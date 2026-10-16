पेट्रोल नहीं, बैटरी चार्ज भी नहीं, Hydrogen से चलती हैं ये गाड़ियां

Honda CR-V e इस सूची की खास गाड़ियों में से एक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ प्लग-इन चार्जिंग की सुविधा भी देती है. इसका मतलब है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसकी बैटरी को बाहरी बिजली स्रोत से भी चार्ज किया जा सकता है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से पहियों को चलाया जाता है और फ्यूल सेल हाइड्रोजन से बिजली बनाने में मदद करता है. Honda ने इसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया है, जहां हाइड्रोजन भरने की सुविधा उपलब्ध है. इसकी खासियत उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए, लेकिन चार्जिंग और हाइड्रोजन दोनों विकल्पों की सुविधा भी पसंद है. हालांकि, इसकी उपलब्धता सीमित है और इसे भारत में आम तौर पर नहीं खरीदा जा सकता.