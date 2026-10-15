आज से दशकों पहले आ गई थीं ये Electric Cars, फिर क्यों हुईं गायब?

Detroit Electric ने 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अपनी पहचान बनाई. कंपनी की कारें खास तौर पर आरामदायक शहरी सफर के लिए जानी जाती थीं. इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इनका संचालन शांत था और इन्हें चलाने के लिए गियर बदलने या इंजन क्रैंक करने जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. लेकिन इनकी कीमत आम खरीदारों की पहुंच से बाहर थी और बैटरी की सीमाओं के कारण लंबी दूरी तय करना चुनौतीपूर्ण था. दूसरी ओर, पेट्रोल कारें ज्यादा दूर तक चल सकती थीं और उनका ईंधन आसानी से उपलब्ध होने लगा था. इन बदलावों ने Detroit Electric जैसी कारों की मांग को कमजोर कर दिया.