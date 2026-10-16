पेट्रोल नहीं, बैटरी चार्ज भी नहीं, Hydrogen से चलती हैं ये गाड़ियां
Toyota Mirai से Hyundai Nexo तक, जानें उन 5 गाड़ियों के बारे में जो हाइड्रोजन से बिजली बनाकर चलती हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 16 Oct 2026 05:03 PM (IST)
हाइड्रोजन से चलती कारें
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BMW iX5 Hydrogen एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए कंपनी इस तकनीक की संभावनाओं का परीक्षण कर रही है. इसमें फ्यूल सेल से बिजली बनती है और इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को चलाती है. BMW ने इसे अपनी हाइड्रोजन तकनीक के विकास और परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि iX5 Hydrogen को सामान्य ग्राहकों के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध प्रोडक्शन मॉडल नहीं समझना चाहिए. कंपनी का उद्देश्य यह जानना है कि हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक ड्राइव अलग-अलग परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन कर सकता है. इस तरह की तकनीक भविष्य में उन बाजारों के लिए उपयोगी हो सकती है जहां हाइड्रोजन का उत्पादन और वितरण बेहतर तरीके से विकसित हो सके. फिलहाल यह भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
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Hyundai Nexo एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल SUV है, जिसे खास तौर पर इस तकनीक के लिए विकसित किया गया है. इसमें फ्यूल सेल सिस्टम बिजली बनाता है और इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है. यह पारंपरिक पेट्रोल SUV की तरह इंजन से चलने के बजाय इलेक्ट्रिक ड्राइव का अनुभव देती है. Nexo का नया मॉडल भी कंपनी की हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना का हिस्सा है. इसके डिजाइन में SUV जैसी ऊंची बॉडी और परिवार के इस्तेमाल के लिए केबिन स्पेस पर ध्यान दिया गया है. इसकी वास्तविक रेंज बाजार, मॉडल और आधिकारिक टेस्टिंग प्रक्रिया के अनुसार अलग हो सकती है. हालांकि, इसे चलाने के लिए हाइड्रोजन भरने की सुविधा जरूरी है, जो कई देशों में अभी सीमित है. भारत में यह आम बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है.
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Hyundai Initium एक कॉन्सेप्ट SUV है, जिसे कंपनी ने अपनी भविष्य की हाइड्रोजन तकनीक और डिजाइन दिशा दिखाने के लिए पेश किया था. यह कोई सामान्य बिक्री वाला मॉडल नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाली फ्यूल सेल SUV के लिए संकेत देती है. कंपनी ने इसके जरिए हाइड्रोजन मोबिलिटी को आगे बढ़ाने की अपनी योजना दिखाई. कॉन्सेप्ट में SUV जैसी मजबूत बॉडी, परिवार के इस्तेमाल के अनुकूल डिजाइन और फ्यूल सेल तकनीक पर जोर दिया गया है. हालांकि, कॉन्सेप्ट के सभी फीचर्स और रेंज को सीधे किसी प्रोडक्शन मॉडल पर लागू नहीं माना जा सकता. इसकी उत्पादन तारीख, बाजार और अंतिम तकनीकी आंकड़े मॉडल के आधिकारिक लॉन्च पर निर्भर करेंगे. भारत में इसकी बिक्री की घोषणा नहीं हुई है.
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Honda CR-V e इस सूची की खास गाड़ियों में से एक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ प्लग-इन चार्जिंग की सुविधा भी देती है. इसका मतलब है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसकी बैटरी को बाहरी बिजली स्रोत से भी चार्ज किया जा सकता है. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से पहियों को चलाया जाता है और फ्यूल सेल हाइड्रोजन से बिजली बनाने में मदद करता है. Honda ने इसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया है, जहां हाइड्रोजन भरने की सुविधा उपलब्ध है. इसकी खासियत उन ग्राहकों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें इलेक्ट्रिक ड्राइव चाहिए, लेकिन चार्जिंग और हाइड्रोजन दोनों विकल्पों की सुविधा भी पसंद है. हालांकि, इसकी उपलब्धता सीमित है और इसे भारत में आम तौर पर नहीं खरीदा जा सकता.
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Toyota Mirai दुनिया की सबसे चर्चित हाइड्रोजन फ्यूल सेल कारों में से एक है. इसमें हाइड्रोजन टैंक, फ्यूल सेल स्टैक और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है. फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली बनाता है, जिससे कार चलती है. इसके इस्तेमाल के दौरान टेलपाइप से मुख्य रूप से पानी निकलता है. कंपनी के अनुसार, कुछ बाजारों में Mirai की अनुमानित ड्राइविंग रेंज करीब 650 किलोमीटर तक हो सकती है, हालांकि यह वेरिएंट और टेस्टिंग मानकों पर निर्भर करती है. हाइड्रोजन भरने में आम तौर पर कुछ मिनट लगते हैं. इसकी सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन स्टेशन की सीमित उपलब्धता और ईंधन की लागत है. यह कार भारत में आम ग्राहकों के लिए बिक्री पर उपलब्ध नहीं है.