Electric कार भी कर सकती है Drift, इन 5 EVs की ताकत है जोरदार
Hyundai IONIQ 5 N से लेकर Tesla Model 3 Performance तक, जानें उन पांच इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जो खास तकनीक और दमदार पावर की मदद से ट्रैक पर ड्रिफ्ट कर सकती हैं.
Written By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Oct 2026 05:01 PM (IST)
आमतौर पर ड्रिफ्टिंग का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में तेज रफ्तार पेट्रोल कारें आती हैं, जिनके टायर सड़क पर धुआं उड़ाते नजर आते हैं. लेकिन अब इलेक्ट्रिक कारें भी अपनी जबरदस्त पावर और आधुनिक तकनीक की मदद से ड्रिफ्टिंग कर सकती हैं. कुछ हाई-परफॉर्मेंस EVs में खास ड्राइविंग मोड दिए जाते हैं, जो पहियों तक पहुंचने वाली पावर को कंट्रोल करके कार को स्लाइड करने में मदद करते हैं. Hyundai, Kia, Tesla और Rimac जैसी कंपनियां ऐसी इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, जिनमें स्पोर्टी ड्राइविंग के लिए खास फीचर्स मिलते हैं. इनमें कुछ कारें आम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं. आइए, ऐसी पांच इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जानते हैं, जो ड्रिफ्टिंग के मामले में भी खास हैं.
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Ford Mustang Mach-E Rally को रैली-स्टाइल ड्राइविंग और ढीली सतहों पर बेहतर नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है. इसमें RallySport ड्राइव मोड मिलता है, जो ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्टीयरिंग और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की सेटिंग बदलता है. कंपनी के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर यह पीछे के पहियों को ज्यादा पावर देकर स्लाइड शुरू करने और फिर आगे के पहियों की मदद से कार को नियंत्रित करने में सहायता करता है. इसमें 950Nm तक का टॉर्क भी मिलता है. हालांकि, यह मुख्य रूप से रैली और खराब सतहों पर ड्राइविंग के लिए तैयार की गई है, इसलिए इसे पारंपरिक ट्रैक-ड्रिफ्ट कार से अलग समझना चाहिए.
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Kia EV6 GT में भी खास Drift Mode दिया गया है. इस मोड में कार का सिस्टम पीछे के पहियों को प्राथमिकता देता है और ब्रेक तथा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल की मदद से ड्रिफ्ट को नियंत्रित करने में सहायता करता है. Kia के ओनर मैनुअल के अनुसार, Drift Mode को सक्रिय करने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती हैं. यह फीचर सामान्य EV6 के हर वेरिएंट में नहीं मिलता. इसलिए इसे खरीदते समय GT वेरिएंट की पुष्टि करना जरूरी है. इस कार की खासियत है कि इसमें इलेक्ट्रिक मोटर की तेज प्रतिक्रिया के साथ ड्राइवर को ट्रैक पर कार की स्लाइड नियंत्रित करने का विकल्प मिलता है.
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Hyundai IONIQ 6 N एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसमें ड्रिफ्टिंग के लिए खास तकनीक दी गई है. इसमें N Drift Optimizer मिलता है, जिससे ड्राइवर ड्रिफ्ट शुरू करने, स्लाइड एंगल और पहियों के घूमने की सेटिंग को अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी पावर सामान्य तौर पर 601hp तक है, जबकि N Grin Boost के साथ यह 641hp तक पहुंच सकती है. इसमें N Torque Distribution सिस्टम भी मिलता है, जो आगे और पीछे के पहियों के बीच पावर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह कार उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो इलेक्ट्रिक सेडान में तेज रफ्तार के साथ ट्रैक पर ड्राइविंग का रोमांच चाहते हैं.
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Tesla Model 3 Performance भी तेज रफ्तार और स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए जानी जाती है. इसके Performance वेरिएंट में Track Mode मिलता है, जो ट्रैक पर ड्राइविंग के दौरान स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेकिंग और कूलिंग सिस्टम की सेटिंग बदलता है. इससे ड्राइवर को कार के व्यवहार पर ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है. ट्रैक टेस्ट में इस कार के Drift Mode के जरिए भी पीछे के हिस्से को स्लाइड कराया गया है, हालांकि Tesla के आधिकारिक मैनुअल में Track Mode को बंद ट्रैक पर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. ध्यान रखें कि इसकी ड्रिफ्टिंग क्षमता Hyundai IONIQ 5 N जैसे खास Drift Optimizer वाले मॉडल से अलग है.
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Hyundai IONIQ 5 N उन इलेक्ट्रिक कारों में शामिल है, जिन्हें खास तौर पर हाई-परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए तैयार किया गया है. इसमें N Drift Optimizer फीचर मिलता है, जो ड्रिफ्ट के दौरान कार के स्लाइड एंगल और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करने में मदद करता है. इसमें दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं और N Grin Boost के साथ इसकी पावर 641hp तक पहुंच जाती है. कंपनी ने इसमें N Torque Distribution सिस्टम भी दिया है, जिससे आगे और पीछे के पहियों के बीच पावर का बंटवारा बदला जा सकता है. इन तकनीकों की मदद से यह EV रेस ट्रैक पर नियंत्रित ड्रिफ्ट करने में सक्षम है.