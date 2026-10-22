SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक इंडिया गठबंधन की जल्द ही बैठक होगी. इस दौरान नई रणनीति पर चर्चा होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज ऑनलाइन बैठक बुलाई थी, हालांकि ये टल गई. इस बीच उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र में 13,150 मतदाताओं के निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर और क्रम संख्या समान रखते हुए उनके नाम बदल दिए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके अलावा 884 ऐसे मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जिनके वहां रहने का दावा है जबकि 2,600 ऐसे मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जो कथित तौर पर संबंधित क्षेत्र में रहते ही नहीं हैं.

चुनाव आयोग का एक्शन

इसके बाद चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई. आयोग ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ऑपरेटर को मतदाता सूची के काम से हटा दिया है. जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी रणदीप रिणवा न ने दो दिन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से पूरे जिले में मतदाता सूची की जांच कर रिपोर्ट मांगी है.

इंडिया गठबंधन की बैठक क्यों महत्वपूर्ण?

बैठक में 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी. इंडिया गठबंधन की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 'महिला आरक्षण अधिनियम' को जल्द लागू करने के लिए संसद का सत्र बुला सकती है. इसमें परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है.

12 अक्टूबर को विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली में 'लोकतंत्र के लिए मार्च' (मार्च फॉर डेमोक्रेसी) निकाला. इस दौरान उन्होंने भारी बैरिकेडिंग वाले रास्ते से मार्च किया और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इससे पहले भी चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मार्च की कोशिश की.

13 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने घर पर 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं को चाय पर आमंत्रित किया. बैठक के बाद, विपक्षी गठबंधन ने विरोध जारी रखने और 'वोट चोरी' के खिलाफ इस लड़ाई को उसके तार्किक अंजाम तक ले जाने का संकल्प लिया.

सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने बुलाया

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने भी आक्रामक रुख अपनाया है. सौरव दास और आशुतोष रांका ने 21 अक्टूबर को रिहाई के बाद कहा कि ज्ञानेश कुमार को जाना होगा. सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सौरव दास और आशुतोष रांका का वीडियो शेयर किया है. जल्द ही सीजेपी अगला प्लान बता सकती है. मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में सीजेपी प्रोटेस्ट कर चुकी है.

Boys have a message Gyanu must go! https://t.co/53Od3dJZ8W — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026

बीजेपी का प्लान

SIR पर विपक्ष के आरोपों का बीजेपी जवाब देगी, बीजेपी आज से 5 नवंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी ‘लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ’ अभियान चलाएगी. इस अभियान का उद्देश्य चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को लेकर जागरूकता फैलाना है.