Electric कार भी कर सकती है Drift, इन 5 EVs की ताकत है जोरदार

Hyundai IONIQ 6 N एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसमें ड्रिफ्टिंग के लिए खास तकनीक दी गई है. इसमें N Drift Optimizer मिलता है, जिससे ड्राइवर ड्रिफ्ट शुरू करने, स्लाइड एंगल और पहियों के घूमने की सेटिंग को अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकता है. कंपनी के मुताबिक, इसकी पावर सामान्य तौर पर 601hp तक है, जबकि N Grin Boost के साथ यह 641hp तक पहुंच सकती है. इसमें N Torque Distribution सिस्टम भी मिलता है, जो आगे और पीछे के पहियों के बीच पावर को नियंत्रित करने में मदद करता है. यह कार उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो इलेक्ट्रिक सेडान में तेज रफ्तार के साथ ट्रैक पर ड्राइविंग का रोमांच चाहते हैं.