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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोआज से दशकों पहले आ गई थीं ये Electric Cars, फिर क्यों हुईं गायब?

आज से दशकों पहले आ गई थीं ये Electric Cars, फिर क्यों हुईं गायब?

इलेक्ट्रिक कारों का इतिहास करीब 200 साल पुराना है. जानिए उन 5 EVs के बारे में, जो अपने दौर में आईं, लेकिन बाद में गायब हो गईं.

Written By : हिमांशु सिंह  | Updated at : 15 Oct 2026 05:36 PM (IST)
इलेक्ट्रिक कारों का इतिहास करीब 200 साल पुराना है. जानिए उन 5 EVs के बारे में, जो अपने दौर में आईं, लेकिन बाद में गायब हो गईं.

आज जब Electric Cars को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भविष्य माना जा रहा है, तब यह जानना दिलचस्प है कि इलेक्ट्रिक कारों की कहानी आज से नहीं, बल्कि करीब 200 साल पहले शुरू हो गई थी. 19वीं सदी में ही आविष्कारकों ने बिजली से चलने वाले वाहनों पर प्रयोग शुरू कर दिए थे. 1900 के आसपास अमेरिका में इलेक्ट्रिक कारें काफी लोकप्रिय थीं, क्योंकि ये शांत थीं और इन्हें चलाना भी आसान था. लेकिन कम रेंज, बैटरी की सीमाएं, ज्यादा कीमत और चार्जिंग की कमी जैसी चुनौतियों ने इनकी लोकप्रियता पर असर डाला. इसी बीच पेट्रोल कारें सस्ती हुईं और लंबी दूरी के लिए ज्यादा व्यावहारिक बन गईं. आइए, इतिहास की ऐसी पांच इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अपने दौर में भविष्य की झलक दिखाई थी.

