर आप डेली कम्यूट के लिए ऐसी बाइक चाहती हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ शानदार माइलेज भी दे तो होंडा एसपी 125 आपकी पहली पसंद बन सकती है. इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और प्रीमियम ग्राफिक्स इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अलावा इसका साइलेंट स्टार्ट फीचर और बेहद हल्का वजन इसे सिटी राइड्स के लिए परफेक्ट और आसान बनाता है.
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जबकि इसके अलावा मस्कुलर और अग्रेसिव लुक्स पसंद करने वाली राइडर्स के लिए हीरो की एक्सट्रीम 125आर एक बहुत ही धांसू बाइक है. इसका शार्प बॉडी वर्क, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और स्पोर्टी स्प्लिट सीट्स पहली ही नजर में दिल जीत लेती हैं. जबकि इसमें सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सिंगल-चैनल एबीएस भी दिया गया है. जिससे गीली या फिसलन भरी सड़कों पर राइडिंग काफी सेफ हो जाती है.
जबकि इसके अलावा मस्कुलर और अग्रेसिव लुक्स पसंद करने वाली राइडर्स के लिए हीरो की एक्सट्रीम 125आर एक बहुत ही धांसू बाइक है. इसका शार्प बॉडी वर्क, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और स्पोर्टी स्प्लिट सीट्स पहली ही नजर में दिल जीत लेती हैं. जबकि इसमें सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सिंगल-चैनल एबीएस भी दिया गया है. जिससे गीली या फिसलन भरी सड़कों पर राइडिंग काफी सेफ हो जाती है.
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वहीं यामाहा की FZ-S सीरीज लंबे समय से अपनी मस्कुलर बॉडी और मखमली राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. इसका राइडिंग पोस्चर इतना आरामदायक है कि लंबी दूरी का सफर तय करने पर भी पीठ में दर्द महसूस नहीं होता. इसका चौड़ा पिछला टायर मोड़ पर भी बहुत जबरदस्त ग्रिप और बैलेंस प्रदान करता है. जिससे नई राइडर्स को पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है.
वहीं यामाहा की FZ-S सीरीज लंबे समय से अपनी मस्कुलर बॉडी और मखमली राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है. इसका राइडिंग पोस्चर इतना आरामदायक है कि लंबी दूरी का सफर तय करने पर भी पीठ में दर्द महसूस नहीं होता. इसका चौड़ा पिछला टायर मोड़ पर भी बहुत जबरदस्त ग्रिप और बैलेंस प्रदान करता है. जिससे नई राइडर्स को पूरा कॉन्फिडेंस मिलता है.
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इसके अलावा KTM 125 ड्यूक उन लड़कियों के लिए बनी है जो लुक्स और परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहतीं. इसका अग्रेसिव नेकेड स्टाइल और ब्राइट ऑरेंज कलर रोड पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. इसमें मिलने वाला पावरफुल इंजन और बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम राइडिंग के शौकीनों को एक अलग ही लेवल का एड्रेनालाईन रश देता है.
इसके अलावा KTM 125 ड्यूक उन लड़कियों के लिए बनी है जो लुक्स और परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहतीं. इसका अग्रेसिव नेकेड स्टाइल और ब्राइट ऑरेंज कलर रोड पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. इसमें मिलने वाला पावरफुल इंजन और बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम राइडिंग के शौकीनों को एक अलग ही लेवल का एड्रेनालाईन रश देता है.
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इसके अलावा जवा रोडीज और बॉबर स्टाइल बाइक्स का क्रेज भी आजकल की यंग जनरेशन में काफी तेजी से देखने को मिल रहा है. जावा 42 का सिंपल लेकिन क्लासिक क्रूजर लुक उन लड़कियों को बहुत भाता है जो भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं. इसकी कम सीट हाइट, पावरफुल रिस्पॉन्स और थंपिंग साउंड राइडर के पर्सनालिटी में एक अलग ही स्वैग जोड़ देता है.
इसके अलावा जवा रोडीज और बॉबर स्टाइल बाइक्स का क्रेज भी आजकल की यंग जनरेशन में काफी तेजी से देखने को मिल रहा है. जावा 42 का सिंपल लेकिन क्लासिक क्रूजर लुक उन लड़कियों को बहुत भाता है जो भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं. इसकी कम सीट हाइट, पावरफुल रिस्पॉन्स और थंपिंग साउंड राइडर के पर्सनालिटी में एक अलग ही स्वैग जोड़ देता है.
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कुल मिलाकर देखा जाए तो आज मार्केट में लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली बाइक्स मौजूद हैं. अब आपको सिर्फ अपने बजट, राइडिंग स्टाइल और पर्सनल पसंद के हिसाब से बेस्ट मॉडल चुनना है. अपने पसंदीदा शोरूम पर जाकर एक बार टेस्ट राइड जरूर लें और इस फेस्टिव सीजन अपने लिए एक नई राइड घर लेकर आएं.
कुल मिलाकर देखा जाए तो आज मार्केट में लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और बजट-फ्रेंडली बाइक्स मौजूद हैं. अब आपको सिर्फ अपने बजट, राइडिंग स्टाइल और पर्सनल पसंद के हिसाब से बेस्ट मॉडल चुनना है. अपने पसंदीदा शोरूम पर जाकर एक बार टेस्ट राइड जरूर लें और इस फेस्टिव सीजन अपने लिए एक नई राइड घर लेकर आएं.
Published at : 16 Oct 2026 06:06 PM (IST)
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