Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोपेट्रोल नहीं, बैटरी चार्ज भी नहीं, Hydrogen से चलती हैं ये गाड़ियां

पेट्रोल नहीं, बैटरी चार्ज भी नहीं, Hydrogen से चलती हैं ये गाड़ियां

Toyota Mirai से Hyundai Nexo तक, जानें उन 5 गाड़ियों के बारे में जो हाइड्रोजन से बिजली बनाकर चलती हैं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 16 Oct 2026 05:03 PM (IST)
Toyota Mirai से Hyundai Nexo तक, जानें उन 5 गाड़ियों के बारे में जो हाइड्रोजन से बिजली बनाकर चलती हैं.

हाइड्रोजन से चलती कारें

1/5
BMW iX5 Hydrogen एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए कंपनी इस तकनीक की संभावनाओं का परीक्षण कर रही है. इसमें फ्यूल सेल से बिजली बनती है और इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को चलाती है. BMW ने इसे अपनी हाइड्रोजन तकनीक के विकास और परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि iX5 Hydrogen को सामान्य ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध प्रोडक्शन मॉडल नहीं समझना चाहिए. कंपनी का उद्देश्य यह जानना है कि हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक ड्राइव अलग-अलग परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन कर सकता है. इस तरह की तकनीक भविष्य में उन बाजारों के लिए उपयोगी हो सकती है जहां हाइड्रोजन का उत्पादन और वितरण बेहतर तरीके से विकसित हो सके. फिलहाल यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
BMW iX5 Hydrogen एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए कंपनी इस तकनीक की संभावनाओं का परीक्षण कर रही है. इसमें फ्यूल सेल से बिजली बनती है और इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को चलाती है. BMW ने इसे अपनी हाइड्रोजन तकनीक के विकास और परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि iX5 Hydrogen को सामान्य ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध प्रोडक्शन मॉडल नहीं समझना चाहिए. कंपनी का उद्देश्य यह जानना है कि हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक ड्राइव अलग-अलग परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन कर सकता है. इस तरह की तकनीक भविष्य में उन बाजारों के लिए उपयोगी हो सकती है जहां हाइड्रोजन का उत्पादन और वितरण बेहतर तरीके से विकसित हो सके. फिलहाल यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
2/5
Hyundai Nexo एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV है, जिसे खास तौर पर इस तकनीक के लिए विकसित किया गया है. इसमें फ्यूल सेल सिस्टम बिजली बनाता है और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है. यह पारंपरिक पेट्रोल SUV की तरह इंजन से चलने के बजाय इलेक्ट्रिक ड्राइव का अनुभव देती है. Nexo का नया मॉडल भी कंपनी की हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना का हिस्सा है. इसके डिजाइन में SUV जैसी ऊंची बॉडी और परिवार के इस्तेमाल के लिए केबिन स्पेस पर ध्यान दिया गया है. इसकी वास्तविक रेंज बाजार, मॉडल और आधिकारिक टेस्टिंग प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है. हालांकि, इसे चलाने के लिए हाइड्रोजन भरने की सुविधा जरूरी है, जो कई देशों में अभी सीमित है. भारत में यह आम बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
Hyundai Nexo एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV है, जिसे खास तौर पर इस तकनीक के लिए विकसित किया गया है. इसमें फ्यूल सेल सिस्टम बिजली बनाता है और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है. यह पारंपरिक पेट्रोल SUV की तरह इंजन से चलने के बजाय इलेक्ट्रिक ड्राइव का अनुभव देती है. Nexo का नया मॉडल भी कंपनी की हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना का हिस्सा है. इसके डिजाइन में SUV जैसी ऊंची बॉडी और परिवार के इस्तेमाल के लिए केबिन स्पेस पर ध्यान दिया गया है. इसकी वास्तविक रेंज बाजार, मॉडल और आधिकारिक टेस्टिंग प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है. हालांकि, इसे चलाने के लिए हाइड्रोजन भरने की सुविधा जरूरी है, जो कई देशों में अभी सीमित है. भारत में यह आम बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
3/5
Hyundai Initium एक कॉन्सेप्ट SUV है, जिसे कंपनी ने अपनी भविष्य की हाइड्रोजन तकनीक और डिजाइन दिशा दिखाने के लिए पेश किया था. यह कोई सामान्य बिक्री वाला मॉडल नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाली फ्यूल सेल SUV के लिए संकेत देती है. कंपनी ने इसके जरिए हाइड्रोजन मोबिलिटी को आगे बढ़ाने की अपनी योजना दिखाई. कॉन्सेप्ट में SUV जैसी मजबूत बॉडी, परिवार के इस्तेमाल के अनुकूल डिजाइन और फ्यूल सेल तकनीक पर जोर दिया गया है. हालांकि, कॉन्सेप्ट के सभी फीचर्स और रेंज को सीधे किसी प्रोडक्शन मॉडल पर लागू नहीं माना जा सकता. इसकी उत्पादन तारीख, बाजार और अंतिम तकनीकी आंकड़े मॉडल के आधिकारिक लॉन्च पर निर्भर करेंगे. भारत में इसकी बिक्री की घोषणा नहीं हुई है.
Hyundai Initium एक कॉन्सेप्ट SUV है, जिसे कंपनी ने अपनी भविष्य की हाइड्रोजन तकनीक और डिजाइन दिशा दिखाने के लिए पेश किया था. यह कोई सामान्य बिक्री वाला मॉडल नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाली फ्यूल सेल SUV के लिए संकेत देती है. कंपनी ने इसके जरिए हाइड्रोजन मोबिलिटी को आगे बढ़ाने की अपनी योजना दिखाई. कॉन्सेप्ट में SUV जैसी मजबूत बॉडी, परिवार के इस्तेमाल के अनुकूल डिजाइन और फ्यूल सेल तकनीक पर जोर दिया गया है. हालांकि, कॉन्सेप्ट के सभी फीचर्स और रेंज को सीधे किसी प्रोडक्शन मॉडल पर लागू नहीं माना जा सकता. इसकी उत्पादन तारीख, बाजार और अंतिम तकनीकी आंकड़े मॉडल के आधिकारिक लॉन्च पर निर्भर करेंगे. भारत में इसकी बिक्री की घोषणा नहीं हुई है.
4/5
Honda CR-V e इस सूची की खास गाड़ियों में से एक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ प्लग-इन चार्जिंग की सुविधा भी देती है. इसका मतलब है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसकी बैटरी को बाहरी बिजली स्रोत से भी चार्ज किया जा सकता है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से पहियों को चलाया जाता है और फ्यूल सेल हाइड्रोजन से बिजली बनाने में मदद करता है. Honda ने इसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया है, जहां हाइड्रोजन भरने की सुविधा उपलब्ध है. इसकी खासियत उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए, लेकिन चार्जिंग और हाइड्रोजन दोनों विकल्पों की सुविधा भी पसंद है. हालांकि, इसकी उपलब्धता सीमित है और इसे भारत में आम तौर पर नहीं खरीदा जा सकता.
Honda CR-V e इस सूची की खास गाड़ियों में से एक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ प्लग-इन चार्जिंग की सुविधा भी देती है. इसका मतलब है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसकी बैटरी को बाहरी बिजली स्रोत से भी चार्ज किया जा सकता है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से पहियों को चलाया जाता है और फ्यूल सेल हाइड्रोजन से बिजली बनाने में मदद करता है. Honda ने इसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया है, जहां हाइड्रोजन भरने की सुविधा उपलब्ध है. इसकी खासियत उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए, लेकिन चार्जिंग और हाइड्रोजन दोनों विकल्पों की सुविधा भी पसंद है. हालांकि, इसकी उपलब्धता सीमित है और इसे भारत में आम तौर पर नहीं खरीदा जा सकता.
5/5
Toyota Mirai दुनिया की सबसे चर्चित हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों में से एक है. इसमें हाइड्रोजन टैंक, फ्यूल सेल स्टैक और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है. फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाता है, जिससे कार चलती है. इसके इस्तेमाल के दौरान टेलपाइप से मुख्य रूप से पानी निकलता है. कंपनी के अनुसार, कुछ बाजारों में Mirai की अनुमानित ड्राइविंग रेंज करीब 650 किलोमीटर तक हो सकती है, हालांकि यह वेरिएंट और टेस्टिंग मानकों पर निर्भर करती है. हाइड्रोजन भरने में आम तौर पर कुछ मिनट लगते हैं. इसकी सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन स्टेशन की सीमित उपलब्धता और ईंधन की लागत है. यह कार भारत में आम ग्राहकों के लिए बिक्री पर उपलब्ध नहीं है.
Toyota Mirai दुनिया की सबसे चर्चित हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों में से एक है. इसमें हाइड्रोजन टैंक, फ्यूल सेल स्टैक और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है. फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाता है, जिससे कार चलती है. इसके इस्तेमाल के दौरान टेलपाइप से मुख्य रूप से पानी निकलता है. कंपनी के अनुसार, कुछ बाजारों में Mirai की अनुमानित ड्राइविंग रेंज करीब 650 किलोमीटर तक हो सकती है, हालांकि यह वेरिएंट और टेस्टिंग मानकों पर निर्भर करती है. हाइड्रोजन भरने में आम तौर पर कुछ मिनट लगते हैं. इसकी सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन स्टेशन की सीमित उपलब्धता और ईंधन की लागत है. यह कार भारत में आम ग्राहकों के लिए बिक्री पर उपलब्ध नहीं है.
Published at : 16 Oct 2026 05:03 PM (IST)
Tags :
Auto News