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1996 में General Motors ने EV1 पेश की, जो आधुनिक दौर की शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों में एक महत्वपूर्ण नाम बनी. यह दो सीटों वाली कार खास तौर पर इलेक्ट्रिक पावर के लिए डिजाइन की गई थी और इसे चुनिंदा ग्राहकों को लीज पर दिया गया था. EV1 ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें केवल पुराने जमाने की छोटी गाड़ियां नहीं, बल्कि एयरोडायनामिक डिजाइन और आधुनिक तकनीक के साथ भी बनाई जा सकती हैं. हालांकि, इसकी ऊंची उत्पादन लागत और सीमित व्यावसायिक व्यवहार्यता जैसी चुनौतियां थीं. GM ने बाद में EV1 कार्यक्रम बंद कर दिया. इसके बावजूद, इस कार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की आधुनिक वापसी से पहले एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा
1996 में General Motors ने EV1 पेश की, जो आधुनिक दौर की शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों में एक महत्वपूर्ण नाम बनी. यह दो सीटों वाली कार खास तौर पर इलेक्ट्रिक पावर के लिए डिजाइन की गई थी और इसे चुनिंदा ग्राहकों को लीज पर दिया गया था. EV1 ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें केवल पुराने जमाने की छोटी गाड़ियां नहीं, बल्कि एयरोडायनामिक डिजाइन और आधुनिक तकनीक के साथ भी बनाई जा सकती हैं. हालांकि, इसकी ऊंची उत्पादन लागत और सीमित व्यावसायिक व्यवहार्यता जैसी चुनौतियां थीं. GM ने बाद में EV1 कार्यक्रम बंद कर दिया. इसके बावजूद, इस कार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की आधुनिक वापसी से पहले एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा
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Detroit Electric ने 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अपनी पहचान बनाई. कंपनी की कारें खास तौर पर आरामदायक शहरी सफर के लिए जानी जाती थीं. इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इनका संचालन शांत था और इन्हें चलाने के लिए गियर बदलने या इंजन क्रैंक करने जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. लेकिन इनकी कीमत आम खरीदारों की पहुंच से बाहर थी और बैटरी की सीमाओं के कारण लंबी दूरी तय करना चुनौतीपूर्ण था. दूसरी ओर, पेट्रोल कारें ज्यादा दूर तक चल सकती थीं और उनका ईंधन आसानी से उपलब्ध होने लगा था. इन बदलावों ने Detroit Electric जैसी कारों की मांग को कमजोर कर दिया.
Detroit Electric ने 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अपनी पहचान बनाई. कंपनी की कारें खास तौर पर आरामदायक शहरी सफर के लिए जानी जाती थीं. इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से इनका संचालन शांत था और इन्हें चलाने के लिए गियर बदलने या इंजन क्रैंक करने जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. लेकिन इनकी कीमत आम खरीदारों की पहुंच से बाहर थी और बैटरी की सीमाओं के कारण लंबी दूरी तय करना चुनौतीपूर्ण था. दूसरी ओर, पेट्रोल कारें ज्यादा दूर तक चल सकती थीं और उनका ईंधन आसानी से उपलब्ध होने लगा था. इन बदलावों ने Detroit Electric जैसी कारों की मांग को कमजोर कर दिया.
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Columbia Electric Runabout 1900 के आसपास अमेरिका की चर्चित इलेक्ट्रिक कारों में शामिल थी. यह कॉम्पैक्ट वाहन शहरी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था और शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों की व्यावहारिक क्षमता दिखाता था. उस दौर में पेट्रोल कारों को स्टार्ट करने के लिए हाथ से क्रैंक घुमाना पड़ता था, जबकि इलेक्ट्रिक कारें इस मामले में काफी सुविधाजनक थीं. लेकिन इनकी उपयोगिता छोटी दूरी तक सीमित रहती थी. लंबी यात्राओं के लिए चार्जिंग की व्यवस्था मिलना मुश्किल था और बैटरियों को देखभाल की जरूरत पड़ती थी. बेहतर सड़कों और पेट्रोल पंपों के बढ़ते नेटवर्क ने पेट्रोल कारों को बढ़त दिलाई, जिससे Columbia जैसी इलेक्ट्रिक कारें धीरे-धीरे बाजार से बाहर होने लगीं
Columbia Electric Runabout 1900 के आसपास अमेरिका की चर्चित इलेक्ट्रिक कारों में शामिल थी. यह कॉम्पैक्ट वाहन शहरी इस्तेमाल के लिए बनाया गया था और शुरुआती इलेक्ट्रिक कारों की व्यावहारिक क्षमता दिखाता था. उस दौर में पेट्रोल कारों को स्टार्ट करने के लिए हाथ से क्रैंक घुमाना पड़ता था, जबकि इलेक्ट्रिक कारें इस मामले में काफी सुविधाजनक थीं. लेकिन इनकी उपयोगिता छोटी दूरी तक सीमित रहती थी. लंबी यात्राओं के लिए चार्जिंग की व्यवस्था मिलना मुश्किल था और बैटरियों को देखभाल की जरूरत पड़ती थी. बेहतर सड़कों और पेट्रोल पंपों के बढ़ते नेटवर्क ने पेट्रोल कारों को बढ़त दिलाई, जिससे Columbia जैसी इलेक्ट्रिक कारें धीरे-धीरे बाजार से बाहर होने लगीं
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Baker Electric 1900 के शुरुआती वर्षों में अमेरिका की चर्चित इलेक्ट्रिक कारों में से एक थी. कंपनी ने ऐसे वाहन बनाए जो शहरों में छोटी दूरी के सफर के लिए उपयोगी थे. पेट्रोल कारों के मुकाबले इन्हें चलाना आसान था और इनमें इंजन का शोर भी नहीं होता था. यही वजह थी कि शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक कारें खास तौर पर शहरों में रहने वाले अमीर ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हुईं. लेकिन इनकी कीमत ज्यादा थी और बैटरी से मिलने वाली रेंज सीमित थी. जैसे-जैसे पेट्रोल कारों की कीमत कम हुई और उनका इस्तेमाल आसान बना, Baker जैसी इलेक्ट्रिक कारों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल होता गया.
Baker Electric 1900 के शुरुआती वर्षों में अमेरिका की चर्चित इलेक्ट्रिक कारों में से एक थी. कंपनी ने ऐसे वाहन बनाए जो शहरों में छोटी दूरी के सफर के लिए उपयोगी थे. पेट्रोल कारों के मुकाबले इन्हें चलाना आसान था और इनमें इंजन का शोर भी नहीं होता था. यही वजह थी कि शुरुआती दौर में इलेक्ट्रिक कारें खास तौर पर शहरों में रहने वाले अमीर ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हुईं. लेकिन इनकी कीमत ज्यादा थी और बैटरी से मिलने वाली रेंज सीमित थी. जैसे-जैसे पेट्रोल कारों की कीमत कम हुई और उनका इस्तेमाल आसान बना, Baker जैसी इलेक्ट्रिक कारों के लिए बाजार में टिके रहना मुश्किल होता गया.
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विलियम मॉरिसन ने 1890 के आसपास अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया था, जिसे शुरुआती सफल इलेक्ट्रिक वाहनों में गिना जाता है. यह आज की कारों जैसा आधुनिक मॉडल नहीं, बल्कि बिजली से चलने वाली एक तरह की गाड़ी थी. इसमें छह लोगों के बैठने की जगह थी और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 14 मील प्रति घंटा बताई जाती है. इस वाहन ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर दिलचस्पी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, उस समय बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग की सुविधाएं सीमित थीं, इसलिए ऐसी कारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना आसान नहीं था.
विलियम मॉरिसन ने 1890 के आसपास अमेरिका में एक इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया था, जिसे शुरुआती सफल इलेक्ट्रिक वाहनों में गिना जाता है. यह आज की कारों जैसा आधुनिक मॉडल नहीं, बल्कि बिजली से चलने वाली एक तरह की गाड़ी थी. इसमें छह लोगों के बैठने की जगह थी और इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 14 मील प्रति घंटा बताई जाती है. इस वाहन ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर दिलचस्पी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. हालांकि, उस समय बैटरी टेक्नोलॉजी और चार्जिंग की सुविधाएं सीमित थीं, इसलिए ऐसी कारों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना आसान नहीं था.
Published at : 15 Oct 2026 05:36 PM (IST)
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