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
TVS बनी EV मार्केट की नंबर-1 कंपनी, Ola को पछाड़कर मारी बाजी
TVS बनी EV मार्केट की नंबर-1 कंपनी, Ola को पछाड़कर मारी बाजी
ऑटो
₹4.26 लाख में आई Royal Enfield Classic 650 Hypershift, क्या है खास?
₹4.26 लाख में आई Royal Enfield Classic 650 Hypershift, क्या है खास?
ऑटो
कोलकाता में लाल-पीली रंगी गईं सड़कें, इससे ड्राइविंग में कितनी होगी दिक्कत?
कोलकाता में लाल-पीली रंगी गईं सड़कें, इससे ड्राइविंग में कितनी होगी दिक्कत?
ऑटो
SUV से पिकअप तक, Jeep-Citroen लाएंगी 12 नए मॉडल
SUV से पिकअप तक, Jeep-Citroen लाएंगी 12 नए मॉडल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Yeh Fitoor Tera:💔Ridhan ने तोड़ दी सगाई! जान लिया की Saumya का दिल सिर्फ Jeet के लिए धड़कता है! #sbs
Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
तीसरी आंख’ ग्राम प्रहरी को मिला हक और सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC पर बवाल के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने छेड़ा परिसीमन विवाद, 'संसद सत्र से पहले...'
CEC पर बवाल के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने छेड़ा परिसीमन विवाद, 'संसद सत्र से पहले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
बॉलीवुड
'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी
'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
'रिजीम चेंज' वाले बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा- 'यह अर्बन नक्सल के...'
'रिजीम चेंज' वाले बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा- 'यह अर्बन नक्सल के...'
टेक्नोलॉजी
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget